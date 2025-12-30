Último sismo en Perú HOY: Chimbote no deja de temblar y ya registra siete réplicas fuertes en solo tres días

Perú es uno de los países de Latinoamérica en donde se registran sismos constantemente. (EFE)

El cierre de 2025 quedará marcado en la memoria de los habitantes de Chimbote y la costa norte del Perú por una intensa secuencia sísmica que, en solo tres días, ha dejado una población en alerta, decenas de heridos, daños materiales y la urgente necesidad de reflexionar sobre la verdadera preparación del país frente a un evento de gran magnitud.

El primer y más fuerte sismo se registró la noche del sábado 27 de diciembre a las 21:51, con una magnitud de 6.0, una profundidad de 52 km y epicentro a 67 km al oeste de Chimbote. Este temblor alcanzó intensidad V en la ciudad, generando pánico, evacuaciones y daños en viviendas, comercios e infraestructuras públicas.

Solo una hora después, a las 22:51, una réplica de magnitud 4.1 sacudió nuevamente la provincia del Santa. La actividad sísmica continuó en la madrugada del 28 de diciembre con un sismo de 4.3 a las 00:17, con intensidad IV y epicentro a 77 km al oeste de Chimbote.

Durante la tarde y noche del 28, la tierra volvió a moverse en otras cuatro ocasiones:

5.1 a las 18:19 (intensidad IV, 66 km al oeste de Chimbote).

3.8 a las 19:25 (intensidad II-III, 66 km al oeste de Chimbote).

3.9 a las 23:03 (intensidad II-III, 67 km al oeste de Chimbote).

Finalmente, el martes 30 de diciembre a las 07:22, un nuevo sismo de 4.1 volvió a estremecer la zona, sumando así siete movimientos percibidos en Chimbote y sus alrededores en apenas tres días.

El movimiento telúrico se percibió de forma intensa en Áncash, La Libertad y regiones del norte y centro, y de manera más leve en Lima y otras áreas costeras.

Daños, heridos y reacción de la población

El evento principal de magnitud 6.0 dejó un saldo de 51 heridos, de los cuales 40 ya han sido dados de alta y 11 permanecen hospitalizados en establecimientos de salud de Áncash y La Libertad. Los hospitales Eleazar Guzmán Barrón, La Caleta, de Virú y San Jacinto, entre otros, atendieron a los afectados por lesiones y crisis nerviosas.

En cuanto a infraestructura, se reportaron daños en viviendas —una de ellas declarada inhabitable—, afectaciones en ocho instituciones educativas, desprendimientos de paredes y techos en hospitales y rajaduras en comercios y edificios públicos como el teatro municipal. El hospital La Caleta, de más de setenta años de antigüedad, sufrió desprendimientos en el área de emergencia, aunque sigue operando tras ser evaluado por Defensa Civil.

La caída de productos en tiendas, cortes de energía y el miedo persistente ante la posibilidad de más réplicas llevaron a muchos vecinos a dormir fuera de sus hogares y a la suspensión temporal de servicios en algunos establecimientos. El alcalde de la provincia del Santa, Felipe Mantilla, confirmó que, si bien no hubo víctimas mortales ni daños catastróficos, el “gran susto” ha dejado una huella de preocupación y desconfianza.

Advertencias y retos del IGP

En entrevista con RPP Noticias, Hernando Tavera, presidente del Instituto Geofísico del Perú (IGP), advirtió que la serie de sismos en Chimbote debe ser vista como una oportunidad para fortalecer la cultura de prevención y no como un episodio aislado. Recordó que las réplicas son normales después de un sismo importante, pero criticó la reacción social: “No estamos aprendiendo de la experiencia. Como país sísmico, deberíamos recoger lecciones y trabajar en reducir nuestro nivel de riesgo”.

Tavera enfatizó el peligro del “silencio sísmico”, recordando que los grandes terremotos pueden tomar siglos en repetirse, pero su impacto será mucho mayor hoy debido al crecimiento urbano desordenado y la autoconstrucción. “Las ciudades han crecido sobre suelos no estudiados y sin dirección profesional. El daño sería mucho mayor que hace 275 años”, afirmó.

Sobre la preparación de la población, el presidente del IGP fue categórico: “No, no estamos preparados. El riesgo estructural es alto y solo la preparación puede reducirlo. Los simulacros deben ser parte de la vida cotidiana, practicarse en familia y convertirse en una cultura preventiva”.

Creencias erróneas y baja participación

Tavera desmintió el mito de que los sismos menores alivian la energía acumulada: “Un sismo de magnitud 6 libera treinta veces más energía que uno de 5, pero uno de 8 libera 27.000 veces más. Los eventos menores no alivian el riesgo”.

