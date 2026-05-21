Perú

¿Personeros de Fuerza Popular grabarán el escrutinio incluso si el miembro de mesa no quiere ser filmado? Luis Dyer responde

Jefe de los personeros del fujimorismo brindó detalles sobre iniciativa con la que, dicen, buscan “devolver la confianza realmente a los peruanos”

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Cinco personas en una mesa: cuatro miembros de mesa cuentan votos y un hombre con chaleco naranja de Fuerza Popular graba el proceso con un teléfono.
Miembros de mesa electoral cuentan votos en Perú, mientras un personero de Fuerza Popular graba el proceso con su teléfono. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jefe de personeros de Fuerza Popular, Luis Dyer Fernández, dio detalles sobre cómo se grabaría y transmitiría en vivo el escrutinio de la segunda vuelta del 7 de junio, iniciativa que promoverá para, dice, “devolverle la confianza a los peruanos”.

En entrevista con RPP Noticias, Dyer Fernández reafirmó que, tras consultar con abogados del partido y externos, concluyeron que no hay ley que impida filmar el conteo de votos. “Yo creo que un acto de transparencia, un acto de devolver la confianza realmente a los peruanos, es poder filmar el conteo de votos”, dijo. Reiteró que solo buscan grabar el escrutinio más no el acto de votación porque “eso está prohibido, inclusive fotografiarlo”.

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“Lo que estamos diciendo es que durante el conteo de votos, donde hay un personero, inclusive hay una distancia que manda la ley que son tres metros, pueda él en ese momento no solo mirar, sino también filmar. Y en ese momento estar conectado inclusive con un personero digital y poder en vivo y en directo transmitir el conteo de votos”, agregó.

Ante el cuestionamiento de que los miembros de mesa podrían negarse a ser filmados por los personeros de Fuerza Popular, Luis Dyer dijo que se procedería a “enfocar solamente la cédula de votación” que muestre el presidente de la mesa.

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Luis Dyer Fernández, jefe de personeros del fujimorismo, afirma que no hay ninguna ley que impida que se grabe el conteo de votos en mesas de votación. Video: Fuerza Popular

“Cuando sucede el escrutinio, se levanta la cédula de votación y se enseña a los personeros, básicamente. En ese momento lo puede enseñar el secretario, vicepresidente o presidente. Usualmente es el presidente de mesa que está. Ahora, obviamente, enfocar solamente la cédula de votación. Es lo que vamos a hacer”, indicó.

Dyer finalmente indicó que se presentó un oficio a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para “tener esto más claro”.

Juntos por el Perú también alista personeros

Juntos por el Perú respondió a la convocatoria de Fuerza Popular para movilizar 100.000 personeros voluntarios de cara al balotaje del 7 de junio. El partido del candidato presidencial Roberto Sánchez prometió superar esa cifra.

“Si Fuerza Popular tiene 100.000, nosotros pondremos 100.001”, afirmó Ernesto Zunini, secretario general de Juntos por el Perú. El dirigente precisó que la prioridad será cubrir las mesas donde el partido obtuvo mayor respaldo en la primera vuelta, con especial atención a aquellas en las que, según su lectura, los votos han sido históricamente cuestionados. “En las mesas en donde tenemos mayor respaldo es donde más debemos esforzarnos por cuidar el voto ciudadano”, señaló.

Presidential candidate Roberto Sanchez of the Together for Peru party holds a campaign rally after the National Jury of Elections announced that he will advance to a runoff election on June 7, in which he will compete for the presidency of Peru against candidate Keiko Fujimori of the Popular Force party, in a neighborhood of Lima, Peru, May 17, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque
Presidential candidate Roberto Sanchez of the Together for Peru party holds a campaign rally after the National Jury of Elections announced that he will advance to a runoff election on June 7, in which he will compete for the presidency of Peru against candidate Keiko Fujimori of the Popular Force party, in a neighborhood of Lima, Peru, May 17, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

En paralelo, Roberto Sánchez prepara una gira por el norte del país con paradas en Piura, Lambayeque y La Libertad, regiones donde Keiko Fujimori logró una votación preferente en la primera vuelta.

Keiko obtiene una ligera ventaja

La segunda encuesta de intención de voto para el balotaje del 7 de junio, elaborada por Ipsos Perú los días 16 y 17 de mayo, rompe el empate que marcó la medición de abril: Keiko Fujimori sube un punto y alcanza el 39%, mientras Roberto Sánchez retrocede tres puntos hasta el 35%. La brecha de cuatro puntos entre ambos candidatos refleja, sobre todo, una caída del candidato de Juntos por el Perú en todos los segmentos geográficos del país.

El sondeo incluyó 1.210 entrevistas presenciales en los 24 departamentos y la Provincia Constitucional del Callao, con un margen de error de ±2,8% y un nivel de confianza del 95%.

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