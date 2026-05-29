La Copa Panamericana y Sudamericana de Judo en Perú corre peligro por dificultades migratorias.

Más de 300 judocas de 14 países se preparan para disputar la Copa Panamericana de Judo y la Copa Sudamericana de Judo en Lima 2026, dos certámenes fundamentales para consolidar la posición de la capital peruana como centro regional de la disciplina. El evento, sin embargo, enfrenta el riesgo de bajas de delegaciones extranjeras por nuevas restricciones en los visados.

La celebración simultánea de estos torneos internacionales, prevista entre el 30 de mayo y el 6 de junio en Lima, está amenazada por recientes exigencias migratorias del gobierno peruano. Las nuevas políticas de visado hacen más difícil la llegada de atletas y entrenadores, especialmente de países sin representación consular peruana o con sistemas administrativos complejos, lo cual compromete el desarrollo y la magnitud de los eventos para el judo nacional e internacional.

En los últimos años, Lima se ha consolidado como sede estratégica para competencias deportivas continentales, impulsando el turismo deportivo y reforzando la imagen internacional del Perú. La organización de la Copa Panamericana y Sudamericana de Judo refuerza la influencia que la ciudad ha alcanzado en la región, atrayendo a medallistas y delegaciones de alto nivel, y generando impacto en sectores como la hotelería y el comercio.

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La Federación Deportiva Peruana de Judo (FDPJ), principal promotora del evento, subraya los beneficios directos de estos campeonatos tanto para el desarrollo de los deportistas peruanos como para el crecimiento del judo en el país y su proyección global.

Perú fue elegida como sede de dos torneos importantes de Judo: Copa Panamericana y Sudamericana.

Torneos de judo corren peligro por exigencias migratorias

María Martínez, presidenta de Federación Peruana de Judo, reveló enfrentan un desafío serio: los nuevos requisitos migratorios dictados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú exigen que los participantes foráneos presenten antecedentes judiciales, penales y policiales apostillados o legalizados, junto con verificaciones documentales adicionales.

Esta medida incide de forma particular en países que carecen de representación consular peruana o cuyos trámites administrativos son poco ágiles. Como resultado, las delegaciones extranjeras encuentran dificultades para inscribir a sus equipos a tiempo, lo que pone en riesgo la realización planificada de los torneos y, en consecuencia, la proyección internacional del país como sede confiable.

Desde la FDPJ, se ha advertido que esta incertidumbre administrativa afecta la seguridad jurídica y la previsibilidad que requieren las competiciones internacionales. La entidad ha solicitado apoyo urgente para facilitar la llegada de los atletas y sostiene que la continuidad del sistema deportivo nacional podría verse comprometida por factores netamente burocráticos.

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Las restricciones, además, no solo impactan el torneo actual. El futuro de Perú como anfitrión de grandes eventos deportivos dependerá de la capacidad para resolver estas dificultades administrativas y garantizar condiciones adecuadas para todas las delegaciones extranjeras.

María Martínez, presidenta de Federación Peruana de Judo, señaló que los nuevos requisitos solicitados por Migraciones retrasan el ingreso de las delegaciones al Perú.

Detalles y cronograma de los campeonatos de judo en Lima 2024

Las competencias se realizarán del 30 de mayo al 6 de junio en el Polideportivo 1 y el Polideportivo 3 de la Videna, epicentro en Lima para el judo de alto rendimiento. Las preliminares tendrán lugar de 9:00 a 13:00, y las finales se disputarán entre las 16:00 y las 19:30.

El 29 de mayo se llevarán a cabo los sorteos de combate en un hotel del distrito de Miraflores, donde se determinarán los enfrentamientos iniciales de cada categoría.

El calendario oficial incluye la Copa Panamericana Cadete el 30 de mayo, la Copa Panamericana Junior el 31, el Campeonato Sudamericano Cadete (individual y equipos mixtos) el 3 de junio, y el Campeonato Sudamericano Junior (individuales, equipos mixtos y kata) el 4 de junio.

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El Campeonato Sudamericano Juvenil A se disputará el 5 de junio, seguido del Juvenil B el 6 de junio, ambos con pruebas individuales y por equipos mixtos.

Entre los representantes nacionales, destaca la judoca Hilary Lam, actual campeona panamericana junior en la categoría 57 kg, quien buscará revalidar su título y sumar podios relevantes. Junto a ella competirán los medallistas Prizzila Lam y Yesus Perea, ambos recientes ganadores de bronce en los Juegos Suramericanos de la Juventud.

Federación Peruana de Judo busca impulsar el deporte en el país realizando competencias internacionales.

El equipo peruano estará integrado por atletas de diversas regiones y clubes, presentes en las categorías Sub 13, Sub 15, Cadete y Junior. Este enfoque reafirma el proceso de descentralización que impulsa la federación y fomenta el trabajo con jóvenes talentos en todo el país.

Desde la presidencia de la FDPJ, se enfatiza la importancia de las categorías formativas en la estrategia deportiva nacional. La descentralización permite que promesas como Hilary Lam accedan a instalaciones de alto rendimiento y competencias internacionales en la Videna, contribuyendo al recambio generacional y al fortalecimiento del judo peruano.

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Estos campeonatos también serán una plataforma para mostrar el avance técnico de los judocas nacionales tras el legado que dejó Lima 2019 y para consolidar la posición de Perú en el escenario continental.