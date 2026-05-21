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Elecciones 2026: ¿Cuál es el rol de los personeros en esta segunda vuelta electoral?

El experto en temas electorales, Enzo Elguera, afirmó que estos ciudadanos actúan como veedores de todo el proceso, desde el momento de la instalación de una mesa de sufragio hasta el conteo del último voto

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El experto en temas electorales, Enzo Elguera, afirmó que los personeros actúan como veedores de todo el proceso, desde el momento de la instalación de una mesa de sufragio hasta el conteo del último voto. REUTERS/Stifs Paucca
El experto en temas electorales, Enzo Elguera, afirmó que los personeros actúan como veedores de todo el proceso, desde el momento de la instalación de una mesa de sufragio hasta el conteo del último voto. REUTERS/Stifs Paucca

A solo unas semanas de la jornada electoral del próximo 7 de junio, tanto Fuerza Popular como Juntos por el Perú, los únicos partidos que quedan en la contienda por la presidencia, han destacado el rol de los personeros el día de las elecciones. Sin embargo, el papel de estos ciudadanos no comienza cuando se abren las actas ni termina con el conteo.

Según explicó el experto electoral Enzo Elguera, la tarea de los personeros se produce durante toda la jornada y puede activar denuncias inmediatas, intervención de la ONPE e incluso el cierre de una mesa si detecta irregularidades en el momento mismo de la votación.

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En conversación con Canal N, Elguera llamó la atención sobre situaciones fuera del acto de conteo, e indicó que una alerta puede aparecer cuando el personero advierte hechos inusuales en la cola de electores, como la entrega de papeles o dinero para inducir el voto. Este tipo de incidentes debe denunciarse de inmediato ante los representantes de la ONPE presentes en el local.

El especialista precisó que la denuncia no es una simple declaración. “Para denunciar la mesa y probablemente incluso hasta se pueda cerrar esa mesa de votación. Es más, se pueden activar otro tipo de mecanismos, que venga la policía”, expresó. Además, subrayó que la actuación se realiza durante el desarrollo de la elección y requiere constatación directa y “se haga un acta de esta situación”, explicó.

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El experto en temas electorales, Enzo Elguera, afirmó que los personeros actúan como veedores de todo el proceso, desde el momento de la instalación de una mesa de sufragio hasta el conteo del último voto. REUTERS/Angela Ponce
El experto en temas electorales, Enzo Elguera, afirmó que los personeros actúan como veedores de todo el proceso, desde el momento de la instalación de una mesa de sufragio hasta el conteo del último voto. REUTERS/Angela Ponce

Personeros observan hasta el último voto

Elguera descartó que los personeros solo cumplan una función al final del día. “El trabajo de un personero es estar desde el momento en el que se apertura la mesa de votación”, subrayó. El experto indicó que su actividad no solo se realiza sentado todo el tiempo, pues también pueden desplazarse y actuar como veedores para advertir incidentes vinculados con la emisión del voto, y no únicamente con su recuento.

Elguera sostuvo que el personero es un actor de control durante toda la jornada electoral, con la capacidad de denunciar presuntas maniobras en flagrancia y de cuestionar votos o actas al cierre, mientras la tensión principal aparece en el doble frente de fiscalización: el del voto en curso y el del resultado escrito.

Los votos protestados van directos al JEE

Al cierre de la votación, Enzo Elguera ubicó otra zona de conflicto: la revisión de los votos y de las actas. En este punto, los personeros pueden disputar la contabilización de cédulas que consideren observables por enmendaduras o errores. “Ellos pueden protestar los votos que se encuentran allí”, precisó Elguera ante la consulta sobre el destino de esos votos.

Confirmó que los votos protestados se separan del resto y siguen un circuito distinto: “Y esos van al Jurado Electoral Especial”. Luego aclaró el envío es directo y no pasa primero por la ONPE.

El experto en temas electorales, Enzo Elguera, afirmó que los personeros actúan como veedores de todo el proceso, desde el momento de la instalación de una mesa de sufragio hasta el conteo del último voto. REUTERS/Angela Ponce
El experto en temas electorales, Enzo Elguera, afirmó que los personeros actúan como veedores de todo el proceso, desde el momento de la instalación de una mesa de sufragio hasta el conteo del último voto. REUTERS/Angela Ponce

La ONPE también observa actas

Elguera diferenció la protesta que formula un personero sobre votos específicos, y la observación de actas completas que puede realizar la ONPE. Esa revisión responde a errores o problemas detectados en el documento, incluidos fallos en la suma.

En ese tramo, describió además un segundo canal administrativo. Indicó que cuando el problema sigue esa vía, el conducto es la ODPE, que luego remite la documentación al Jurado Electoral Especial.

El experto agregó que los personeros acompañan ese proceso y pueden advertir errores en el conteo en la propia mesa. También admitió que algunas fallas pueden pasar inadvertidas para ellos, por lo que la supervisión no recae en un solo actor durante la jornada.

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