Perú

ONPE entrega material electoral a Cancillería para la segunda vuelta en el extranjero: mesas de votación se abrirán en más países

El secretario general de la Cancillería, Eric Anderson, afirmó que el Perú tendrá locales de votación incluso en zonas sin representación diplomática

Guardar
Google icon

Cientos de cajas con material electoral fueron descargadas en el Ministerio de Relaciones Exteriores como parte del inicio de un operativo global para garantizar que los peruanos que viven en el extranjero participen en la segunda vuelta de las elecciones 2026.

La operación logística encabezada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) permitirá el voto de más de 1,2 millones de peruanos en 63 países el próximo 7 de junio, fecha en la que se definirá si Keiko Fujimori o Roberto Sánchez será el proximo presidente del Perú.

PUBLICIDAD

Eric Anderson Machado, secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, detalló que el país cuenta con “más de 200 centros de votación, que son las embajadas, los consulados, los consulados honorarios”, durante la entrega oficial del material electoral que será enviado a cada sede peruana en el exterior.

ONPE entrega material electoral a Cancillería para elecciones en el extranjero. (Foto: ONPE)
ONPE entrega material electoral a Cancillería para elecciones en el extranjero. (Foto: ONPE)

Según precisó Anderson, el proceso de la segunda vuelta electoral presenta innovaciones tras los retos que dejó la primera. El funcionario de Cancillería indicó que en esta oportunidad se habilitaron mesas incluso en lugares sin presencia diplomática.

PUBLICIDAD

“En dos sitios también se han habilitado mesas electorales donde no tenemos representación, como es en Malta, en La Valeta”, explicó el secretario general durante la ceremonia de entrega de material electoral.

La ampliación de la red de votación alcanza nuevos territorios, integrando seis países de Medio Oriente al proceso. Anderson puntualizó que “en esta ocasión se están habilitando en todas las embajadas del Medio Oriente, incluyendo Israel, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Catar y Kuwait”. Esta expansión responde a que “en la primera lamentablemente no pudimos colocar mesas debido a la situación que se encontraba el Medio Oriente”.

ONPE entrega material electoral a Cancillería para elecciones en el extranjero. (Foto: ONPE)
ONPE entrega material electoral a Cancillería para elecciones en el extranjero. (Foto: ONPE)

En el acto participaron también Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, y Bernardo Pachas, jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú (ONPE). Anderson enfatizó el compromiso de la Cancillería: “Estamos cumpliendo con la seriedad de este material, incluso en los sitios más remotos”, señaló en declaraciones recogidas por Canal N.

Canciller pide a peruanos en el exterior ser miembros de mesa

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, exhortó a los peruanos en el extranjero designados como miembros de mesa a participar ya en la organización de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026.

En un pronunciamiento público durante una visita a la sede del Congreso, el titular de la Cancillería afirmó que “la segunda vuelta va a ser pronto, que acudan los miembros de mesa y que acudan también la mayor cantidad de peruanos (en el exterior); que se organicen en grupos, muchos de ellos viven lejos de la circunscripción que les toca votar, que se organicen”.

ONPE entrega material electoral a Cancillería para elecciones en el extranjero. (Foto: ONPE)
ONPE entrega material electoral a Cancillería para elecciones en el extranjero. (Foto: ONPE)

Así votaron los peruanos en el extranjero en la primera vuelta

El Jurado Electoral Especial Lima Centro 2, bajo la presidencia de Maruja Hermoza Castro, realizó una sesión pública donde oficializó los resultados luego de resolver todas las actas observadas. Esta entidad cumple un rol específico en el proceso electoral, ya que se encarga de procesar y certificar los sufragios emitidos por peruanos en todos los continentes.

Según el informe final de la ONPE, con la totalidad de actas procesadas, la votación en el exterior arrojó los siguientes resultados:

  • Rafael López Aliaga (Renovación Popular): 76.881 votos (24,9 %)
  • Keiko Fujimori17,0 %
  • Carlos Álvarez11,8 %

Por su parte, según las cifras oficiales, de un padrón de1.192.224 electores, solo411.077 ciudadanos acudieron a votar, lo que refleja una participación considerablemente baja:

  • 74.792 votos en blanco (18,2%)
  • 28.323 votos nulos (6,9%)

Temas Relacionados

ONPECancilleríaMinisterio de Relaciones Exterioresperu-politica

Más Noticias

Cae el “número tres” de Los Pulpos en el norte de Perú: tiene una orden de captura internacional en Chile

