Mujer ataca con una muleta a joven en aparente estado de ebriedad mientras su pareja le roba el celular en Cusco

Un video registrado en la calle Suecia, en el centro histórico de Cusco, reveló la secuencia completa de un violento ataque contra un joven en aparente estado de ebriedad. Las imágenes, difundidas por un medio televisivo, muestran cómo un hombre que se movilizaba con una muleta y una mujer se acercaron a la víctima, que permanecía sentado en la vía pública.

De acuerdo con el registro, el sujeto primero se ubicó junto al joven y, en un momento de la escena, entregó su muleta a la mujer que lo acompañaba. Segundos después, ambos iniciaron una agresión coordinada: el hombre zarandeó a la víctima mientras la mujer la golpeó repetidas veces, e intensificó la violencia hasta utilizar la muleta como arma para atacarlo.

La secuencia también captó el robo del teléfono celular del joven, mientras testigos reaccionaban ante lo ocurrido. El hecho, registrado por cámaras de videovigilancia, ya es materia de investigación por parte de la Policía Nacional, que intervino y detuvo a los presuntos implicados tras el ataque en una de las zonas más transitadas del centro histórico de Cusco.

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Cámaras de seguridad captaron el momento en que una pareja agredió brutalmente y robó a un joven en estado de vulnerabilidad en la calle Suecia del centro histórico de Cusco, llevando a su posterior detención. (Composición: Infobae Perú)

Video muestra agresión con muleta y robo a joven en el centro histórico del Cusco

Las imágenes registradas muestran una secuencia más clara de cómo se produjo el ataque. En el video se ve a un hombre que caminaba apoyado en una muleta y acompañado por una mujer. Ambos se aproximaron a un joven en aparente estado de ebriedad, sentado en la calle.

Lejos de retirarse, el varón se ubicó al lado de la víctima, se sentó y, en ese momento, entregó su muleta a la mujer que lo acompañaba. La escena, difundida por 24 Horas de Panamericana Televisión, dejó ver que el acercamiento se mantuvo por varios segundos, mientras la víctima permanecía con movilidad reducida por su estado.

Luego, según se observa en el registro, el hombre comenzó a zarandear al joven sentado, como si buscara desestabilizarlo o inmovilizarlo. En paralelo, la mujer inició una agresión directa: le propinó golpes en repetidas ocasiones. La violencia se intensificó hasta que, en un punto, la atacante utilizó la muleta para golpear a la víctima, con movimientos reiterados.

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En el audio del material compartido por el noticiero también se escuchan reacciones de testigos. “Mira, lo intervienen a un inválido”, se oye en el registro, mientras la agresión continuaba. La secuencia concluyó con la sustracción del teléfono celular del joven, de acuerdo con lo informado por la Policía.

Cámaras de seguridad captaron el momento en que una pareja atacó y robó a un joven en estado de vulnerabilidad en la calle Suecia del centro histórico de Cusco, resultando en su posterior detención. (Composición: Infobae Perú)

El general PNP Virgilio Velásquez Hurtado, jefe de la Región Policial Cusco, indicó que se trató de un caso detectado por cámaras de videovigilancia.

Detienen a pareja acusada de agredir a joven en Cusco

Los intervenidos fueron identificados como Ordil Lima (32) y Xiomara Saldívar (23), según el reporte televisivo. Tras la alerta por videovigilancia, personal policial acudió a la zona con apoyo de serenazgo y ejecutó la detención.

El general Velásquez Hurtado sostuvo que la respuesta fue inmediata tras la visualización del hecho en las cámaras. En su declaración, remarcó que la intervención se realizó de forma conjunta con los serenos y que el caso ingresó a diligencias mientras avanzan las pesquisas.

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El patrón descrito en el informe apuntó a la selección de una víctima en condición de vulnerabilidad: un joven en aparente ebriedad, sentado en la vía pública. En esa circunstancia, la pareja se acercó, el varón se colocó junto a la víctima y la mujer pasó a ejecutar la agresión, hasta concretar el robo del celular.

La Policía Nacional del Perú detuvo a Ordil Lima y Xiomara Saldívar en Cusco tras ser grabados agrediendo y robando a un joven en el centro histórico. (Composición: Infobae Perú)

Según la autoridad policial, ambos quedaron detenidos por estos hechos. “Están en la unidad de flagrancia, detenidos por estos hechos ilícitos”, afirmó el jefe de la Región Policial Cusco.

PNP continúa investigaciones tras ataque en centro histórico de Cusco

La PNP informó que el caso continuó en investigación para esclarecer responsabilidades y precisar el desarrollo del ataque, en un hecho que quedó registrado por videovigilancia en una de las calles del centro histórico.

Velásquez Hurtado señaló que se realizaban las “investigaciones pertinentes” tras la intervención. En ese marco, el análisis de las imágenes y la recopilación de información formaron parte de las diligencias en curso.

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El episodio reabrió la preocupación por hechos de inseguridad en el centro histórico de Cusco, un punto de alta circulación peatonal y actividad turística. La difusión del caso, con registros de cámaras y detención de los presuntos implicados, volvió a poner el foco en la vigilancia y la respuesta coordinada entre serenazgo y Policía.