Transporte público: Pasajeros piden que pasaje vuelva a S/ 1 tras subsidio del gobierno

La reciente decisión del Gobierno de aprobar un subsidio de cuatro soles por galón de diésel para los transportistas, mediante un Decreto de Urgencia, marcó un nuevo capítulo en la disputa por el precio del transporte público en el país. Según informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la medida busca “mitigar el impacto del incremento de los precios de los combustibles y garantizar la continuidad de estos servicios esenciales”.
El subsidio, vigente durante dos meses, está dirigido a operadores con autorización y habilitación vehicular, y requiere que las compras de combustible se acrediten con comprobantes electrónicos.
“Esta asistencia financiera directa se aplicará sobre las adquisiciones vehiculares efectuadas durante un periodo de dos meses, para lo cual el Gobierno destinará una inversión superior a los S/ 33,8 millones”, informó la PCM en el reporte publicado por Agencia Andina.
La noticia tuvo gran repercusión en las calles, donde usuarios demandan el regreso del pasaje a un sol. En entrevistas realizadas en diferentes paraderos de Lima, una pasajera resumió la molestia: “Antes era un sol, pero con ese pretexto del gas, incluso lo han subido”, dijo. La usuaria explicó que hoy paga hasta un S/ 1.50 por trayectos que antes costaban la mitad y que, en otros recorridos, las combis llegan a cobrar cinco soles.
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El impacto de la medida no solo se percibe en las cifras oficiales. Para muchas familias, el gasto en movilidad representa una carga diaria. “Antes pagaba dos soles, ahora me están cobrando tres soles. Si reclamo, me dicen que ha subido la gasolina”, relató otra usuaria. Las respuestas de los cobradores suelen apuntar al precio del combustible como justificación para los incrementos.
Gremios en tensión, usuarios entre la incertidumbre y la exigencia
El subsidio anunciado excluyó a los gremios urbanos de Lima y Callao, lo que generó la reacción de la Corporación Nacional de Empresas de Transporte (CONET Perú).
Su presidente, Julio Raurau, denunció la medida como discriminatoria: “No podemos permitir ni aceptar que este gobierno nos esté discriminando de una manera increíble”, manifestó en declaraciones recogidas por Exitosa. Raurau convocó a los transportistas urbanos a una reunión nacional para definir una posible paralización si el Ejecutivo no modifica el alcance del subsidio.
El Gobierno, por su parte, alegó que los transportistas urbanos ya cuentan con mecanismos de compensación a través de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), aunque los gremios consideran que esas medidas son insuficientes. El MTC anunció que está en curso una segunda iniciativa para apoyar directamente al sector urbano, con un nuevo Decreto de Urgencia en preparación.
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Mientras tanto, la realidad de los pasajeros refleja una tensión persistente. Muchos usuarios reportan no solo el alza de tarifas, sino también dificultades con el transporte informal y la falta de respuesta ante cobros indebidos.
La demanda es concreta: “Supuestamente era el pretexto del gas y ya regresó el gas y sigue lo mismo”, reclamó una usuaria. El pedido central se mantiene, con la expectativa puesta en que la reducción del precio del combustible y los subsidios permitan devolver el pasaje a un sol, al menos durante la vigencia de las medidas estatales.
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