Las autoridades capturaron a Richard Daniel Briceño Gamboa, alias Crespo, durante un operativo coordinado en La Libertad, donde es investigado por delitos en agravio de empresarios y comercios

Cae el “número tres” de Los Pulpos en el norte de Perú: tiene una orden de captura internacional en Chile

Erick Delgado lapidó a 2 jugadores de Sporting Cristal tras derrota ante Junior: “El equipo no tiene un norte”

El exarquero se pronunción por la caída de los ‘celestes’ en Barranquilla por la Copa Libertadores y apuntó contra dos futbolistas que deberían dejar el club

Erick Delgado lapidó a 2 jugadores de Sporting Cristal tras derrota ante Junior: “El equipo no tiene un norte”

Santos Bravos en Perú: aperturas de puertas, horario full experience, accesos, recomendaciones y más

El quinteto de HYBE Latin America ya pisó suelo peruano y se prepara para su concierto el próximo 24 de mayo

Santos Bravos en Perú: aperturas de puertas, horario full experience, accesos, recomendaciones y más

Natalia Málaga y su gran gesto para que Deportivo Géminis no pierda por ‘walk over’: “Todo Comas tiene que agradecerle”

Luis Linares, presidente de las ‘guerreras’, contó que la DT nacional tuvo un noble detalle con el equipo para que llegue temprano a Villa El Salvador

Natalia Málaga y su gran gesto para que Deportivo Géminis no pierda por ‘walk over’: “Todo Comas tiene que agradecerle”

Pistolas eléctricas: su riesgo mortal y por qué su uso sin capacitación puede llevar a la muerte

La polémica por un video en el que el alcalde de Surco, Carlos Bruce, aplica una descarga a su asesor reabrió el debate sobre los dispositivos tipo Taser: sin capacitación y protocolos, pueden provocar arritmias, caídas graves y, en casos documentados, la muerte

Pistolas eléctricas: su riesgo mortal y por qué su uso sin capacitación puede llevar a la muerte
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Seleccion del nuevo jefe de la ONPE se realiza en un proceso “acelerado e inoportuno”, según extitular

Seleccion del nuevo jefe de la ONPE se realiza en un proceso “acelerado e inoportuno”, según extitular

¿Quiénes definirán la segunda vuelta en Perú? El rol clave de Lima y Arequipa en estas Elecciones 2026, según analista

Gobierno aprueba solicitar a EE. UU. que amplíe la extradición de Alejandro Toledo por tramo 4 de la Interoceánica

Última encuesta Ipsos: Keiko Fujimori lidera con 39% y Roberto Sánchez retrocede con 35% en segunda vuelta

¿Cómo ven los votantes a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez?: Encuesta Ipsos revela cambios previo a la segunda vuelta

ENTRETENIMIENTO

Erick Elera opina sobre la boda de Christian Domínguez y Karla Tarazona: “Para tomar esa decisión hay que estar superseguro”

Erick Elera opina sobre la boda de Christian Domínguez y Karla Tarazona: “Para tomar esa decisión hay que estar superseguro”

Suheyn Cipriani en la final de MGI All Stars: cuándo es, a qué hora y dónde verla en vivo

Gabriel Meneses tendrá largo proceso de recuperación tras caída: “El tiempo dirá si podrá volver a EEG”, dice su padre

Banda de Ed Sheeran tocó cumbia peruana junto a Lucho Quequezana: “Imposible resistirse a nuestra música”

Hijo del actor mexicano Jorge Salinas sorprende al aparecer en ‘Esto es Guerra’ como postulante: busca quedarse en reality peruano

DEPORTES

Erick Delgado lapidó a 2 jugadores de Sporting Cristal tras derrota ante Junior: “El equipo no tiene un norte”

Erick Delgado lapidó a 2 jugadores de Sporting Cristal tras derrota ante Junior: “El equipo no tiene un norte”

Natalia Málaga y su gran gesto para que Deportivo Géminis no pierda por ‘walk over’: “Todo Comas tiene que agradecerle”

Tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026: así quedó Sporting Cristal tras derrota ante Junior por fecha 5

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026: así quedó Universitario tras empate 0-0 con Nacional

Tabla de posiciones del Grupo A de la Copa Libertadores 2026: así quedó Cusco FC tras derrota y quedar sin chances en el torneo