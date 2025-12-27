Perú

Perú no dejó de temblar en la madrugada: dos nuevos sismos se registraron hoy sábado 27 de diciembre, reporta IGP

Una serie de sismos registrados entre el 26 y 27 de diciembre en la costa central y sur del Perú, incluido un movimiento de magnitud 4,8 que se sintió con fuerza en Lima, volvió a generar alarma en la población y recordó la permanente actividad sísmica del país.

Durante los días 26 y 27 de diciembre de 2025, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) registró tres sismos de magnitud moderada en distintas regiones del país, principalmente en la costa central y sur, lo que volvió a poner en evidencia la permanente actividad sísmica que caracteriza al territorio peruano. Si bien no se reportaron daños materiales ni víctimas, uno de los eventos, ocurrido la noche del 26 de diciembre, causó alarma entre la población de Lima y zonas aledañas.

El sismo más fuerte del periodo ocurrió el 26 de diciembre a las 19:35:15 horas, con una magnitud de 4,8 y una profundidad de 29 kilómetros, según el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2025-0825. El epicentro se localizó en el océano Pacífico, a 52 kilómetros al suroeste de Supe Puerto, en la provincia de Barranca, región Lima. La intensidad alcanzó el nivel III en la escala de Mercalli Modificada, siendo percibido de manera clara por la población, especialmente en distritos costeros y en la capital.

El sismo se originó en el mar, a 52 kilómetros al suroeste de Supe Puerto, y se percibió sobre todo en el litoral norte de Lima. Foto: composición Infobae Perú/EFE

Este movimiento telúrico “asustó a todos en Lima”, como señalaron numerosos ciudadanos en redes sociales, debido a que se sintió de forma prolongada y con un leve sacudimiento que provocó la evacuación preventiva de viviendas, centros comerciales y edificios públicos. De acuerdo con especialistas del IGP, el evento tuvo su origen en la deformación interna de la placa Sudamericana, dentro del proceso de subducción que ocurre cuando la placa de Nazca se introduce bajo el continente sudamericano, un fenómeno común en la región costera del Perú.

Dos sismos en la madrugada de hoy

Horas después, ya en la madrugada del 27 de diciembre, se registraron dos sismos adicionales de magnitud 3,5, considerados leves, pero igualmente monitoreados por las autoridades científicas. El primero de ellos ocurrió a la 01:17:06 horas, con una profundidad de 54 kilómetros, según el reporte IGP/CENSIS/RS 2025-0826. El epicentro se ubicó 25 kilómetros al suroeste de Mala, en la provincia de Cañete, región Lima. La intensidad fue estimada entre II y III, siendo percibido de manera débil por algunos habitantes de la zona.

Sismo de 3.5 se registró la madrugada del 27 de diciembre a 25 kilómetros de Mala, en Cañete

El segundo sismo del 27 de diciembre se produjo a las 04:39:07 horas, con características similares. De acuerdo con el reporte IGP/CENSIS/RS 2025-0827, el movimiento alcanzó una magnitud de 3,5 y una profundidad de 52 kilómetros. Su epicentro se localizó 35 kilómetros al suroeste de Locumba, en la provincia Jorge Basadre, región Tacna. La intensidad registrada fue de II a III, y fue sentido levemente por la población local, sin generar situaciones de riesgo.

Sismo de 3.5 se registró la madrugada del 27 de diciembre a 35 kilómetros de Locumba, en Tacna

Especialistas señalan que la profundidad de estos dos últimos sismos explica por qué fueron percibidos de manera leve y no ocasionaron daños. Los eventos profundos suelen liberar energía de forma más atenuada en la superficie, a diferencia de los sismos superficiales, que pueden causar mayores impactos aun con magnitudes similares.

Perú, país sísmico

El IGP recordó que el Perú se encuentra ubicado en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica y volcánica del mundo. Por ello, la ocurrencia de sismos es constante y forma parte de la dinámica natural del planeta. Sin embargo, las autoridades recalcan la importancia de mantener una cultura de prevención, especialmente tras eventos que generan temor en la población, como el sismo de 4,8 registrado frente a la costa de Lima.

Finalmente, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) exhortó a la ciudadanía a revisar sus planes de emergencia familiar, identificar zonas seguras en viviendas y centros de trabajo, y participar en los simulacros programados. Aunque los recientes movimientos no dejaron consecuencias graves, sirven como recordatorio de que el país debe estar siempre preparado ante la posibilidad de un sismo de mayor magnitud.