Asimismo, lamentó que solo el 30-35 % de la población participe en simulacros, lo que deja a la mayoría expuesta ante un evento real. “La cultura de prevención se construye en el hogar. Sin eso, la reacción siempre será de pánico”, advirtió.

Perú en el Cinturón de Fuego del Pacífico

Perú se encuentra ubicado en la zona conocida como Cinturón de Fuego del Pacífico, región que concentra el 75% de los volcanes que existen en el mundo y donde suceden aproximadamente el 80% de los temblores más fuertes del mundo.

El también conocido como Anillo de Fuego del Pacífico está conformado por la zona montañosa del oeste de Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá, para luego doblar a la altura de las Islas Aleutianas y bajar por las costas e islas de Rusia, Japón Taiwán, Filipinas, Indonesia, Malasia, Timor Oriental, Brunéi, Singapur, Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Tonga, Tuvalu y Nueva Zelanda.

En el caso de Perú, el país se encuentra en la placa tectónica sudamericana que colisiona frontalmente con la placa de Nazca, al estar en fricción generan tensión, misma que es descargada en forma de terremotos; además la región presenta actividad volcánica constante.

El Anillo de Fuego se extiende sobre 40 mil kilómetros y tiene la forma de una herradura, además, dentro de esta línea hay 452 volcanes y alberga la mayoría de los llamados “supervolcanes”, cuyas erupciones son de niveles VEI-8, consideradas como catastróficas.

Perú y sus historial de sismos

La nación latinoamericana ha tenido que hacer frente a diversos eventos sísmicos que han dejado cientos de muertos, heridos e innumerables daños materiales. Aquí un recuento de los más relevantes.

31 de mayo de 1970

El sismo de magnitud 7.9 se originó en el departamento de Áncash seguido de un aluvión que dejó sepultada a la ciudad de Santo Domingo de Yungay a las 15:23 horas.

Este hecho es considerado como el sismo más destructivo en la historia del país, no sólo por la magnitud sino por la cantidad de víctimas mortales que causó, estimadas en 67,000, de acuerdo con el documento “El terremoto de Ancash y el alud aluvión del nevado Huascaran”, escrito por el geofísico y asesor científico del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci),Mateo Casaverde mientras que también hubo 150,000 heridos, afectando de igual forma a los departamentos de Huácamo, Lima y La Libertad.

Debido a esta catástrofe, en 1972 el gobierno de Perú fundó el Instituto Nacional de Defensa Civil, encargado de idear planes para hacer frente a este tipo de siniestros y elaborar simulacros nacionales cada 31 de mayo.

3 de octubre de 1974

Un sismo de magnitud 8.0 se registró en la capital, Lima, a las 09:21 horas, un movimiento que también se sintió en la costa peruana hacia el sur. El movimiento duró alrededor de 90 segundos y dejó como saldo 252 muertos y 3 mil 600 heridos.

29 de mayo de 1990

Otro temblor de 6.4 causó la muerte de 77 personas, dejó 1.680 heridos, 58.835 damnificados y 11 mil viviendas destruidas. El movimiento, que empezó a las 09:34 horas, dejó afectaciones en las ciudades de San Martín, Amazonas, Cajamarca, Rioja, Moyobamba, Chachapoyas, Jaén y Bagua.

23 de junio de 2001

Un movimiento telúrico de magnitud 6.9 afectó a parte sur de Perú en las regiones de Moquegua, Tacna y Arequipa y dejando como saldo 74 personas muertas, 2,689 heridos, más de 21,000 damnificados, 64 personas desaparecidas, 35,601 viviendas afectadas de las cuales 17,584 quedaron destruidas.

El terremoto tuvo varias réplicas y tuvo una intensidad de VIII, lo que generó un tsunami que además provocó otras 26 defunciones. Se trató del temblor más destructor después del de 1970 de Áncash y el mayor a nivel mundial después de las Islas Rata.

15 de agosto de 2007

Perú fue duramente dañado por uno de los sismos más devastadores en su historia moderna. Ocurrido a las 18:40 horas, el terremoto de Pisco de magnitud 8 tuvo una duración de 3 minutos 50 segundos. Fue uno de los terremotos más violentos ocurridos en Perú en los últimos años, siendo rebasado por el terremoto de Arequipa de 2001. Este hecho dejó 596 personas fallecidas.

26 de mayo de 2019

Uno de los últimos sismos registrados en Perú fue el conocido como “terremoto de Loreto”, que tuvo una magnitud de 8 y se originó a las 02:41 hora local y que dejó en consecuencia una persona muerta y más de 2,500 personas afectadas.