Perú

Sismo en Perú: estas son las regiones más expuestas a un terremoto y las que enfrentan menor riesgo

Las zonas costeras del país se encuentran expuestas a movimientos telúricos frecuentes debido a la subducción de la placa de Nazca bajo la Sudamericana, de acuerdo con lo señalado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP)

Guardar
La colisión de la placa
La colisión de la placa de Nazca con la placa Sudamericana convierte a Perú en una de las zonas más sísmicas del mundo. (Andina)

El territorio nacional se encuentra sometido a una actividad sísmica constante. La colisión entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana genera una de las fuentes más activas de terremotos en el mundo, según explicó Hernando Tavera, presidente del Instituto Geofísico del Perú (IGP), en diálogo con Infobae Perú. Esta realidad coloca a varias regiones del país bajo una exposición permanente a los movimientos telúricos.

La interacción de las placas tectónicas define la intensidad y frecuencia de los sismos en Perú. Tavera precisó que “nuestro país es sísmico por excelencia y siempre están ocurriendo sismos todos los días, todas las horas, todos los meses, todos los años”.

De acuerdo a lo señalado por el experto, la principal fuente de estos movimientos se ubica frente a la zona costera, donde la placa oceánica de Nazca se introduce por debajo de la placa continental sudamericana.

El proceso de subducción entre
El proceso de subducción entre placas es responsable de la intensa actividad telúrica y la formación de la cordillera en el litoral peruano.

Este proceso, conocido como subducción, provoca la deformación del continente y la formación de la cordillera, lo que explica la alta actividad sísmica en el litoral peruano.

“La única relación que tienen los sismos que ocurren frente a la costa es que fueron generados por la misma fuente, es decir, la colisión de la placa de Nazca con la placa Sudamericana”, enfatizó el presidente del IGP durante la entrevista.

Las regiones más expuestas

Las regiones costeras concentran la mayor vulnerabilidad ante los sismos. Según detalló Tavera a Infobae Perú, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna son las zonas que presentan más riesgo debido a su proximidad con la principal fuente de actividad tectónica. El jefe del IGP enumeró estos departamentos como los más propensos a experimentar movimientos de magnitud significativa.

Las regiones costeras como Tumbes,
Las regiones costeras como Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna enfrentan mayor riesgo de sismos por su proximidad a la fuente tectónica. (Andina)

“No pensemos que un sismo llama al otro o al resto. Eso no es así. Esos sismos son completamente independientes de sí mismos, a pesar que tienen la misma fuente de origen”, aclaró el especialista tras el sismo de magnitud 6.0 registrado frente a la costa de Chimbote el pasado sábado 27 de diciembre.

En ese caso específico, el sismo principal fue seguido por siete réplicas en las primeras seis horas, de las cuales solo unas pocas fueron percibidas por la población. La rápida aparición de réplicas se vincula directamente con la magnitud del evento original.

“Cuanto más grande es el sismo, el número de réplicas se incrementa, así como el periodo de ocurrencia”, precisó el presidente del IGP.

Por qué la selva

En contraste, la selva peruana enfrenta un riesgo sísmico mucho más bajo. Loreto destaca como una de las zonas menos expuestas, según Tavera. Explicó que en esta parte del territorio peruano “no hay cordilleras, no hay deformación”.

La tecnología moderna permite que
La tecnología moderna permite que los reportes sísmicos estén disponibles en tres minutos, mejorando la respuesta ante emergencias en comparación a décadas pasadas.

Para ilustrar la diferencia, el presidente del IGP propuso un ejercicio práctico: “Imagine que tiene en su mesa una hoja de papel. Ponga la mano derecha en un extremo y, con la izquierda, empuje el otro lado del papel. El papel comienza a levantarse. La mano izquierda que empuja es la placa de Nazca, que trata de empujar al continente y meterse por debajo. Donde está su mano derecha, todo es plano, porque ahí la deformación no llega. Donde está su mano izquierda, es donde se genera la mayor cantidad de deformación, por lo tanto, la mayor cantidad de sismos”.

El resto del país, fuera de la franja costera, experimenta una frecuencia mucho menor de movimientos telúricos. “Podemos decir que están en menor riesgo”, aclaró Tavera.

Tecnología para la detección

La vigilancia de los movimientos sísmicos en Perú depende de una red de más de setenta sensores desplegados en todo el territorio. Estos dispositivos, operados por el IGP, permiten registrar los eventos en tiempo real y determinar su epicentro y magnitud con rapidez.

El IGP recomienda fortalecer la
El IGP recomienda fortalecer la cultura de prevención mediante la construcción segura y la realización de simulacros familiares para reducir el riesgo ante terremotos en Perú.

“Antes, cuando no existía esta tecnología, tomábamos quince, veinte, treinta minutos cuando se trataba de sismos grandes. Ahora, en tres minutos usted ya recibió el reporte del sismo”, indicó Tavera.

