Perú Deportes

Cienciano vs Atlético Mineiro EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido clave por fecha 5 de Copa Sudamericana 2026

El ‘papá’ vuelve un años después al Arena MRV, aunque la hará con una estructura un poco diferente. Al frente, eso sí, tendrá a un oponente tanto mermado como urgido. Sigue las incidencias

Guardar
Google icon
07:36 hsHoy

¡Día de partido! Cienciano visita el Arena MRV, en Belo Horizonte, para enfrentar a Atlético Mineiro, por la penúltima fecha de la Fase de Grupos de la Copa Sudamericana 2026.

07:35 hsHoy

Así llega Cienciano por fecha 5 de la Fase de Grupos de la Copa Sudamericana 2026

Cienciano encabeza su grupo tras sumar siete puntos en cuatro fechas, destacándose por una defensa sólida que solo ha permitido cuatro goles. Aunque su racha invicta terminó frente a Academia Puerto Cabello, aún permanece en la disputa por el liderato.

La reciente derrota en casa plantea interrogantes sobre su regularidad, pero el ‘papá’ se mantiene motivado por su buen desempeño en el Torneo Apertura, donde compite mano a mano con Alianza Lima y Los Chankas. Así, la escuadra busca reafirmar su posición pese a las dudas surgidas tras el último tropiezo.

07:35 hsHoy

Así llega Atlético Mineiro por la fecha 5 de la Fase de Grupos de la Copa Sudamericana 2026

El Atlético Mineiro enfrenta una situación crítica en la Copa Sudamericana, ubicado en el último puesto de su grupo con solo cuatro puntos. El ‘galo’ necesita una victoria para seguir con posibilidades, ya que cualquier otro resultado lo dejaría casi eliminado. El rendimiento reciente tampoco ayuda, tras un empate y una derrota.

La ausencia de Gustavo Scarpa y Patrick agrava la situación, ya que ambos eran titulares habituales y su baja limita el potencial ofensivo. El entrenador Eduardo Domínguez deberá reorganizar el mediocampo y el ataque, aunque aún no ha anunciado quiénes ocuparán esos lugares.

07:35 hsHoy

Alineaciones probables del Cienciano vs Atlético Mineiro por la fecha 5 de la Fase de Grupos de la Copa Sudamericana 2026

- Cienciano: Ítalo Espinoza; Claudio Núñez, Maximiliano Amondarain, Rotceh Aguilar, Marcos Martinich; Gerson Barreto, Ademar Robles, Cristian Souza; Neri Bandiera, Alejandro Hohberg, Carlos Garcés.

- Atlético Mineiro: Éverson; Natanael, Ruan Tressoldi, Júnior Alonso, Tomás Cuello; Alan Franco, Maycon, Renan Lodi; Alan Minda, Bernard, Mateo Cassierra.

07:35 hsHoy

Horarios del Cienciano vs Atlético Mineiro por la fecha 5 de la Fase de Grupos de la Copa Sudamericana 2026

El inicio del lance está programado para las 17:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador. En Venezuela, Bolivia, Chile y Estados Unidos (Miami), el partido comenzará a las 18:00 horas.

Para Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, el horario de inicio será a las 19:00 horas, mientras que en México el cotejo dará comienzo a las 16:00 horas. En España, la transmisión está prevista para la medianoche.

07:35 hsHoy

Señales de transmisión del Cienciano vs Atlético Mineiro por la fecha 5 de la Fase de Grupos de la Copa Sudamericana 2026

El choque será difundido por DSports, disponible también por streaming en DGO. Aunque en Brasil la transmisión correrá por cuenta de Paramount+ y en Estados Unidos la cadena beIN Sports hará lo propio.

Infobae Perú, además, ofrecerá cobertura digital con información previa, actualizaciones minuto a minuto, declaraciones de los protagonistas y detalles sobre el desarrollo del partido. ¡No te lo pierdas!

