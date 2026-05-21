Ignacio Buse vs Andrey Rublev: programación del debut del peruano en Roland Garros 2026.

Este jueves 21 de mayo se dieron a conocer los emparejamientos de la primera ronda de Roland Garros 2026. Ignacio Buse será el único representante peruano en el torneo, tras asegurar su clasificación por ranking y llegar en gran momento, luego de alcanzar las semifinales del ATP 500 de Hamburgo.
Ignacio Buse vs Andrey Rublev
Ignacio Buse afrontará un exigente desafío en su estreno en Roland Garros. El ‘Colorado’ se enfrentará a Andrey Rublev, número 13 del ranking mundial y uno de los principales candidatos a avanzar a las instancias decisivas del torneo.
El encuentro entre Buse y Rublev está previsto para el domingo 24 de mayo. Hasta ahora, la organización no ha anunciado el horario de este duelo, que marcará un momento histórico para el tenis peruano.
Dónde ver el debut de Ignacio Buse
El debut de Ignacio Buse en Roland Garros se transmitirá a través de ESPN. Los aficionados también podrán seguir el encuentro en las plataformas de streaming Disney Plus y Tennis TV. Además, Infobae Perú ofrecerá una cobertura completa de la participación del ‘Colorado’ en el Grand Slam a través de su sitio web.
El sensacional presente de Buse
Ignacio Buse logró una victoria memorable en los cuartos de final del ATP 500 de Hamburgo tras superar a Ugo Humbert, a pesar de verse en desventaja en el tercer set. El tenista peruano comenzó dominando y se llevó el primer parcial por 6-3 ante el número 34 del ranking ATP.
Humbert igualó el encuentro al quedarse con el segundo set, y en el último parcial llegó a tomar una ventaja de 3-0, lo que generó incertidumbre entre los seguidores. Sin embargo, Buse reaccionó a tiempo, revirtió el marcador y cerró el partido con autoridad, asegurando así su pase a las semifinales del certamen.
En cuanto a su posición en el ranking, Buse inició el torneo en el puesto 57. Tras vencer a Flavio Cobolli, top 12 y último campeón del ATP 500 de Hamburgo, subió al puesto 51. Luego de imponerse a Jakub Menšík, accedió por primera vez al top 50, ubicándose en la posición 45. Con su reciente triunfo ante Humbert, alcanzó el puesto 41 en el ATP Live Ranking, el mejor de su carrera hasta el momento.
Todos los enfrentamientos de primera ronda de Roland Garros 2026
- Jannik Sinner (ITA) vs. Clément Tabur (FRA)
- Jacob Fearnley (GBR) vs. Juan Manuel Cerúndolo (ARG)
- Martín Landaluce (ESP) vs. Qualifier
- Vit Kopriva (CZE) vs. Corentin Moutet (FRA)
- Arthur Rinderknech (FRA) vs. Qualifier
- Marton Fucsovics (HUN) vs. Matteo Berrettini (ITA)
- Ethan Quinn (USA) vs. Francisco Comesaña (ARG)
- Sebastian Ofner (AUT) vs. Luciano Darderi (ITA)
- Alexander Bublik (KAZ) vs. Jan-Lennard Struff (GER)
- Qualifier vs. Denis Shapovalov (CAN)
- Jaume Munar (ESP) vs. Hubert Hurkacz (POL)
- Eliot Spizzirri (USA) vs. Frances Tiafoe (USA)
- Tallon Griekspoor (NED) vs. Matteo Arnaldi (ITA)
- Alexandre Muller (FRA) vs. Stefanos Tsitsipas (GRE)
- Raphael Collignon (BEL) vs. Aleksandar Vukic (AUS)
- Daniel Mérida (ESP) vs. Ben Shelton (USA)
- Félix Auger-Aliassime (CAN) vs. Daniel Altmaier (GER)
- Sebastian Báez (ARG) vs. Román Burruchaga (ARG)
- Luca Van Assche (FRA) vs. Patrick Kypson (USA)
- Roberto Bautista Agut (ESP) vs. Brandon Nakashima (USA)
- Cameron Norrie (GBR) vs. Daniel Vallejo (PAR)
- Marin Cilic (CRO) vs. Moise Kouame (FRA)
- Alejandro Tabilo (CHI) vs. Kamil Majchrzak (POL)
- Qualifier vs. Valentin Vacherot (MON)
- Flavio Cobolli (ITA) vs. Qualifier
- Yibing Wu (CHN) vs. Marcos Giron (USA)
- Qualifier vs. Zhizhen Zhang (CHN)
- Cristian Garin (CHI) vs. Learner Tien (USA)
- Francisco Cerundolo (ARG) vs. Botic Van de Zandschulp (NED)
- Hugo Gaston (FRA) vs. Gael Monfils (FRA)
- Alexei Popyrin (AUS) vs. Zachary Svajda (USA)
- Adam Walton (AUS) vs. Daniil Medvedev (RUS)
- Alex De Minaur (AUS) vs. Qualifier
- Alexander Blockx (BEL) vs. Qualifier
- Mariano Navone (ARG) vs. Jenson Brooksby (USA)
- Titouan Droguet (FRA) vs. Jakub Mensik (CZE)
- Tomás Etcheverry (ARG) vs. Nuno Borges (POR)
- Miomir Kecmanovic (SRB) vs. Fabian Marozsan (HUN)
- Qualifier vs. Camilo Ugo Carabelli (ARG)
- Ignacio Buse (PER) vs. Andrey Rublev (RUS)
- Casper Ruud (NOR) vs. Qualifier
- Hamad Medjedovic (SRB) vs. Yannick Hanfmann (GER)
- Lorenzo Sonego (ITA) vs. Qualifier
- Rinky Hijikata (AUS) vs. Tommy Paul (USA)
- Joao Fonseca (BRA) vs. Qualifier
- Qualifier vs. Dino Prizmic (CRO)
- Qualifier vs. Valentin Royer (FRA)
- Giovanni Mpetshi Perricard (FRA) vs. Novak Djokovic (SRB)
- Taylor Fritz (USA) vs. Nishesh Basavareddy (USA)
- Alexander Shevchenko (KAZ) vs. Alex Michelsen (USA)
- James Duckworth (AUS) vs. Gabriel Diallo (CAN)
- Aleksandar Kovacevic (USA) vs. Rafael Jodar (ESP)
- Alejandro Davidovich Fokina (ESP) vs. Damir Dzumhur (BIH)
- Qualifier vs. Thiago Tirante (ARG)
- Thanasi Kokkinakis (AUS) vs. Terence Atmane (FRA)
- Pablo Carreno Busta (ESP) vs. Jiri Lehecka (CZE)
- Karen Khachanov (RUS) vs. Arthur Gea (FRA)
- Qualifier vs. Marco Trungelliti (ARG)
- Qualifier vs. Reilly Opelka (USA)
- Stan Wawrinka (SUI) vs. Arthur Fils (FRA)
- Ugo Humbert (FRA) vs. Adrian Mannarino (FRA)
- Quentin Halys (FRA) vs. Mattia Bellucci (ITA)
- Tomas Machac (CZE) vs. Zizou Bergs (BEL)
- Benjamin Bonzi (FRA) vs. Alexander Zverev (GER)