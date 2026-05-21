Datum explica por qué falló su conteo rápido al 100 % que ponía a López Aliaga en el segundo lugar y a Sánchez en el quinto

La imagen muestra una comparativa de resultados electorales presidenciales en Perú, destacando una discrepancia entre cifras preliminares erróneas (arriba, con tinte rojizo) y los datos finales correctos presentados en un gráfico de barras (abajo). (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este jueves Datum emitió un comunicado en el que explicó por qué su conteo rápido al 100% de la noche del 12 de abril, día de la primera vuelta presidencial, mostró un orden de candidatos que luego no coincidió con los resultados oficiales de la ONPE.

Según la encuestadora, la discrepancia no se originó en el diseño estadístico de la muestra, sino en problemas de trabajo de campo que obligaron a reemplazar parte de los locales de votación originalmente seleccionados. El pronunciamiento se publicó más de 40 días después de que Datum difundiera sus cifras finales y en la antesala de la segunda vuelta del domingo 7 de junio, cuando la firma busca recuperar confianza para volver a reportar resultados.

PUBLICIDAD

ONPE al 100%

Qué dijo Datum sobre el error

En su comunicado, Datum sostuvo que su conteo rápido cerró “dentro del margen de error” de ±1% para todos los candidatos, “con excepción de uno”. Para aclarar el origen de esa desviación, la empresa pidió una auditoría externa e independiente a AENOR, firma que trabaja en auditorías y certificaciones con experiencia en la norma ISO 20252 para investigación de mercados y opinión pública.

La auditoría, según Datum, concluyó que el diseño muestral fue “técnicamente correcto”. Sin embargo, también identificó un factor que habría alterado el resultado final del conteo: “las limitaciones registradas para el trabajo de nuestros encuestadores” en algunos locales de votación de Lima y regiones obligaron a reemplazar el 15% de la muestra originalmente seleccionada, lo que generó “una distorsión” frente al cómputo final.

PUBLICIDAD

Datum añadió que el trabajo de AENOR incluyó un ejercicio adicional: procesar la muestra original con los resultados oficiales de la ONPE. Con esa simulación, indicó la encuestadora, las diferencias quedaban dentro del margen de error. La conclusión que difundió Datum fue directa: la desviación observada se originó en los reemplazos de campo, no en el diseño técnico.

Comunicado de Datum

Los resultados que difundió Datum y el contraste con la ONPE

La noche del domingo 12 de abril, Datum presentó su conteo rápido al 100% con el siguiente orden: Keiko Fujimori 16.8%, Rafael López Aliaga 12.9%, Jorge Nieto 11.6%, Ricardo Belmont 10.1% y Roberto Sánchez recién en el quinto lugar con 9.4%.

PUBLICIDAD

Los resultados oficiales de la ONPE dieron otros resultados: Keiko Fujimori 17.192%, Roberto Sánchez 12.039%, Rafael López Aliaga 11.912%, Jorge Nieto Montesinos 10.978% y Ricardo Belmont 10.150%. El cambio más relevante fue el salto de Roberto Sánchez al segundo lugar y el descenso de Rafael López Aliaga al tercero.

En el mismo contexto, el texto recuerda que el Jurado Nacional de Elecciones instó a las encuestadoras a evitar la difusión de resultados de conteo rápido esa noche, debido a que la jornada de votación iba a ampliarse un día más en algunas mesas que no pudieron abrir el domingo por problemas en la distribución del material electoral, a cargo de la ONPE.

PUBLICIDAD

Así será la cédula de votación para la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Qué medidas anunció Datum para la segunda vuelta

De cara a la elección del 7 de junio, Datum informó que reforzó sus procesos con tres medidas: la creación de un Comité Técnico independiente para revisar su trabajo, la implementación de un sistema de muestreo que fortalezca los protocolos de reemplazo y reduzca el impacto de incidencias de campo en la representatividad, y una política de información permanente al público sobre el avance del procesamiento.

En contraste, Ipsos mostró una mucho mejor performance: desde su resultado a boca de urna colocó a Roberto Sánchez en el segundo lugar. Además, en su conteo rápido al 95.7%, difundido el 13 de abril, volvió a ubicarlo segundo y a Rafael López Aliaga tercero, con Keiko Fujimori en el primer lugar.

PUBLICIDAD