La inmediatez en la generación de reportes ha mejorado la capacidad de respuesta ante emergencias, a diferencia de lo que ocurría en años anteriores. La tecnología ha permitido que la información esté disponible casi de manera instantánea, facilitando la toma de decisiones.

Educación y prevención

Ante la imposibilidad de predecir cuándo ocurrirá un sismo, Tavera insistió en la importancia de reducir el nivel de riesgo al que está expuesta la población. “No podemos saber en qué momento va a ocurrir, pero sí sabemos que va a suceder. No podemos evitarlo. Lo que existe en nuestras manos es reducir nuestro nivel de riesgo por exposición”, declaró.

La recomendación principal es fortalecer la cultura de prevención, desde la construcción adecuada de viviendas hasta la realización de simulacros familiares. “Tenemos que saber cómo construir nuestras viviendas, con qué material se han hecho, sobre qué suelo se ha construido”, resaltó.

Además, sugirió que las familias dediquen cinco minutos cada domingo para practicar simulacros, como forma de inculcar la prevención en las nuevas generaciones.

Temas Relacionados

SismosPerúHernando TaveraInstituto Geofísico del Perúperu-noticias

Más Noticias

Incendio en almacén de Chorrillos fue provocado por extorsionadores: le exigen a dueño ‘cuota inicial’ de 200 mil soles

Un incendio de grandes proporciones arrasó un almacén de chatarra en Chorrillos la noche del domingo, luego de que presuntos extorsionadores atacaran el predio por la negativa del dueño a pagar cupos, desatando alarma entre los vecinos y pérdidas materiales considerables

Incendio en almacén de Chorrillos

¿Mañana 30 de diciembre es feriado en Perú? La norma oficializada ya lo aclara

Los empleados que trabajen durante feriados oficiales como el jueves 1 de enero reciben doble remuneración diaria, conforme al Decreto Legislativo N.º 713

¿Mañana 30 de diciembre es

Las cábalas de Año Nuevo, más allá de la superstición: qué dicen la psicología y la ciencia

Maletas, lentejas, laurel y deseos escritos en papelitos se repiten cada 31 de diciembre. Qué función cumplen estos rituales y por qué persisten incluso entre quienes dicen no creer

Las cábalas de Año Nuevo,

Se reveló el millonario monto que Alianza Lima ganará con el duelo ante Inter Miami de Lionel Messi en la Noche Blanquiazul

El conjunto ‘íntimo’ en la presentación ante sus hinchas en Matute contra el elenco de la MLS, que también tendrá a Luis Suárez. Se estima una notable ganancia para los ‘aliancistas’

Se reveló el millonario monto

PNP captura a miembros de “La Nueva Alianza” vinculados a ‘Cuchillo’, el responsable del asesinato de 13 mineros en Pataz

En abril de este año se reportó la desaparición de 13 trabajadores de la empresa de seguridad R&R en Pataz, quienes aparecieron ejecutados al interior de una mina. Miguel Rodríguez Díaz, alias ‘Cuchillo’ fue señalado como responsable y capturado en Colombia

PNP captura a miembros de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Tren Lima–Chosica: La Municipalidad de

Tren Lima–Chosica: La Municipalidad de Lima y MTC firman convenio para la puesta en marcha

Nuevo jefe de las Fuerzas Armadas, Oswaldo Calle, fue investigado por la justicia

La vacancia de Dina Boluarte fue lo mejor del 2025, según los peruanos; la delincuencia, lo peor

Dina Boluarte es el personaje negativo del 2025 para los peruanos, según encuesta

Los 88 congresistas que buscan reelegirse en el nuevo Congreso bicameral rumbo a las Elecciones 2026

ENTRETENIMIENTO

Laura Spoya responde a Tilsa

Laura Spoya responde a Tilsa Lozano tras polémica por el premio a “La ruptura del año”: “yo no cuento mis intimidades”

Ernesto Pimentel responde a las críticas por su entrevista a Christian Cueva y Pamela Franco: “Me enfoqué en la pareja”

Fallece influencer conocido como ‘Chaturry’ y su hermana conmueve con mensaje de despedida: “Te extrañaré mucho”

El emotivo mensaje de la periodista Carla Palacios Pasapera tras la partida del congresista Carlos Anderson

Alejandra Baigorria en Suiza: el alto costo de vida la hace cambiar restaurantes por supermercado porque “todo está carísimo”

DEPORTES

Se reveló el millonario monto

Se reveló el millonario monto que Alianza Lima ganará con el duelo ante Inter Miami de Lionel Messi en la Noche Blanquiazul

Sebastien Pineau puso fin a una sequía goleadora de 452 días al contribuir con una anotación en holgado triunfo del Recreativo de Huelva

Programación de la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: partidos, horarios y canal de TV

Pablo Lavandeira deja Alianza Lima y firma un acuerdo con el recién ascendido FC Cajamarca para Liga 1 2026

Se reveló el contundente motivo por el que Juan Reynoso fichó a Franco Zanelatto para Melgar pese a que solo jugó 7 partidos en 2025