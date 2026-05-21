Santos Bravos en Perú: aperturas de puertas, horario full experience, accesos, recomendaciones y más

La agrupación Santos Bravos posa frente a un letrero de neón que anuncia su evento 'Dual' y 'Dance Tutorial' en Perú, prometiendo una experiencia completa para sus fans.

La agrupación de HYBE Latin America ya está en Perú y se alista para su show el próximo 24 de mayo. La expectativa se concentra en la primera presentación de Santos Bravos en Lima, donde el grupo ofrecerá su show como parte del tour Sesión Dual en el Duomo Costa 21, Magdalena del Mar.

El grupo Santos Bravos, integrado por Alejandro Aramburú (Perú), Kenneth Lavíll (México), Drew Venegas (Estados Unidos/México), Kauê Penna (Brasil) y Gabi Bermúdez (Puerto Rico), arribó a la ciudad el 20 de abril y fue recibido por una multitud de seguidores. Durante su estadía, los miembros han compartido momentos con fans y se alistan para su esperado reencuentro en el escenario.

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Horario full experience y apertura de puertas

La presentación de Santos Bravos ofrece una modalidad especial denominada Full Experience. Quienes adquirieron este tipo de entrada disfrutarán de una serie de beneficios: acceso a la Zona Ultra, participación en la prueba de sonido, credencial VIP, lanyard, ingreso prioritario a la tienda de merchandising, entrada anticipada al recinto y check-in preferencial con atención exclusiva del staff.

La imagen detalla los horarios de apertura de puertas y la experiencia completa para el evento de Santos Bravos en Lima, Perú, que ya está agotado.

El acceso para los asistentes con Full Experience estará habilitado desde las 2:30 p. m. el 24 de mayo. Aquellos que hayan comprado este boleto recibirán por correo electrónico detalles adicionales sobre el procedimiento de ingreso.

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La organización indicó que a las 4:30 p. m. se abrirán las puertas para el público general, lo que permitirá a los fanáticos encontrar un lugar cercano al escenario y vivir la experiencia completa del evento. La presentación oficial de Santos Bravos está programada para las 7:00 p. m. en el Duomo Costa 21.

Accesos al Duomo Costa 21

El recinto Duomo Costa 21, ubicado en Magdalena del Mar, dispone de accesos tanto peatonales como vehiculares. Para quienes prefieran llegar a pie, la recomendación es dirigirse al parque John Lennon en San Miguel y tomar la bajada ubicada en ese lugar, que conecta directamente con el local del concierto. En el caso de quienes opten por el taxi, se aconseja solicitar la ruta por el circuito de playas, facilitando la llegada y salida del evento.

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El mapa detallado para Santos Bravos en Duomo, Costa 21, Lima, Perú, muestra las rutas peatonales y vehiculares, así como información esencial para los asistentes al evento 'Sold Out' el 24 de mayo.

Recomendación principal

La organización del concierto de Santos Bravos enfatizó la importancia de evitar la compra de entradas a revendedores fuera del recinto, ya que existe un alto riesgo de falsificaciones. No habrá responsables por pérdidas derivadas de boletos adquiridos fuera de los canales oficiales.

Se recomienda llevar las entradas en formato digital descargado o impresas para agilizar el ingreso. Además, el público debe portar su DNI o documento de identidad, que puede ser requerido en los accesos por motivos de seguridad.

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Santos Bravos emite una advertencia crucial sobre la adquisición de entradas en reventa, destacando el riesgo de boletos falsos para su evento en Lima, Perú, el 24 de mayo.

¿Aún hay entradas para Santos Bravos?

La totalidad de las entradas para Santos Bravos en Lima se encuentra agotada. El evento es un sold out y la organización advierte que cualquier intento de compra por reventa o promesas de nuevas localidades puede tratarse de una estafa. Por este motivo, se aconseja a los seguidores no exponerse a fraudes y desistir de adquirir boletos fuera de los canales oficiales.