Ingemmet identifica hasta 15 zonas críticas en regiones del Perú tras el fuerte sismo en Chimbote

Un sismo de magnitud 6.0 interrumpió una fiesta de fin de curso en Nuevo Chimbote, causando pánico y evacuaciones desordenadas.

El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) identificó quince zonas críticas por peligros geológicos en Áncash y La Libertad, tras el sismo de magnitud 6.0 que sacudió la noche del sábado 27 de diciembre la costa norte peruana con epicentro frente al distrito de Chimbote.

La emergencia sísmica expuso la vulnerabilidad de estas regiones y reactivó la preocupación por los riesgos asociados a derrumbes y caídas de rocas en áreas previamente señaladas por el organismo.

El temblor, registrado a las 21:51 horas y con una profundidad de 52 kilómetros, fue calificado de “muy fuerte” por el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El epicentro del terremoto se ubicó a 67 kilómetros al oeste de Chimbote, según el Instituto Geofísico del Perú, afectando diversas localidades costeras. (Andina)

La provincia de Santa en Áncash experimentó evacuaciones y escenas de pánico, con réplicas posteriores que mantuvieron en alerta a la población. El evento principal tuvo una intensidad V en Chimbote y se sintió en localidades cercanas como Nuevo Chimbote, Santa, Coishco y zonas de Trujillo, en La Libertad.

La noche se tornó especialmente tensa con dos réplicas adicionales. La primera, a las 22:51, alcanzó magnitud 4.1, y la segunda, a las 00:17 del domingo, registró magnitud 4.3. Ambas sacudidas se percibieron en varios distritos y provocaron que muchas familias optaran por permanecer en espacios abiertos ante el temor de derrumbes o nuevos sismos.

Zonas críticas

Los estudios técnicos del Ingemmet detallaron la existencia de once zonas críticas en Áncash y cuatro en La Libertad, susceptibles de reactivarse por el movimiento sísmico.

En Áncash, las áreas señaladas se ubican en las provincias de Bolognesi (cinco zonas), Huari (cuatro), Huaylas (una) y Recuay (una). Por parte de La Libertad, las zonas de riesgo comprenden Otuzco (dos), Chepén (una) y Sánchez Carrión (una).

Fuerte temblor en la costa norte: Hospital La Caleta y viviendas entre las más afectadas. Video: América Noticias

Toda esta información proviene de estudios realizados en 2009 y 2012, los cuales se actualizan continuamente y contienen recomendaciones dirigidas a autoridades en los tres niveles de gobierno.

El acceso a los mapas y reportes técnicos de Ingemmet está disponible para el público a través de la plataforma digital “Perú en Alerta”, donde pueden consultarse las zonas identificadas en el territorio nacional. Los informes “Riesgos geológicos en la región Áncash” y “Riesgo geológico en la región La Libertad” son referencia obligatoria para comprender la magnitud del peligro.

Daños y heridos

El primer balance oficial reportó al menos diez personas heridas tras el sismo principal en las localidades de San Jacinto (Áncash) y Puente Chao (La Libertad). El Hospital La Caleta de Chimbote registró caída de baldosas en el área de emergencias y grietas en paredes y techos de distintas zonas del establecimiento. A pesar de los daños, el hospital permaneció operativo mientras se realizaban evaluaciones estructurales.

La gente se encuentra cerca de los escombros de la fachada de una casa que yacen en el suelo después de un terremoto en Chimbote, Perú.

En supermercados y comercios, cámaras de seguridad captaron escenas de evacuación y caída de productos, ilustrando el nivel de afectación en infraestructuras públicas y privadas. Familias que habitan viviendas de adobe o estructuras antiguas decidieron pasar la noche fuera de sus hogares, una medida preventiva ante el temor de nuevas réplicas.

De forma tan intensa

El jefe del IGP, Hernando Tavera, explicó que la percepción de múltiples sacudidas se relacionó con el tipo de suelo y la altura de los edificios. “El sismo es un solo proceso físico, pero la sensación cambia según la ubicación. En pisos altos o suelos blandos, el efecto es mayor y más persistente”, afirmó. La explicación técnica permitió comprender por qué algunos habitantes de Chimbote aseguraron haber sentido hasta tres movimientos en pocos minutos.

Informes instrumentales del Centro de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID) y de Asismet reportaron aceleraciones de suelo superiores a 400 cm/s² en Nuevo Chimbote, una cifra elevada incluso para la costa peruana.

El COE Salud confirmó 10 personas atendidas por lesiones en centros de Áncash y La Libertad. - Andina

Un corredor sísmico

Los mapas de impacto sísmico, citados por Infobae Perú, mostraron que el corredor de afectación se extendió desde Tumbes hasta el sur de Lima, con los valores más altos de sacudimiento en la costa de Áncash y La Libertad. El presidente del capítulo de Ingeniería Civil del Colegio de Ingenieros del Perú, Miguel Estrada Mendoza, advirtió sobre el potencial destructivo acumulado en las llamadas “franjas de silencio sísmico”, especialmente entre Lima y Chimbote.

“La preparación es clave, porque la acumulación de energía en estos corredores puede liberarse en cualquier momento y con consecuencias devastadoras”, subrayó Estrada Mendoza.

Prevención y gestión del riesgo

Las autoridades del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) reiteraron la necesidad de mantener la calma, revisar los planes de evacuación y tener lista una mochila de emergencia. La experiencia reciente en Chimbote resaltó la vulnerabilidad de la región y la importancia de reforzar la educación en gestión de riesgos, así como la adecuación de infraestructuras para soportar movimientos sísmicos de mayor magnitud.

El registro de daños, la activación de zonas críticas y la secuencia de réplicas dejaron a la población de Áncash y La Libertad en estado de alerta, mientras los equipos especializados continúan evaluando las condiciones de seguridad y la evolución de la situación en las zonas afectadas.