“Lo más extraño que pueda pasar (en Perú) es que no ocurran sismos”, asegura Hernando Tavera, jefe del IGP

El Instituto Geofísico del Perú destaca que la ausencia de sismos sería el fenómeno más inusual en un país con alta actividad sísmica.

En un país marcado por la constante actividad sísmica, el presidente del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, advierte que lo más inusual sería la ausencia de sismos en el territorio nacional.

“Somos un país altamente sísmico y lo más extraño que pueda pasar (en Perú) es que no ocurran sismos”, sostuvo el jefe del IGP en diálogo con Infobae Perú, tras el evento de magnitud 6.0 registrado frente a la costa de Chimbote el sábado 27 de diciembre.

La declaración de Tavera responde a la inquietud sobre si existe un vínculo entre los recientes movimientos telúricos reportados en distintas zonas del país durante la última semana.

Fuerte temblor en la costa norte: Hospital La Caleta y viviendas entre las más afectadas. Video: América Noticias

El titular del del IGP explicó que, aunque los sismos suelen tener un mismo origen –la colisión de la placa de Nazca con la placa Sudamericana–, cada uno ocurre de forma independiente.

“No pensemos que un sismo llama al otro o al resto. Eso no es así. Esos sismos son completamente independientes de sí mismos, a pesar de que tienen la misma fuente de origen”, precisó el experto durante la conversación con Infobae Perú.

El sismo de magnitud 6.0 ocurrido el último sábado 27 de diciembre frente a la costa de Chimbote fue seguido por alrededor de siete réplicas en las primeras seis horas. De esas réplicas, tres o cuatro fueron percibidas por la población debido a su intensidad, mientras que el resto resultó imperceptible para la mayoría.

“Cada vez que ocurre un sismo de magnitud cinco para arriba, frecuentemente son seguidos por réplicas. Cuanto más grande es el sismo, el número de réplicas se incrementa, así como el periodo de ocurrencia”, detalló Tavera.

El presidente del IGP, Hernando Tavera, señala que los recientes sismos en distintas regiones responden a la colisión de la placa de Nazca con la Sudamericana.

Regiones en mayor y menor riesgo sísmico

La geografía peruana determina que la mayor exposición a los sismos se concentre en las regiones costeras. Según el titular del IGP, las zonas con más riesgo corresponden a Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna.

“La principal fuente que genera los sismos y que afecta a nuestro territorio se encuentra frente a la zona costera, la colisión de la placa de Nazca, placa oceánica, con la placa continental donde está Perú”, afirmó el presidente del IGP.

En contraste, en el interior del país la frecuencia de sismos disminuye de manera considerable. “Podemos decir que están en menor riesgo”, indicó Tavera. Destacó que en la selva, especialmente en Loreto, casi no se registran sismos, lo que ubica a esa región como una de las menos expuestas al peligro sísmico.

Un sismo de magnitud 6.0 interrumpió una fiesta de fin de curso en Nuevo Chimbote, causando pánico y evacuaciones desordenadas.

El motivo de estas diferencias radica en la estructura geológica. Según explicó el jefe del IGP, en la selva “no hay cordilleras, no hay deformación, no hay sismos”.

Para ilustrar este fenómeno, Tavera propuso un ejercicio sencillo: “Imagine que tiene en su mesa una hoja de papel. Ponga la mano derecha en un extremo y, con la izquierda, empuje el otro lado del papel. El papel comienza a levantarse. La mano izquierda que empuja es la placa de Nazca, que trata de empujar al continente y meterse por debajo. En ese proceso deforma el continente, es decir, forma la cordillera. Donde está su mano derecha, todo es plano, porque ahí la deformación no llega. Donde está su mano izquierda, es donde se genera la mayor cantidad de deformación, por lo tanto, la mayor cantidad de sismos”.

Tecnología y monitoreo

El Instituto Geofísico del Perú utiliza más de setenta sensores distribuidos a lo largo del país para detectar y monitorear los movimientos sísmicos. Estos equipos permiten registrar los eventos en tiempo real, analizar la información y determinar el epicentro y la magnitud.

Tavera aclara que los sismos ocurren de manera independiente aunque compartan el mismo origen geológico en la placa de Nazca.

“Antes, cuando no existía esta tecnología, tomábamos quince, veinte, treinta minutos cuando se trataba de sismos grandes. Ahora, en tres minutos usted ya recibió el reporte del sismo”, explicó Tavera a Infobae Perú.

La inmediatez en la transmisión de alertas sísmicas representa un avance significativo frente a los sistemas de décadas anteriores. Según el jefe del IGP, la rapidez con la que se emite el reporte permite tomar decisiones de respuesta ante emergencias con mayor eficiencia.

Un desafío pendiente

Para Hernando Tavera, el mayor reto no consiste en predecir cuándo ocurrirá el próximo sismo, sino en reducir el nivel de riesgo al que están expuestas las personas. “No podemos saber en qué momento va a ocurrir el sismo, pero sí sabemos que van a ocurrir. No podemos evitarlo. Lo que existe en nuestras manos es reducir nuestro nivel de riesgo por exposición”, afirmó a Infobae Perú.

El presidente del IGP hizo hincapié en la importancia de la construcción adecuada de viviendas y en la educación familiar. “Tenemos que saber cómo construir nuestras viviendas, con qué material se han hecho, sobre qué suelo se ha construido”, enfatizó. Además, recomendó que cada familia dedique cinco minutos los domingos para practicar simulacros de sismo, con el objetivo de fortalecer la cultura de prevención desde temprana edad.