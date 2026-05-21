Caín Fara será convocado por la selección de Palestina tras buen momento en Universitario.

Caín Fara sumó una noticia positiva tras el empate de Universitario de Deportes frente a Nacional por la quinta jornada de la Copa Libertadores 2026. El defensor será convocado a la selección de Palestina, impulsado por el buen rendimiento que ha mostrado en el conjunto peruano.
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