ONPE entrega material electoral a Cancillería para la segunda vuelta en el extranjero: mesas de votación se abrirán en más países

Cientos de cajas con material electoral fueron descargadas en el Ministerio de Relaciones Exteriores como parte del inicio de un operativo global para garantizar que los peruanos que viven en el extranjero participen en la segunda vuelta de las elecciones 2026.

La operación logística encabezada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) permitirá el voto de más de 1,2 millones de peruanos en 63 países el próximo 7 de junio, fecha en la que se definirá si Keiko Fujimori o Roberto Sánchez será el proximo presidente del Perú.

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Eric Anderson Machado, secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, detalló que el país cuenta con “más de 200 centros de votación, que son las embajadas, los consulados, los consulados honorarios”, durante la entrega oficial del material electoral que será enviado a cada sede peruana en el exterior.

ONPE entrega material electoral a Cancillería para elecciones en el extranjero. (Foto: ONPE)

Según precisó Anderson, el proceso de la segunda vuelta electoral presenta innovaciones tras los retos que dejó la primera. El funcionario de Cancillería indicó que en esta oportunidad se habilitaron mesas incluso en lugares sin presencia diplomática.

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“En dos sitios también se han habilitado mesas electorales donde no tenemos representación, como es en Malta, en La Valeta”, explicó el secretario general durante la ceremonia de entrega de material electoral.

La ampliación de la red de votación alcanza nuevos territorios, integrando seis países de Medio Oriente al proceso. Anderson puntualizó que “en esta ocasión se están habilitando en todas las embajadas del Medio Oriente, incluyendo Israel, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Catar y Kuwait”. Esta expansión responde a que “en la primera lamentablemente no pudimos colocar mesas debido a la situación que se encontraba el Medio Oriente”.

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ONPE entrega material electoral a Cancillería para elecciones en el extranjero. (Foto: ONPE)

En el acto participaron también Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, y Bernardo Pachas, jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú (ONPE). Anderson enfatizó el compromiso de la Cancillería: “Estamos cumpliendo con la seriedad de este material, incluso en los sitios más remotos”, señaló en declaraciones recogidas por Canal N.

Canciller pide a peruanos en el exterior ser miembros de mesa

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, exhortó a los peruanos en el extranjero designados como miembros de mesa a participar ya en la organización de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026.

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En un pronunciamiento público durante una visita a la sede del Congreso, el titular de la Cancillería afirmó que “la segunda vuelta va a ser pronto, que acudan los miembros de mesa y que acudan también la mayor cantidad de peruanos (en el exterior); que se organicen en grupos, muchos de ellos viven lejos de la circunscripción que les toca votar, que se organicen”.

ONPE entrega material electoral a Cancillería para elecciones en el extranjero. (Foto: ONPE)

Así votaron los peruanos en el extranjero en la primera vuelta

El Jurado Electoral Especial Lima Centro 2, bajo la presidencia de Maruja Hermoza Castro, realizó una sesión pública donde oficializó los resultados luego de resolver todas las actas observadas. Esta entidad cumple un rol específico en el proceso electoral, ya que se encarga de procesar y certificar los sufragios emitidos por peruanos en todos los continentes.

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Según el informe final de la ONPE, con la totalidad de actas procesadas, la votación en el exterior arrojó los siguientes resultados:

Rafael López Aliaga (Renovación Popular) : 76.881 votos ( 24,9 % )

Keiko Fujimori : 17,0 %

Carlos Álvarez: 11,8 %

Por su parte, según las cifras oficiales, de un padrón de1.192.224 electores, solo411.077 ciudadanos acudieron a votar, lo que refleja una participación considerablemente baja:

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74.792 votos en blanco (18,2%)

28.323 votos nulos (6,9%)