07:35 hsHoy

Últimos enfrentamientos de Cienciano vs Atlético Mineiro por Fase de Grupos de Copa Sudamericana

• Cienciano 0-0 Atlético Mineiro | Copa Sudamericana 2026

• Atlético Mineiro 1-1 Cienciano | Copa Sudamericana 2025

• Cienciano 0-0 Atlético Mineiro | Copa Sudamericana 2025

Temas Relacionados

CiencianoAtlético MineiroCopa Sudamericanaperu-deportes

Últimas noticias

Martín Pérez Guedes rompió su silencio tras gol errado en Universitario vs Nacional: “Estoy acostumbrado que siempre se miren los errores”

El mediocampista de la ‘U’ minimizó su error frente al arco y valoró el esfuerzo colectivo tras el empate en Montevideo. También habló de Héctor Cúper

Martín Pérez Guedes rompió su silencio tras gol errado en Universitario vs Nacional: “Estoy acostumbrado que siempre se miren los errores”

Universitario confirmó primer acuerdo con Aixa Vigil para que deje San Martín: ¿Qué falta para oficializarla?

Fabrizio Acerbi, jefe polideportivo de la ‘U’, señaló que conversaron con la atacante nacional y alcanzaron un entendimiento para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Universitario confirmó primer acuerdo con Aixa Vigil para que deje San Martín: ¿Qué falta para oficializarla?

Sporting Cristal vs Cerro Porteño: día, hora y canal TV del choque por clasificación a octavos de Copa Libertadores 2026

Tras la derrota frente Junior en Colombia, los ‘cerveceros’ se juegan la vida frente el ‘Ciclón’: solo un triunfo los clasificará a los octavos de final. Entérate todos los detalles del último duelo de la fase de grupos

Sporting Cristal vs Cerro Porteño: día, hora y canal TV del choque por clasificación a octavos de Copa Libertadores 2026

Héctor Cúper señaló que no le gusta “festejar empates” y explicó el gol errado de Martín Pérez Guedes: “Estaba muy contracturado”

El entrenador argentino analizó el empate de Universitario ante Nacional en Uruguay, y resaltó la labor de sus dirigidos pese al poco tiempo de trabajo

Héctor Cúper señaló que no le gusta “festejar empates” y explicó el gol errado de Martín Pérez Guedes: “Estaba muy contracturado”

Universitario vs Deportes Tolima: día, hora y canal TV del partido por la clasificación a octavos de la Copa Libertadores 2026

Los ‘cremas’ se juegan su última oportunidad para avanzar de ronda y contarán con todo el apoyo de su gente en el estadio Monumental. Conoce todos los detalles

Universitario vs Deportes Tolima: día, hora y canal TV del partido por la clasificación a octavos de la Copa Libertadores 2026

ÚLTIMAS NOTICIAS

Jubilaciones: a cuánto llegaría la mínima si se hubiera actualizado el bono de $70.000, congelado desde 2024

Jubilaciones: a cuánto llegaría la mínima si se hubiera actualizado el bono de $70.000, congelado desde 2024

Cuál es el país latino y región con el mejor vino, según la IA

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: la declaración de Luque y las últimas noticias de hoy, 21 de mayo, minuto a minuto

Cómo se verían los BTS si fueran del mundo de las Guerreras K-pop

Receta de sandwich de pan de chipá, rápida y fácil

INFOBAE AMÉRICA

David Beckham se refirió a su legado: “Quiero que mi familia entre a ese estadio y sepa que papá lo construyó”

David Beckham se refirió a su legado: “Quiero que mi familia entre a ese estadio y sepa que papá lo construyó”

Panamá pide a Costa Rica resolver conflicto comercial “en una mesa y no en estrados”

Por qué los buzos italianos que murieron en Maldivas no pudieron salir de la cueva submarina

Dividen el Bronx en dos comandos y suman 200 agentes para reforzar el patrullaje

El sur de Florida registra más proyectos en la construcción de centros de datos: cuáles son las zonas elegidas

DEPORTES

Se filmó durante la convocatoria de Brasil para el Mundial, no fue citado por Ancelotti y subió el video: “Hemos decidido mostrarlo todo”

Se filmó durante la convocatoria de Brasil para el Mundial, no fue citado por Ancelotti y subió el video: “Hemos decidido mostrarlo todo”

Alemania dio la lista para el Mundial con el regreso de un histórico tras dos años sin jugar en la selección: la polémica detrás de su llamado

“Mala leche” y “sos un mal tipo”: la encendida pelea entre un histórico entrenador y un periodista en una entrevista en Uruguay

Tensión en Roland Garros por la protesta de las figuras del tenis en el torneo en plena disputa por el reparto del dinero

Independiente Rivadavia visitará a La Guaira en busca de mantener su invicto en la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones