Gabriel Meneses tendrá largo proceso de recuperación tras caída: “El tiempo dirá si podrá volver a EEG”, dice su padre

El chico reality Gabriel Meneses, visto en el set de EEG y luego en un hospital, enfrenta un largo proceso de recuperación tras su caída, según declaraciones de su padre.

Gabriel Meneses enfrenta un extenso proceso de recuperación tras sufrir graves lesiones durante una prueba física en el programa Esto es Guerra, según confirmó su padre, Javier Meneses, quien manifestó que aún es incierto el regreso de su hijo a la competencia televisiva.

El accidente ocurrió el 12 de mayo, cuando Meneses, de 23 años, perdió el equilibrio al competir con Raúl Carpena e impactó violentamente contra una estructura próxima a la piscina del set.

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El incidente generó una rápida reacción por parte del equipo de producción y el personal médico, que asistieron de inmediato a Gabriel Meneses y lo trasladaron de urgencia a una clínica local. La situación alarmó a seguidores y compañeros del programa, quienes han estado atentos a la evolución del estado de salud del joven deportista.

El productor mostró los minutos antes de que su hijo fuera intervenido y resaltó su nerviosismo. Sin embargo, aclaró que su situación está mejor | Facebook

El domingo 17 de mayo, Javier Meneses utilizó sus redes sociales para informar sobre la evolución postoperatoria de su hijo. Según lo expresado por el padre, la operación a la que fue sometido Gabriel resultó exitosa y actualmente el joven se encuentra bajo estricta vigilancia médica.

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“Quiero agradecer de todo corazón a todas las personas que me saludaron y le desearon pronta recuperación a mi hijo Gabriel Omar Meneses”, escribió Javier en su mensaje público, donde también detalló la gravedad de las lesiones. El joven sufrió dos fracturas en dos vértebras y el camino hacia la recuperación será largo.

Javier Meneses revela cómo será la rehabilitación

El padre de Gabriel Meneses compartió que el diagnóstico médico obliga a su hijo a mantenerse inactivo durante varios meses en lo que respecta a la actividad física, enfatizando la importancia de una adecuada rehabilitación y terapia.

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“Digo largo porque tiene para varios meses de para, en lo que se refiere a su actividad física. Solo el tiempo y una buena terapia dirán si Gabriel podrá volver a EEG o a jugar fútbol, que tanto le apasiona, porque surfear sí va a poder”, declaró Javier Meneses en su comunicado.

Javier Meneses comparte su agradecimiento y la incertidumbre sobre el futuro profesional de su hijo Gabriel Meneses, quien enfrenta una larga recuperación tras sufrir dos fracturas vertebrales.

En su mensaje, el padre expresó admiración por la fortaleza mental del joven y destacó el apoyo familiar como un factor clave en este proceso. “Lo veo sereno y muy fuerte mentalmente... yo como padre me veo reflejado en él”, añadió Javier. La familia ha recibido numerosas muestras de apoyo a través de mensajes y comentarios, lo que ha sido valorado por el entorno cercano al deportista. “Nuevamente mil gracias amigos por sus hermosas palabras de aliento”, concluyó.

El accidente, ocurrido durante una prueba física que forma parte del popular programa de concursos, puso en evidencia los riesgos que existen en este tipo de competencias. Esto es Guerra, espacio televisivo de alta audiencia, suele incluir retos físicos que requieren máxima concentración y preparación. Tras el incidente, la producción reafirmó su protocolo de seguridad y la presencia constante de personal médico en el set.

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Gabriel Meneses sonríe desde su cama de hospital tras una exitosa operación de columna, confirmando su buen estado de salud según su padre.

La evolución de Gabriel Meneses será monitoreada de manera permanente por el equipo médico que lo atiende. La familia mantiene la esperanza de que, con el tiempo y una recuperación favorable, pueda retomar sus actividades habituales, aunque todavía no hay certezas sobre su retorno a la televisión o al deporte de alto rendimiento.