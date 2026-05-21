Docentes de San Marcos respaldan la toma estudiantil de la UNMSM: “Es una decisión valiente y sacrificada”

La rectora Jeri Ramón se enfrenta a la creciente oposición estudiantil en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde se manifiestan contra su posible reelección y exigen su salida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gisella Orjeda, asambleísta universitaria de la UNMSM y doctora en biología, afirmó en RPP Noticias que la mayoría de los docentes de San Marcos respalda la toma estudiantil del campus —vigente desde el 12 de mayo— y la calificó como una medida “valiente y sacrificada”. La docente también cuestionó a la rectora Jerí Ramón por no haber descartado públicamente su candidatura a la reelección.

La asambleísta detalló que los estudiantes sostienen tres exigencias: el rechazo al Proyecto de Ley N.° 12736, impulsado en el Congreso con el respaldo de la bancada Podemos Perú —aliada de la rectora, según Orjeda—, que habilitaría la reelección inmediata de rectores y vicerrectores; la reducción de la valla electoral del 20% aprobada por el Consejo Universitario, que excluye de representación a los grupos estudiantiles que no alcancen ese umbral; y la suspensión del sistema de Voto Electrónico No Presencial (VENP), cuya fiabilidad el propio Jurado Nacional de Elecciones no ha validado en materia de seguridad.

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Sobre este último punto, Orjeda recordó que en 2025 la segunda vuelta de las elecciones del decano de Medicina debió anularse por completo y realizarse de forma presencial ante múltiples denuncias de suplantación en el sistema digital. La ONPE confirmó posteriormente que no podrá brindar el servicio de VENP para las elecciones de rector y vicerrectores previstas para julio de 2026.

La renuncia del Comité Electoral y la sesión extraordinaria

Orjeda informó que el Comité Electoral Universitario presentó su renuncia al advertir falta de garantías para continuar el proceso. El documento, suscrito entre otros por Héctor Cerna, Alex Salazar, Edgardo Tabuchi, Ivón Bernuy, Jesús Villanueva, Michel Santiago y Cintia Bonilla, cita “actos de presión e interferencia política que comprometieron la autonomía universitaria y el funcionamiento del órgano electoral”. La asambleísta interpretó que esas presiones aluden a la toma del campus, a la visita de congresistas y a una carta de la Defensoría del Pueblo que trasladó la responsabilidad de la solución al Consejo Universitario y a la rectoría.

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Dos miembros del comité no renunciaron —hecho que Orjeda valoró expresamente— y el organismo cuenta con suplentes que, a su juicio, deberían asumir de inmediato para evitar un vacío institucional. La Asamblea Universitaria sesionará de forma extraordinaria este jueves a las 2 p.m. en la Casona de San Marcos con un único punto de agenda: la renuncia del Comité Electoral.

Estudiantes rechazan presencia de la rectora Jeri Ramón en la UNMSM durante el almuerzo especial. Composición Infobae Perú

Asamblea Universitaria y una crisis sin fin

Orjeda, que integra el bloque minoritario de la Asamblea Universitaria, hizo un llamado explícito a sus colegas de la mayoría para adoptar lo que describió como una “decisión histórica”: restablecer el proceso electoral con voto presencial, reducir la valla del 20% y rechazar el proyecto de reelección. Advirtió que la sesión de este jueves no abordará esos tres puntos de fondo, por lo que será necesario convocar una segunda asamblea extraordinaria para orientar una salida a la crisis.

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La asambleísta señaló que la figura central del conflicto es la propia rectora. Citó la entrevista que Ramón concedió a la periodista Milagros Leiva, en la que no descartó postular a la reelección y afirmó que “se la merecía”. “No pudo decir que no se presentaría”, subrayó Orjeda. Reconoció que, si el Congreso archiva el Proyecto de Ley N.° 12736, la reelección quedaría descartada, pero advirtió que la valla electoral del 20% y la modalidad de votación seguirían sin resolverse.

La toma de San Marcos, nueve días después

La ocupación del campus, coordinada por la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM), se inició el 12 de mayo durante los actos por el aniversario 475 de la universidad. Orjeda precisó que la medida se ha mantenido pacífica y que los estudiantes “están pidiendo cosas que nos parecen justas”. La ministra de Educación, María Esther Cuadros Espinoza, compareció el 20 de mayo ante la Comisión de Educación del Congreso para informar sobre el conflicto y reiteró que el Ejecutivo prioriza el diálogo y no permitirá que la situación derive en hechos de violencia.

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