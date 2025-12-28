Chimbote se encontraba en una de las dos franjas de mayor silencio sísmico del Perú, según el Colegio de Ingenieros: cuál es la otra

Las franjas de silencio sísmico entre Lima-Chimbote y Tacna-Arica preocupan por la acumulación de energía tectónica.

El riesgo sísmico en Perú mantiene en alerta a expertos y autoridades, especialmente en las denominadas “franjas de silencio sísmico”, donde, según el Colegio de Ingenieros del Perú, la acumulación de energía tectónica podría originar un terremoto devastador de manera inesperada.

Esta preocupación vuelve a tomar relevancia tras el sismo de magnitud 6,0 ocurrido la noche de este 27 de diciembre , con epicentro a 67 kilómetros al oeste del distrito de Chimbote, y una profundidad de 52 kilómetros, según datos del Instituto Geofísico del Perú.

En estas regiones geográficas, además del historial sísmico, confluyen factores como la vulnerabilidad de las edificaciones y una alta densidad poblacional, lo que agravaría el impacto de un evento mayor.

El sismo de magnitud 6 en Chimbote reactiva el debate sobre el riesgo sísmico en el país

En conversación con Infobae Perú, Miguel Estrada Mendoza, presidente del capítulo de Ingeniería Civil del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, advirtió sobre el potencial destructivo que enfrentan dos extensos corredores geográficos: uno se extiende entre Lima y Chimbote y el otro desde Tacna hasta Arica, en el límite con Chile.

Según Estrada, estas áreas no han experimentado grandes terremotos en más de 100 años, lo que indica una preocupante acumulación de energía que podría liberarse en cualquier momento.

La experiencia histórica, como el terremoto de 2001 en el sur peruano que afectó gravemente a Arequipa, Moquegua y Tacna, muestra que el riesgo es tangible: aquel evento produjo también un tsunami en Camaná, liberando solo parte de la energía acumulada en la región.

La vulnerabilidad de millones de peruanos resurge tras el último sismo en Áncash

El ingeniero Estrada recordó que el desastre más severo documentado en la región fue el sismo de 1746, que destruyó el Callao con una magnitud estimada entre 8,5 y 8,7, acompañado de un tsunami que arrasó gran parte de la costa. “Un sismo de esta magnitud podría repetirse en cualquier momento”, indicó el especialista del CIP.

Pero la vulnerabilidad no se distribuye de forma homogénea. En Lima, los distritos periféricos del norte, sur y este concentran viviendas informales con mínimas garantías estructurales. Estrada detalló que entre el 70% y el 80% de las viviendas en el país son producto de la autoconstrucción, lo que multiplica el peligro de colapso.

Muchos de estos asentamientos se ubican sobre suelos blandos o arenosos, como Villa El Salvador, Chorrillos o los pantanos de Villa, donde las ondas sísmicas tienden a amplificarse. Durante un sismo, este tipo de suelos puede licuarse, debilitando las bases de las construcciones.

Estrada explicó que en Lomo de Corvina, zona de dunas en Villa El Salvador, “sus tuberías de agua y desagüe van a colapsar” si llega un terremoto. Zonas costeras como La Punta, San Miguel y Magdalena afrontan, adicionalmente, el riesgo de tsunamis.

El sismo de magnitud 6 ocurrido cerca de Chimbote reactiva el debate sobre el alto riesgo sísmico en Perú.

Chimbote: la acumulación de energía tectónica en franjas de silencio preocupa al CIP

Sobre la reacción de la población ante una emergencia sísmica, el especialista advirtió que la conducta adecuada depende del tipo de construcción. En edificaciones altas, si han sido correctamente diseñadas, existen áreas seguras como los espacios cerca de las cajas de ascensor, por lo que deben alejarse de ventanas y objetos que puedan caer.

“En un edificio alto, lo que hay que hacer es buscar las zonas seguras, como las cercanas a la caja del ascensor, que es una estructura muy rígida y resistente”, precisó. Mientras tanto, en viviendas informales de uno a tres pisos, se recomienda evacuar inmediatamente y dirigirse a la calle, lejos de potenciales escombros por colapso. El experto descartó la práctica de refugiarse en los techos para evitar riesgos de derrumbe.

“No hay que pensarlo dos veces, hay que evacuar inmediatamente y salir a la calle, alejándose de posibles escombros que puedan caer por el colapso de estas edificaciones”, enfatizó Estrada en diálogo con Infobae Perú.

La informalidad en la edificación eleva el peligro ante un sismo en Lima y sus alrededores

El sistema de alerta temprana que enviará notificaciones a celulares podría salvar vidas, aunque Estrada insistió en que su eficacia depende del conocimiento de rutas de evacuación y puntos seguros. “Es crucial que las personas conozcan las rutas de evacuación y los lugares seguros”, dijo.

La preparación y la educación resultan esenciales, tanto en simulacros como en la fiscalización del crecimiento urbano y la calidad de la construcción. Fuera de Lima, las zonas de mayor exposición sísmica abarcan departamentos como Áncash, Arequipa, Moquegua y Tacna, así como el norte de Chile. En todos los casos, la falta de grandes sismos recientes señala la persistencia del riesgo.

En este sentido, Estrada llamó a las municipalidades a fiscalizar el uso del suelo y combatir el tráfico de terrenos, ya que el desarrollo desordenado multiplica los daños potenciales. Subrayó la urgencia de reforzar edificaciones y, al menos, proteger zonas específicas dentro de las viviendas que puedan servir como refugio seguro en caso de sismo.