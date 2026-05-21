Cienciano vs Atlético Mineiro EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido clave por fecha 5 de Copa Sudamericana 2026

¡Día de partido! Cienciano visita el Arena MRV, en Belo Horizonte, para enfrentar a Atlético Mineiro, por la penúltima fecha de la Fase de Grupos de la Copa Sudamericana 2026.
Así llega Cienciano por fecha 5 de la Fase de Grupos de la Copa Sudamericana 2026
Cienciano encabeza su grupo tras sumar siete puntos en cuatro fechas, destacándose por una defensa sólida que solo ha permitido cuatro goles. Aunque su racha invicta terminó frente a Academia Puerto Cabello, aún permanece en la disputa por el liderato.
La reciente derrota en casa plantea interrogantes sobre su regularidad, pero el ‘papá’ se mantiene motivado por su buen desempeño en el Torneo Apertura, donde compite mano a mano con Alianza Lima y Los Chankas. Así, la escuadra busca reafirmar su posición pese a las dudas surgidas tras el último tropiezo.
Así llega Atlético Mineiro por la fecha 5 de la Fase de Grupos de la Copa Sudamericana 2026
El Atlético Mineiro enfrenta una situación crítica en la Copa Sudamericana, ubicado en el último puesto de su grupo con solo cuatro puntos. El ‘galo’ necesita una victoria para seguir con posibilidades, ya que cualquier otro resultado lo dejaría casi eliminado. El rendimiento reciente tampoco ayuda, tras un empate y una derrota.
La ausencia de Gustavo Scarpa y Patrick agrava la situación, ya que ambos eran titulares habituales y su baja limita el potencial ofensivo. El entrenador Eduardo Domínguez deberá reorganizar el mediocampo y el ataque, aunque aún no ha anunciado quiénes ocuparán esos lugares.
Alineaciones probables del Cienciano vs Atlético Mineiro por la fecha 5 de la Fase de Grupos de la Copa Sudamericana 2026
- Cienciano: Ítalo Espinoza; Claudio Núñez, Maximiliano Amondarain, Rotceh Aguilar, Marcos Martinich; Gerson Barreto, Ademar Robles, Cristian Souza; Neri Bandiera, Alejandro Hohberg, Carlos Garcés.
- Atlético Mineiro: Éverson; Natanael, Ruan Tressoldi, Júnior Alonso, Tomás Cuello; Alan Franco, Maycon, Renan Lodi; Alan Minda, Bernard, Mateo Cassierra.
Horarios del Cienciano vs Atlético Mineiro por la fecha 5 de la Fase de Grupos de la Copa Sudamericana 2026
El inicio del lance está programado para las 17:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador. En Venezuela, Bolivia, Chile y Estados Unidos (Miami), el partido comenzará a las 18:00 horas.
Para Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, el horario de inicio será a las 19:00 horas, mientras que en México el cotejo dará comienzo a las 16:00 horas. En España, la transmisión está prevista para la medianoche.
Señales de transmisión del Cienciano vs Atlético Mineiro por la fecha 5 de la Fase de Grupos de la Copa Sudamericana 2026
El choque será difundido por DSports, disponible también por streaming en DGO. Aunque en Brasil la transmisión correrá por cuenta de Paramount+ y en Estados Unidos la cadena beIN Sports hará lo propio.
Infobae Perú, además, ofrecerá cobertura digital con información previa, actualizaciones minuto a minuto, declaraciones de los protagonistas y detalles sobre el desarrollo del partido. ¡No te lo pierdas!
Últimos enfrentamientos de Cienciano vs Atlético Mineiro por Fase de Grupos de Copa Sudamericana
• Cienciano 0-0 Atlético Mineiro | Copa Sudamericana 2026
• Atlético Mineiro 1-1 Cienciano | Copa Sudamericana 2025
• Cienciano 0-0 Atlético Mineiro | Copa Sudamericana 2025