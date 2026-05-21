Cienciano vs Atlético Mineiro EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido clave por fecha 5 de Copa Sudamericana 2026

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El choque será difundido por DSports , disponible también por streaming en DGO. Aunque en Brasil la transmisión correrá por cuenta de Paramount+ y en Estados Unidos la cadena beIN Sports hará lo propio.

Señales de transmisión del Cienciano vs Atlético Mineiro por la fecha 5 de la Fase de Grupos de la Copa Sudamericana 2026

Para Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, el horario de inicio será a las 19:00 horas, mientras que en México el cotejo dará comienzo a las 16:00 horas. En España, la transmisión está prevista para la medianoche.

El inicio del lance está programado para las 17:00 horas en Perú , Colombia y Ecuador. En Venezuela, Bolivia, Chile y Estados Unidos (Miami), el partido comenzará a las 18:00 horas.

Horarios del Cienciano vs Atlético Mineiro por la fecha 5 de la Fase de Grupos de la Copa Sudamericana 2026

Alineaciones probables del Cienciano vs Atlético Mineiro por la fecha 5 de la Fase de Grupos de la Copa Sudamericana 2026

La ausencia de Gustavo Scarpa y Patrick agrava la situación, ya que ambos eran titulares habituales y su baja limita el potencial ofensivo. El entrenador Eduardo Domínguez deberá reorganizar el mediocampo y el ataque, aunque aún no ha anunciado quiénes ocuparán esos lugares.

El Atlético Mineiro enfrenta una situación crítica en la Copa Sudamericana , ubicado en el último puesto de su grupo con solo cuatro puntos. El ‘ galo ’ necesita una victoria para seguir con posibilidades, ya que cualquier otro resultado lo dejaría casi eliminado. El rendimiento reciente tampoco ayuda, tras un empate y una derrota.

Así llega Atlético Mineiro por la fecha 5 de la Fase de Grupos de la Copa Sudamericana 2026

La reciente derrota en casa plantea interrogantes sobre su regularidad, pero el ‘ papá ’ se mantiene motivado por su buen desempeño en el Torneo Apertura , donde compite mano a mano con Alianza Lima y Los Chankas . Así, la escuadra busca reafirmar su posición pese a las dudas surgidas tras el último tropiezo.

Cienciano encabeza su grupo tras sumar siete puntos en cuatro fechas, destacándose por una defensa sólida que solo ha permitido cuatro goles. Aunque su racha invicta terminó frente a Academia Puerto Cabello , aún permanece en la disputa por el liderato.

Así llega Cienciano por fecha 5 de la Fase de Grupos de la Copa Sudamericana 2026

¡ Día de partido ! Cienciano visita el Arena MRV, en Belo Horizonte, para enfrentar a Atlético Mineiro, por la penúltima fecha de la Fase de Grupos de la Copa Sudamericana 2026.

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