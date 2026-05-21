“Con todo gusto, recibiría mil disparos eléctricos”: Arturo Bobbio se pronuncia sobre el polémico video con Carlos Bruce

El excongresista Carlos Bruce y el subgerente Arturo Bobbio protagonizan un incidente con una pistola eléctrica en las oficinas de la Municipalidad de Santiago de Surco. (Infobae)

La polémica por el video donde el alcalde de Surco, Carlos Bruce, aparece usando una pistola eléctrica contra su asesor y gerente municipal, Arturo Bobbio, sumó un nuevo capítulo. Tras la viralización del material, el funcionario se pronunció en sus redes sociales para asegurar que las imágenes corresponderían a una “simulación” y denunció una supuesta campaña de difamación mediante videos creados con inteligencia artificial.

A través de sus redes sociales, Bobbio afirmó que el material viralizado fue difundido fuera de contexto y señaló que existen “por lo menos tres videos con inteligencia artificial y una infografía” que, según dijo, buscan “denigrarlo y difamarlo”.

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“Debemos preguntarnos qué personajes oscuros y delincuenciales vienen generando por lo menos tres videos con inteligencia artificial y una infografía de este tipo, intentando denigrarme y difamarme”, escribió.

El gerente municipal sostuvo que la grabación correspondía a una “simulación de lo que iba a ser un ‘en vivo periodístico’ al día siguiente”, en referencia a la reciente presentación de las pistolas Taser adquiridas por la Municipalidad de Surco para el serenazgo distrital.

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“Con todo gusto... recibiría mil disparos eléctricos”

Sin embargo, la parte más comentada del comunicado fue su férrea defensa del uso de estos dispositivos eléctricos. Bobbio aseguró que incluso aceptaría recibir múltiples descargas para demostrar que las armas no letales deben formar parte del equipamiento de seguridad ciudadana.

“Con todo gusto, y para desvirtuar a los defensores de los delincuentes, que indican que estas armas no deben ser usadas porque pueden matarlos, recibiría mil disparos eléctricos para probar que nuestros serenos deben estar protegidos con estas armas no letales”, señaló.

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Arturo Bobbio emite un comunicado oficial en Facebook denunciando la difusión de videos generados con inteligencia artificial para difamarlo y reafirmando su compromiso con la seguridad del distrito. (Surco, pistolas eléctricas)

Además, indicó que “la manipulación de imágenes” no frenará la estrategia de seguridad impulsada en Surco y cerró el pronunciamiento con un mensaje político: “Seguiremos firmes, fuertes y seguros en hacer de Surco y luego Lima, una ciudad más segura para nuestras familias”.

La polémica por el video viral

Se difunden imágenes impactantes del alcalde de Surco, Carlos Bruce, aplicando una descarga eléctrica con una pistola taser a su asesor, Arturo Bobbio, quien cae sobre la mesa por el impacto.

El caso estalló luego de que se difundiera un video donde el alcalde Carlos Bruce aparece disparando una pistola eléctrica contra Bobbio dentro de una oficina municipal. En las imágenes se observa al funcionario recibir la descarga y caer al suelo mientras otras personas presentes reaccionan entre risas y sorpresa.

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Tras la viralización, Bruce aseguró que el video estaba “editado y fuera de contexto” y afirmó que todo se realizó de manera voluntaria como parte de una demostración interna del funcionamiento de las nuevas armas Taser.

“Mientras se observaban los dispositivos, se realizaron simulaciones que no fueron reales y cuya participación de los presentes fue completamente voluntaria. En ningún momento existió una situación de riesgo real ni consecuencias mayores”, agregó en un pronunciamiento en X, antes Twitter.

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“Las imágenes difundidas corresponden a un extracto editado y fuera de contexto de una dinámica realizada en un ambiente privado y de confianza”, añadió en otro post.

La controversia generó críticas debido a que Surco se convirtió recientemente en uno de los primeros distritos del país en implementar pistolas eléctricas para el serenazgo, medida que abrió un debate sobre los riesgos y límites del uso de este tipo de dispositivos.

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