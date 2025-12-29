Sismo de 6.0 en Chimbote: ¿Por qué hubo gran cantidad de heridos, daños en viviendas y hospitales en Áncash y La Libertad?

Un sismo de magnitud 6.0 sacudió Chimbote, en la región de Áncash, dejando un saldo de 51 personas heridas y ocho viviendas afectadas, una de ellas declarada inhabitable. El reporte también informa sobre daños en infraestructura educativa, centros de salud y un templo religioso | Exitosa Noticias

El sismo de magnitud 6.0 que sacudió Chimbote y la costa norte del Perú la noche del sábado 27 de diciembre evidenció, una vez más, la alta vulnerabilidad estructural y social de las ciudades peruanas ante eventos sísmicos de moderada intensidad. El balance preliminar dejó 51 personas heridas, una vivienda declarada inhabitable y daños en al menos ocho casas más, así como afectaciones considerables en la infraestructura educativa y de salud.

Además del impacto inmediato, la emergencia puso a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades locales y nacionales, así como la preparación de la población frente a eventos de esta naturaleza.

Fuerte temblor en la costa norte: Hospital La Caleta y viviendas entre las más afectadas. Video: América Noticias

Por qué hubo tantos heridos: factores estructurales y sociales

La elevada cantidad de personas afectadas no solo responde a la magnitud del sismo, sino a una serie de factores que agravan el riesgo en la región. Según el Ministerio de Salud (Minsa) y la Dirección Regional de Salud (Diresa) Áncash, de las 51 personas heridas, 40 ya han sido dadas de alta, mientras que once permanecen bajo observación en establecimientos de salud distribuidos entre Áncash y La Libertad. Los hospitales que recibieron pacientes incluyen el Eleazar Guzmán Barrón, La Caleta, además de centros en Chimbote, Virú, Huarmey, San Jacinto y Puerto Chao. Las autoridades sanitarias mantienen el monitoreo continuo sobre la evolución de los pacientes y aseguran la atención médica necesaria.

La noche del 27 de diciembre, un sismo sacudió la costa norte peruana, dejando heridos, afectaciones en hospitales y viviendas, y movilizando equipos de emergencia en varias regiones

Uno de los motivos principales del alto número de heridos es la existencia de viviendas precarias y mal construidas, muchas de ellas de autoconstrucción, que no cumplen con los estándares de seguridad antisísmica. Al menos una vivienda fue declarada inhabitable y otras ocho resultaron dañadas en la provincia del Santa, obligando a las familias a buscar refugio temporal y a depender del apoyo de Defensa Civil para las evaluaciones y eventuales reubicaciones.

En los comercios de Chimbote, el movimiento telúrico provocó la caída de mercadería y cortes temporales de energía eléctrica, lo que generó lesiones por golpes y accidentes menores al intentar evacuar o asegurar bienes. La rápida acción de los equipos de emergencia permitió restablecer el servicio eléctrico y evitar mayores pérdidas materiales, permitiendo que los negocios retomaran sus actividades al día siguiente.

El COE Salud confirmó 10 personas atendidas por lesiones en centros de Áncash y La Libertad. - Andina

Hospitales y escuelas dañadas en su infraestructura

El sismo también dejó en evidencia las condiciones vulnerables de las infraestructuras críticas. El hospital La Caleta experimentó la caída de baldosas en el área de emergencias, fisuras en paredes y daños en el techo del quirófano. A pesar de estos problemas, los servicios continuaron operativos luego de las inspecciones de seguridad, aunque la situación generó temor entre pacientes y personal sanitario.

En el sector educativo, la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Santa reportó que ocho instituciones educativas sufrieron daños estructurales tras el sismo. Los informes técnicos iniciales señalaron afectaciones en muros, cercos perimétricos, servicios higiénicos y otras áreas esenciales para la seguridad de los escolares y el personal docente. Las autoridades vienen elaborando expedientes para solicitar la reparación y garantizar el reinicio seguro de las clases.

A nivel regional, cinco establecimientos de salud adicionales, un templo religioso y dos embarcaderos pesqueros artesanales también resultaron afectados, lo que evidencia el impacto transversal del evento sísmico en la vida cotidiana de la población.

Video muestra las consecuencias de un fuerte sismo en las instalaciones de un hospital. El personal del centro médico evalúa las notorias grietas en las paredes y techos, coordinando medidas de seguridad y rutas alternativas para transitar por el edificio.

Réplicas, temor e incertidumbre

La emergencia no finalizó con el sismo principal. Durante la tarde y la noche del 28 de diciembre, Chimbote experimentó una serie de tres réplicas, siendo la de mayor magnitud de 5.1, seguida de otras de 3.8 y 3.9, todas con epicentro en el mar al oeste de la ciudad. De acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP), en solo una semana se registraron cerca de 20 movimientos sísmicos en el país, lo que mantiene a los residentes y a las autoridades en constante alerta.

El presidente del IGP, Hernando Tavera, recordó que estos movimientos, a pesar de su frecuencia, no liberan la energía acumulada en la corteza terrestre ni reducen el riesgo de un gran sismo futuro. Por ello, hizo hincapié en la necesidad de fortalecer la cultura de prevención y la preparación familiar frente a posibles emergencias.

Prevención y preparación

Los especialistas recomiendan a las familias revisar periódicamente la estructura de sus viviendas, asegurar estantes y muebles, y mantener despejadas las rutas de evacuación. Los simulacros familiares, aunque sean breves, resultan fundamentales para que todos los miembros del hogar conozcan las zonas seguras y los procedimientos adecuados ante un sismo. La preparación de una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecibles, linterna, radio y botiquín es otra medida clave.

En los edificios multifamiliares, la organización vecinal y la elaboración de planes de evacuación pueden salvar vidas. El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) mantienen activos sus protocolos, coordinando inspecciones y verificaciones de daños, y recordando a la ciudadanía la importancia de mantener la calma y buscar información confiable.

Mientras continúan las evaluaciones técnicas y se gestiona el apoyo para los damnificados, el reciente evento sísmico refuerza un mensaje esencial: la mejor defensa ante los sismos es estar preparados. La cultura de la prevención no puede limitarse a campañas o discursos; debe convertirse en una realidad diaria en cada familia, escuela y comunidad, como única vía para proteger la vida frente a la amenaza ineludible de los movimientos telúricos en el Perú.