Perú

“Con todo gusto, recibiría mil disparos eléctricos”: Arturo Bobbio se pronuncia sobre el polémico video con Carlos Bruce

En medio de las críticas por las pistolas Taser en Surco, el asesor de Carlos Bruce denunció videos hechos con inteligencia artificial y aseguró que seguirá respaldando el uso de estas armas

Guardar
Google icon
Composición de Arturo Bobbio mirando a cámara y Carlos Bruce aplicando una pistola eléctrica a Bobbio en una oficina
El excongresista Carlos Bruce y el subgerente Arturo Bobbio protagonizan un incidente con una pistola eléctrica en las oficinas de la Municipalidad de Santiago de Surco. (Infobae)

La polémica por el video donde el alcalde de Surco, Carlos Bruce, aparece usando una pistola eléctrica contra su asesor y gerente municipal, Arturo Bobbio, sumó un nuevo capítulo. Tras la viralización del material, el funcionario se pronunció en sus redes sociales para asegurar que las imágenes corresponderían a una “simulación” y denunció una supuesta campaña de difamación mediante videos creados con inteligencia artificial.

A través de sus redes sociales, Bobbio afirmó que el material viralizado fue difundido fuera de contexto y señaló que existen “por lo menos tres videos con inteligencia artificial y una infografía” que, según dijo, buscan “denigrarlo y difamarlo”.

PUBLICIDAD

“Debemos preguntarnos qué personajes oscuros y delincuenciales vienen generando por lo menos tres videos con inteligencia artificial y una infografía de este tipo, intentando denigrarme y difamarme”, escribió.

El gerente municipal sostuvo que la grabación correspondía a una “simulación de lo que iba a ser un ‘en vivo periodístico’ al día siguiente”, en referencia a la reciente presentación de las pistolas Taser adquiridas por la Municipalidad de Surco para el serenazgo distrital.

PUBLICIDAD

“Con todo gusto... recibiría mil disparos eléctricos”

Sin embargo, la parte más comentada del comunicado fue su férrea defensa del uso de estos dispositivos eléctricos. Bobbio aseguró que incluso aceptaría recibir múltiples descargas para demostrar que las armas no letales deben formar parte del equipamiento de seguridad ciudadana.

Con todo gusto, y para desvirtuar a los defensores de los delincuentes, que indican que estas armas no deben ser usadas porque pueden matarlos, recibiría mil disparos eléctricos para probar que nuestros serenos deben estar protegidos con estas armas no letales”, señaló.

Captura de pantalla de una publicación de Facebook de Arturo Bobbio con su foto de perfil y un comunicado oficial en texto blanco sobre fondo claro
Arturo Bobbio emite un comunicado oficial en Facebook denunciando la difusión de videos generados con inteligencia artificial para difamarlo y reafirmando su compromiso con la seguridad del distrito. (Surco, pistolas eléctricas)

Además, indicó que “la manipulación de imágenes” no frenará la estrategia de seguridad impulsada en Surco y cerró el pronunciamiento con un mensaje político: “Seguiremos firmes, fuertes y seguros en hacer de Surco y luego Lima, una ciudad más segura para nuestras familias”.

La polémica por el video viral

Se difunden imágenes impactantes del alcalde de Surco, Carlos Bruce, aplicando una descarga eléctrica con una pistola taser a su asesor, Arturo Bobbio, quien cae sobre la mesa por el impacto.

El caso estalló luego de que se difundiera un video donde el alcalde Carlos Bruce aparece disparando una pistola eléctrica contra Bobbio dentro de una oficina municipal. En las imágenes se observa al funcionario recibir la descarga y caer al suelo mientras otras personas presentes reaccionan entre risas y sorpresa.

Tras la viralización, Bruce aseguró que el video estaba “editado y fuera de contexto” y afirmó que todo se realizó de manera voluntaria como parte de una demostración interna del funcionamiento de las nuevas armas Taser.

“Mientras se observaban los dispositivos, se realizaron simulaciones que no fueron reales y cuya participación de los presentes fue completamente voluntaria. En ningún momento existió una situación de riesgo real ni consecuencias mayores”, agregó en un pronunciamiento en X, antes Twitter.

“Las imágenes difundidas corresponden a un extracto editado y fuera de contexto de una dinámica realizada en un ambiente privado y de confianza”, añadió en otro post.

