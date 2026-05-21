Erick Elera opina sobre la boda de Christian Domínguez y Karla Tarazona: “Para tomar esa decisión hay que estar superseguro”

Erick Elera desea lo mejor a Christian Domínguez y Karla Tarazona por su boda.

El anuncio de Christian Domínguez y Karla Tarazona sobre su próximo matrimonio civil previsto para el 2 de junio reavivó el interés en el entorno del espectáculo peruano. En ese contexto, la opinión de Erick Elera, actor y amigo del cantante, fue consultada durante la reciente emisión de Amor y Fuego. El intérprete, conocido por su rol en Al Fondo Hay Sitio y su cercanía con figuras del medio, expresó sus mejores deseos para la pareja y destacó la importancia de la seguridad al tomar una decisión de esa naturaleza.

Durante la conversación transmitida por Amor y Fuego, el reportero le consultó a Elera si estaba al tanto de la inminente boda. Ante la pregunta, el actor respondió sorprendido: “No, no. Le deseo lo mejor”.

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“Para tomar una decisión como casarse, hay que estar superseguro y debe ser así. Me imagino que ellos están muy seguros de lo que hacen. Han pasado tantas cosas y ahora han decidido dar ese paso. Le deseo todo lo mejor”, agregó.

El actor comenta en un programa de espectáculos que la pareja afronta una nueva etapa, tras años de historia sentimental y haber superado obstáculos legales. Tiktok/ Amor y Fuego

El vínculo entre Christian Domínguez y Karla Tarazona ha sido ampliamente mediática, protagonizando altibajos, rupturas y reconciliaciones a lo largo de los años. Según reportó Amor y Fuego, la publicación del edicto matrimonial confirmó la fecha oficial del enlace civil, despejando rumores y especulaciones que circulaban desde inicios de año. El documento difundido en medios locales consigna que ambos contrayentes, de 42 años y estado civil divorciado, han solicitado formalizar su unión ante la ley en el distrito de San Miguel.

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El edicto menciona los nombres completos de los futuros esposos: Christian Domínguez Alvarado y Karla Sofía Tarazona Covarrubias, quienes podrán contraer matrimonio civil tras haber superado sus anteriores vínculos legales. El dato fue considerado clave, ya que en el pasado ambos protagonizaron ceremonias simbólicas y religiosas que no tuvieron validez civil por impedimentos legales.

Revelan que Christian Domínguez y Karla Tarazona están a un paso del matrimonio tras viaje romántico. Captura: Magaly TV La Firme.

De acuerdo con declaraciones previas del propio Domínguez, la celebración reunirá a un círculo reducido de familiares y amigos, evitando el despliegue mediático de anteriores enlaces. El cantante había adelantado que el evento sería “algo íntimo” y que la prioridad actual es la estabilidad y el bienestar familiar.

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Enlaces simbólicos entre Karla y Christian

El historial de la pareja incluye una boda simbólica celebrada en Cuba en 2014 y un matrimonio religioso realizado en enero de 2015, momentos que fueron ampliamente cubiertos por la prensa de espectáculos. En esa etapa, firmaron un contrato de esponsales, figura que representó un compromiso sentimental, aunque sin efectos legales. La imposibilidad de formalizar la unión civil en ese entonces se debió a que Domínguez mantenía un vínculo legal anterior, situación que generó cuestionamientos y atención mediática.

La confirmación del matrimonio civil de Christian Domínguez y Karla Tarazona marca un nuevo capítulo en una relación caracterizada por la exposición pública y los cambios de etapa. El anuncio llega en un momento en el que ambos han manifestado su intención de priorizar la tranquilidad y la vida privada por sobre el espectáculo mediático. En el caso de Tarazona, la presentadora ha declarado en otras oportunidades que cualquier compromiso legal se realizaría bajo régimen de separación de bienes, siguiendo su experiencia previa.

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Revelan que Christian Domínguez y Karla Tarazona están a un paso del matrimonio tras viaje romántico. Captura: Magaly TV La Firme.