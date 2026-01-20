BTS en Perú: filtran posibles precios de las entradas para los conciertos en Lima del 9 y 10 de octubre de 2026

Los posibles precios de las entradas para los conciertos en Lima de BTS fueron filtrados

La fiebre ‘purple’ por la llegada de BTS a Lima, programada para el 9 y 10 de octubre de 2026, alcanzó un nuevo nivel esta semana tras la viralización de un supuesto listado de precios para las entradas, filtrado por un exempleado de la empresa Hybe. El impacto fue inmediato: decenas de videos en TikTok y la tendencia en ‘X’ pusieron sobre la mesa los valores, que resultan elevados en relación a conciertos previos en el país, aunque relativamente menores frente a otras plazas importantes de Latinoamérica.

La expectativa no es menor. El regreso de BTS tras cuatro años de pausa, la confirmación de Lima como destino oficial en su gira mundial y la promesa de dos fechas históricas mantienen en vilo a toda la ARMY peruana. Por ello, la filtración de los precios, aunque no oficializada por Big Hit Music ni Live Nation, se ha convertido en el tema principal de conversación y ansiedad para el fandom local, que ya se prepara para la inminente carrera por las entradas.

¿Cuáles son los precios filtrados para BTS en Lima?

De acuerdo con la información que circula en redes, los precios que se habrían filtrado para el concierto de BTS en Lima son los siguientes:

VIP: USD 1.380 (aprox. S/ 4.639)

Purple Zone: USD 1.109 (aprox. S/ 3.728)

General: USD 782 (aprox. S/ 2.628)

Lado Este (tribunas): USD 713 (aprox. S/ 2.396)

Zona Norte: USD 132 (aprox. S/ 444)

Estos valores, si bien no han sido confirmados oficialmente, han sido replicados por miles de usuarios que los comparan con los precios en Brasil, México, Chile y Argentina, donde los conciertos de BTS suelen romper récords de venta y agotar localidades en cuestión de minutos.

BTS llegará al Perú para dos conciertos el 8 y 9 de octubre de 2026

Comparación con otras ciudades y la “ventaja” peruana

El dato más debatido es que, a pesar de los altos precios en dólares, los boletos peruanos para BTS serían más accesibles en comparación con otras grandes capitales de la región. En países como Brasil y México, el valor de las zonas premium supera los USD 1.500 y en algunos casos ronda los USD 2.000 con cargos por servicio y beneficios especiales. En Argentina y Chile, la diferencia no es tan marcada, pero los precios VIP continúan por encima de los mil dólares.

La explicación radica en factores como el tipo de cambio, las políticas de ticketing y la capacidad de los recintos. En Lima, la expectativa es que el Estadio Nacional, el Estadio Monumental o el Estadio San Marcos alberguen el evento, todos con aforos masivos que, en teoría, permitirían una mayor oferta de entradas y una ligera reducción en los precios respecto a plazas de menor capacidad.

BTS adelanta conciertos en Perú y sus seguidores reaccionan emocionados: “Soñamos con tercera fecha”

¿Cómo será el proceso de compra? Recomendaciones y advertencias

Aunque la fecha oficial para la venta de entradas aún no ha sido anunciada, se sabe que la compra se realizará a través de Ticketmaster Perú o una plataforma similar, como ha sucedido en recientes giras internacionales. El proceso será digital, con registro previo y la implementación de una fila virtual para evitar colapsos.

Paso a paso para la compra en Ticketmaster

Registro: Crea una cuenta en Ticketmaster Perú con tus datos personales (nombre, correo, DNI y teléfono). Fila virtual: El día de la venta, ingresa con anticipación para entrar en la fila virtual. Cuando llegue tu turno, tendrás un tiempo limitado para completar la compra. Selección de zona: Elige la ubicación deseada. El precio final ya incluye cargos por servicio. Medios de pago: Puedes usar tarjetas de crédito/débito habilitadas para compras por internet o plataformas como Yape. Confirmación: Tus entradas aparecerán en la app de Ticketmaster y luego deberás canjearlas o presentarlas digitalmente en la app Quentro para el acceso.

Se espera que en los próximos días se oficialice la venta de entradas para los conciertos de BTS en Perú este 2026

La preventa exclusiva y el rol de la ARMY Global Membership

La ARMY Global Membership es otro factor clave. Esta membresía, adquirible solo a través de Weverse, permite el acceso preferente a la preventa, pero no garantiza la obtención del ticket. El proceso implica:

Tener la membresía vigente y registrarse en el periodo que la productora anuncie.

Esperar la confirmación de registro y, en algunos casos, recibir un código único para la preventa.

Ingresar el día de la venta anticipada en Ticketmaster y completar la compra dentro de las reglas de límite de entradas por usuario.

Si no se logra entrada en preventa, la venta general será la siguiente oportunidad, aunque aquí ya no es necesario ser miembro.

¿Por qué los precios de las entradas a BTS son tan altos?

Varios factores explican los precios filtrados:

Demanda global: BTS es la banda de K-pop más influyente y su regreso tras cuatro años eleva la expectativa y la disposición a pagar precios récord.

Experiencia internacional: Los shows incluyen producción de alto nivel, pantallas gigantes, efectos especiales y merchandising exclusivo.

Dólar y economía local: La cotización internacional y la inflación en la región influyen directamente en la conversión a soles.

Aforo y logística: El tamaño del estadio y la seguridad requerida para un evento de esta magnitud elevan los costos operativos.

La Army Membership Global te da prioridad, pero el registro es obligatorio.

Alerta ante estafas y rumores falsos

Ante la ola de rumores, el propio fandom ARMY en Perú ha advertido sobre los peligros de comprar entradas por vías no oficiales. En cada gira global, proliferan perfiles falsos, ofertas engañosas en WhatsApp y hasta propuestas de intercambios peligrosos. La recomendación es clara: solo comprar a través de Ticketmaster o la ticketera que anuncie la productora, nunca en reventa o a particulares.

¿Es posible conseguir entradas sin membresía ARMY?

Sí. La preventa es exclusiva para miembros, pero la venta general se habilita después y está abierta a todo el público. Eso sí: la demanda será altísima y la rapidez será crucial.

Por ahora, ni Live Nation ni Big Hit han hecho públicos los precios oficiales ni la fecha de inicio de venta. Todo anuncio se realizará en sus redes y páginas oficiales, junto con la confirmación del recinto y los detalles logísticos. El fandom recomienda seguir solo esos canales y estar preparado para el anuncio, que se espera se produzca en las próximas semanas.