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Caín Fara será convocado por la selección de Palestina tras buen momento en Universitario

El defensor nació en Argentina, pero cuenta raíces con el país de Oriente Medio gracias a sus antecesores

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Caín Fara será convocado por la selección de Palestina tras buen momento en Universitario.
Caín Fara será convocado por la selección de Palestina tras buen momento en Universitario. Créditos: Gustavo Peralta / X.

Caín Fara sumó una noticia positiva tras el empate de Universitario de Deportes frente a Nacional por la quinta jornada de la Copa Libertadores 2026. El defensor será convocado a la selección de Palestina, impulsado por el buen rendimiento que ha mostrado en el conjunto peruano.

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