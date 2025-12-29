Sismo en Perú: estas son las regiones más expuestas a un terremoto y las que enfrentan menor riesgo

La colisión de la placa de Nazca con la placa Sudamericana convierte a Perú en una de las zonas más sísmicas del mundo. (Andina)

El territorio nacional se encuentra sometido a una actividad sísmica constante. La colisión entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana genera una de las fuentes más activas de terremotos en el mundo, según explicó Hernando Tavera, presidente del Instituto Geofísico del Perú (IGP), en diálogo con Infobae Perú. Esta realidad coloca a varias regiones del país bajo una exposición permanente a los movimientos telúricos.

La interacción de las placas tectónicas define la intensidad y frecuencia de los sismos en Perú. Tavera precisó que “nuestro país es sísmico por excelencia y siempre están ocurriendo sismos todos los días, todas las horas, todos los meses, todos los años”.

De acuerdo a lo señalado por el experto, la principal fuente de estos movimientos se ubica frente a la zona costera, donde la placa oceánica de Nazca se introduce por debajo de la placa continental sudamericana.

El proceso de subducción entre placas es responsable de la intensa actividad telúrica y la formación de la cordillera en el litoral peruano.

Este proceso, conocido como subducción, provoca la deformación del continente y la formación de la cordillera, lo que explica la alta actividad sísmica en el litoral peruano.

“La única relación que tienen los sismos que ocurren frente a la costa es que fueron generados por la misma fuente, es decir, la colisión de la placa de Nazca con la placa Sudamericana”, enfatizó el presidente del IGP durante la entrevista.

Las regiones más expuestas

Las regiones costeras concentran la mayor vulnerabilidad ante los sismos. Según detalló Tavera a Infobae Perú, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna son las zonas que presentan más riesgo debido a su proximidad con la principal fuente de actividad tectónica. El jefe del IGP enumeró estos departamentos como los más propensos a experimentar movimientos de magnitud significativa.

Las regiones costeras como Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna enfrentan mayor riesgo de sismos por su proximidad a la fuente tectónica. (Andina)

“No pensemos que un sismo llama al otro o al resto. Eso no es así. Esos sismos son completamente independientes de sí mismos, a pesar que tienen la misma fuente de origen”, aclaró el especialista tras el sismo de magnitud 6.0 registrado frente a la costa de Chimbote el pasado sábado 27 de diciembre.

En ese caso específico, el sismo principal fue seguido por siete réplicas en las primeras seis horas, de las cuales solo unas pocas fueron percibidas por la población. La rápida aparición de réplicas se vincula directamente con la magnitud del evento original.

“Cuanto más grande es el sismo, el número de réplicas se incrementa, así como el periodo de ocurrencia”, precisó el presidente del IGP.

Por qué la selva

En contraste, la selva peruana enfrenta un riesgo sísmico mucho más bajo. Loreto destaca como una de las zonas menos expuestas, según Tavera. Explicó que en esta parte del territorio peruano “no hay cordilleras, no hay deformación”.

La tecnología moderna permite que los reportes sísmicos estén disponibles en tres minutos, mejorando la respuesta ante emergencias en comparación a décadas pasadas.

Para ilustrar la diferencia, el presidente del IGP propuso un ejercicio práctico: “Imagine que tiene en su mesa una hoja de papel. Ponga la mano derecha en un extremo y, con la izquierda, empuje el otro lado del papel. El papel comienza a levantarse. La mano izquierda que empuja es la placa de Nazca, que trata de empujar al continente y meterse por debajo. Donde está su mano derecha, todo es plano, porque ahí la deformación no llega. Donde está su mano izquierda, es donde se genera la mayor cantidad de deformación, por lo tanto, la mayor cantidad de sismos”.

El resto del país, fuera de la franja costera, experimenta una frecuencia mucho menor de movimientos telúricos. “Podemos decir que están en menor riesgo”, aclaró Tavera.

Tecnología para la detección

La vigilancia de los movimientos sísmicos en Perú depende de una red de más de setenta sensores desplegados en todo el territorio. Estos dispositivos, operados por el IGP, permiten registrar los eventos en tiempo real y determinar su epicentro y magnitud con rapidez.

El IGP recomienda fortalecer la cultura de prevención mediante la construcción segura y la realización de simulacros familiares para reducir el riesgo ante terremotos en Perú.

“Antes, cuando no existía esta tecnología, tomábamos quince, veinte, treinta minutos cuando se trataba de sismos grandes. Ahora, en tres minutos usted ya recibió el reporte del sismo”, indicó Tavera.

La inmediatez en la generación de reportes ha mejorado la capacidad de respuesta ante emergencias, a diferencia de lo que ocurría en años anteriores. La tecnología ha permitido que la información esté disponible casi de manera instantánea, facilitando la toma de decisiones.

Educación y prevención

Ante la imposibilidad de predecir cuándo ocurrirá un sismo, Tavera insistió en la importancia de reducir el nivel de riesgo al que está expuesta la población. “No podemos saber en qué momento va a ocurrir, pero sí sabemos que va a suceder. No podemos evitarlo. Lo que existe en nuestras manos es reducir nuestro nivel de riesgo por exposición”, declaró.

La recomendación principal es fortalecer la cultura de prevención, desde la construcción adecuada de viviendas hasta la realización de simulacros familiares. “Tenemos que saber cómo construir nuestras viviendas, con qué material se han hecho, sobre qué suelo se ha construido”, resaltó.

Además, sugirió que las familias dediquen cinco minutos cada domingo para practicar simulacros, como forma de inculcar la prevención en las nuevas generaciones.