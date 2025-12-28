Perú

Sismo de magnitud 6.0 sacudió el norte del país y dejó daños en hospitales y viviendas de La Libertad y Áncash

Movimiento telúrico tuvo como epicentro Chimbote, dejó 10 heridos, afectó infraestructura de salud, viviendas y el servicio eléctrico, y fue sentido en al menos 13 regiones del Perú

Sismo de 6.0 remeció el norte del Perú: hospitales y viviendas dañadas en Trujillo y Áncash. Composición Infobae Perú.

Un fuerte sismo de magnitud 6.0 registrado la noche del sábado 27 de diciembre frente a las costas de Chimbote no solo generó alarma en Áncash, sino que también provocó daños en Trujillo y otras zonas de La Libertad. Hospitales, viviendas y servicios básicos resultaron afectados, mientras las autoridades continúan evaluando el impacto del movimiento telúrico que dejó al menos 10 personas heridas y obligó a evacuar centros de salud por precaución.

El sismo ocurrió a las 9:51 p.m. del sábado 27 de diciembre, con epicentro a 67 kilómetros al oeste del distrito de Chimbote, provincia del Santa, en la región Áncash, y tuvo una profundidad de 50 kilómetros, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

De acuerdo con la Asociación Sismológica (ASISMET), este ha sido el sismo más fuerte registrado en el país en lo que va del 2025 y el más intenso que ha sacudido Chimbote desde 1985. El movimiento fue percibido con fuerza en regiones como Áncash y La Libertad, y también se sintió en Lima, Junín, Pasco y Huánuco. En menor intensidad, fue reportado en Tumbes, Piura, Lambayeque, Amazonas, San Martín, Ucayali e Ica.

Fuerte temblor en la costa norte: Hospital La Caleta y viviendas entre las más afectadas. Video: América Noticias

Hospital La Caleta: daños estructurales y evacuación preventiva

Uno de los principales establecimientos afectados fue el hospital La Caleta de Chimbote. El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud (COE Salud) reportó la caída de baldosas en el servicio de Emergencia, rajaduras en paredes del área de Medicina y fisuras en el techo del servicio de Cirugía.

Ante esta situación, el personal del hospital evacuó de manera preventiva a los pacientes para garantizar su seguridad. Aunque el establecimiento presentó daños estructurales y permaneció sin energía eléctrica durante varias horas, las autoridades confirmaron que continuó operativo mientras se realizaban las evaluaciones técnicas. Posteriormente, se informó que el fluido eléctrico fue restablecido.

Comunicado Hospital La Caleta por los daños sufridos tras el fuerte sismo en Chimbote de magnitud 6

Heridos atendidos en Áncash y La Libertad

El Ministerio de Salud informó que un total de 10 personas resultaron heridas tras el sismo y recibieron atención médica. Cinco de ellas fueron atendidas en el centro de salud de San Jacinto, en Áncash, y las otras cinco en el establecimiento de salud Puente Chao, en la región La Libertad.

El COE Salud, en coordinación con la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Áncash, continúa monitoreando la situación para brindar apoyo adicional en caso sea necesario.

Un violento movimiento telúrico causa el caos y el pánico en Chimbote. Este video de vigilancia muestra la magnitud del temblor, que provoca la caída de toda la mercadería de un supermercado en cuestión de segundos.

Viviendas colapsadas y daños en Trujillo y Virú

En la región La Libertad, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) reportó daños en viviendas y servicios básicos. En el distrito de La Esperanza, en Trujillo, el techo de una vivienda colapsó, dejando a una persona atrapada, quien fue rescatada con vida gracias a la intervención de la Policía Nacional y el Cuerpo General de Bomberos.

Asimismo, en la provincia de Virú se registró el colapso de otra vivienda y la caída de un tanque de agua, lo que ocasionó daños en el alumbrado público de la zona.

Los afectados por el sismo subieron fotos a las redes sociales mostrando el impacto del sismo.

Cortes de energía y otras afectaciones

El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Energía y Minas (COES MINEM) informó que dos alimentadores de media tensión resultaron afectados en Chimbote, aunque ya se encuentran en proceso de recuperación.

Por su parte, el COES del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables señaló que en la Comisaría Villa María se produjo el desprendimiento de parte del cielo raso a causa del fuerte movimiento telúrico.

Informe del COEN sobre el fuerte sismo en Chimbote de 6.0 hoy, sábado 27 de diciembre

Réplicas y monitoreo permanente

Tras el sismo principal, el IGP registró dos réplicas en la misma zona: una de magnitud 4.1 a las 10:51 p.m. del sábado y otra de 4.3 a las 00:17 a.m. del domingo 28 de diciembre. Además, la Dirección de Hidrografía y Navegación (DIHIDRONAV) de la Marina de Guerra del Perú descartó cualquier riesgo de tsunami en el litoral peruano.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), continúa coordinando con las autoridades regionales y locales, mantiene el monitoreo de la emergencia y exhorta a mantener activos los Centros de Operaciones de Emergencia mientras se culmina la evaluación de daños en las zonas afectadas.

