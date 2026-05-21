Santos Bravos desata euforia tras llegar a Lima: fans los esperaron en aeropuerto y se alistan para su concierto en la Costa Verde

Los integrantes de Santos Bravos saludan a sus fans peruanos tras su arribo a Lima, generando una ola de emoción en el aeropuerto. Latina

El grupo juvenil Santos Bravos arribó a Lima el miércoles 20 de mayo y causó una verdadera revolución entre sus seguidores peruanos. Desde tempranas horas de la mañana, cientos de jóvenes y adolescentes acudieron al aeropuerto internacional Jorge Chávez, armados con pancartas, globos y obsequios, para darles una calurosa bienvenida a los artistas.

El entusiasmo y la energía en la terminal aérea dieron cuenta del impacto que la banda ha logrado en Perú, país que los recibirá con un show programado para este domingo 24 de mayo en el Duomo Costa 21, uno de los escenarios más importantes de la capital para conciertos internacionales.

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Los integrantes de Santos Bravos saludan a sus fans peruanos tras su arribo a Lima, generando una ola de emoción en el aeropuerto.

La llegada de Santos Bravos no pasó desapercibida. Los integrantes del grupo —Kenneth Lavill (México), Drew Venegas (EE. UU./México), Kauê Penna (Brasil), Gabi Bermúdez (Puerto Rico) y Alejandro Aramburú (Perú)— se mostraron sorprendidos y agradecidos por la multitud de fans que los esperaba. Los artistas no dudaron en saludarlos y recibir los detalles preparados especialmente para ellos. La escena estuvo marcada por gritos, aplausos y expresiones de cariño de parte del público, que coreaba canciones y mensajes de apoyo.

Los videos del recibimiento no tardaron en hacerse viral en redes sociales, resaltando la gran fanática que tiene la banda en Lima.

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El grupo juvenil fue recibido por cientos de seguidores en el aeropuerto Jorge Chávez el miércoles 20 de mayo. La banda se presentará el domingo 24 en el Duomo Costa 21 y promete una noche inolvidable para el público limeño. Latina

Se preparan para concierto

La presencia del grupo en Lima responde a la gira que realizan por diferentes países de la región, consolidándose como uno de los fenómenos juveniles del momento. En publicaciones previas, los miembros de Santos Bravos manifestaron su emoción de presentarse en un escenario peruano, en el Duomo Costa 21, situado en el circuito de playas de la Costa Verde, en Magdalena del Mar. El recinto, conocido por albergar eventos de gran envergadura, se prepara para recibir a los seguidores de la agrupación este domingo.

Durante una entrevista exclusiva concedida a Studio92, de RPP, los integrantes compartieron sus expectativas y sensaciones ante el reencuentro con sus fans peruanos. Alejandro Aramburú, el representante peruano de la banda, fue enfático en destacar el cariño que sienten por el público local. “Los queremos demasiado. No tienen idea lo mucho que nos han apoyado y gracias por todo el apoyo. No paran de hacerlo y todos los chicos estamos de verdad muy emocionados de ir a Perú y voy a tratar de ser el mejor guía turístico”, señaló. Las palabras de Alejandro reflejaron el vínculo especial que la agrupación mantiene con su base de fans en el país.

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Santos Bravos anuncia primer concierto en Perú el 24 de mayo en Costa 21.

Por su parte, Kenneth Lavill elogió la cultura y gastronomía peruana, influenciado por los comentarios de Alejandro. “Nos dijo que la comida es muy rica. Siempre dice que ‘Perú es clave’. Yo estoy muy emocionado. De hecho, ya probamos comida peruana”, expresó el cantante mexicano, resaltando la integración multicultural que caracteriza al grupo. La banda se ha destacado no solo por su música, sino también por su cercanía y conexión con los aficionados en cada país que visita.

Los integrantes de Santos Bravos saludan a sus fans peruanos tras su arribo a Lima, generando una ola de emoción en el aeropuerto.

En las horas previas al concierto, los miembros de Santos Bravos tienen previsto participar en actividades promocionales y encuentros con la prensa local. La visita representa no solo un hito en la carrera de la banda, sino también una oportunidad para fortalecer la relación con su audiencia peruana y proyectar su presencia en la escena internacional.

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La ciudad de Lima se prepara así para recibir uno de los espectáculos juveniles más esperados del año, en una jornada que promete emociones intensas tanto para los artistas como para sus seguidores. Con la llegada de Santos Bravos y la proximidad del concierto, la expectativa crece y el fenómeno fan se hace sentir en cada rincón de la capital.

La boyband Santos Bravos llega a Lima con su tour Sesión Dual.