La controversia generó críticas debido a que Surco se convirtió recientemente en uno de los primeros distritos del país en implementar pistolas eléctricas para el serenazgo, medida que abrió un debate sobre los riesgos y límites del uso de este tipo de dispositivos.

Temas Relacionados

Surcopistolas eléctricasCarlos BruceArturo Bobbioperu-noticias

Más Noticias

Caín Fara será convocado por la selección de Palestina tras buen momento en Universitario

El defensor nació en Argentina, pero cuenta raíces con el país de Oriente Medio gracias a sus antecesores

Caín Fara será convocado por la selección de Palestina tras buen momento en Universitario

Ignacio Buse vs Andrey Rublev: programación del debut del peruano en Roland Garros 2026

El tenista nacional enfrentará al top 13 del mundo en la primera fase del Grand Slam. Conoce todos los detalles

Ignacio Buse vs Andrey Rublev: programación del debut del peruano en Roland Garros 2026

Datum explica por qué falló su conteo rápido al 100 % que ponía a López Aliaga en el segundo lugar y a Sánchez en el quinto

La encuestadora atribuyó a los reemplazos de campo del 15% de su muestra la principal causa de la desviación en su conteo rápido de la primera vuelta y aseguró que el diseño muestral fue técnicamente correcto

Datum explica por qué falló su conteo rápido al 100 % que ponía a López Aliaga en el segundo lugar y a Sánchez en el quinto

Trabajadores con religión podrían dejar de laborar sábado: ¿A quiénes aplicaría?

Ley de sábado no laborable. Este jueves está en la agenda del Pleno del Congreso la segunda votación de un dictamen que haría que peruanos que laboran en el sector público o privado puedan tener descansar ese día, pero recuperar las horas no trabajadas luego

Trabajadores con religión podrían dejar de laborar sábado: ¿A quiénes aplicaría?

Elecciones 2026: ¿Cuál es el rol de los personeros en esta segunda vuelta electoral?

El experto en temas electorales, Enzo Elguera, afirmó que estos ciudadanos actúan como veedores de todo el proceso, desde el momento de la instalación de una mesa de sufragio hasta el conteo del último voto

Elecciones 2026: ¿Cuál es el rol de los personeros en esta segunda vuelta electoral?
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026: ¿Cuál es el rol de los personeros en esta segunda vuelta electoral?

Elecciones 2026: ¿Cuál es el rol de los personeros en esta segunda vuelta electoral?

Podemos Perú disuelve su bancada y sus congresistas quedan como independientes: “Nadie se va a atrincherar”

Presidente del JNE sobre la segunda vuelta electoral: “Queremos que se desarrolle con las garantías que el Perú reclama”

¿Personeros de Fuerza Popular grabarán el escrutinio incluso si el miembro de mesa no quiere ser filmado? Luis Dyer responde

ONPE entrega material electoral a Cancillería para la segunda vuelta en el extranjero: mesas de votación se abrirán en más países

ENTRETENIMIENTO

Santos Bravos desata euforia tras llegar a Lima: fans los esperaron en aeropuerto y se alistan para su concierto en la Costa Verde

Santos Bravos desata euforia tras llegar a Lima: fans los esperaron en aeropuerto y se alistan para su concierto en la Costa Verde

Santos Bravos en Perú: aperturas de puertas, horario full experience, accesos, recomendaciones y más

Erick Elera opina sobre la boda de Christian Domínguez y Karla Tarazona: “Para tomar esa decisión hay que estar superseguro”

Suheyn Cipriani en la final de MGI All Stars: cuándo es, a qué hora y dónde verla en vivo

Gabriel Meneses tendrá largo proceso de recuperación tras caída: “El tiempo dirá si podrá volver a EEG”, dice su padre

DEPORTES

Ignacio Buse vs Andrey Rublev: programación del debut del peruano en Roland Garros 2026

Ignacio Buse vs Andrey Rublev: programación del debut del peruano en Roland Garros 2026

A qué hora juega Cienciano vs Atlético Mineiro HOY: partido en Brasil por fecha 5 de la Copa Sudamericana 2026

Caín Fara será convocado por la selección de Palestina tras buen momento en Universitario

La sorpresiva reacción de Franco Velazco con Héctor Cúper tras empate en Universitario vs Nacional por la Copa Libertadores 2026

Cienciano vs Atlético Mineiro EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido clave por fecha 5 de Copa Sudamericana 2026