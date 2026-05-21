Presidente del JNE sobre la segunda vuelta electoral: “Queremos que se desarrolle con las garantías que el Perú reclama”

Roberto Burneo, jefe de la JNE, se dirige a la prensa en una conferencia sobre la segunda vuelta de las elecciones peruanas, acompañado por otros funcionarios. (JNE)

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, reconoció públicamente que la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026 estuvo marcada por diversos problemas y aseguró que el sistema electoral viene trabajando para recuperar la confianza ciudadana de cara a la segunda vuelta presidencial del próximo 7 de junio.

Las declaraciones fueron realizadas este viernes 21 de mayo durante la ceremonia de entrega del material electoral destinado a los peruanos residentes en el extranjero, acto desarrollado junto a representantes de Cancillería y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

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JNE reconoce problemas en la primera vuelta

Durante su intervención, Burneo volvió a admitir que el proceso electoral de la primera vuelta presentó dificultades que generaron cuestionamientos y desconfianza en parte de la ciudadanía.

“Luego de la primera vuelta, que fue compleja, que hubieron muchos problemas, el país espera que el sistema electoral actúe con responsabilidad”, señaló.

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El titular del JNE sostuvo que, ante ese escenario, las instituciones electorales vienen reforzando los mecanismos de supervisión y fiscalización para garantizar que el balotaje se desarrolle con mayores garantías.

“Entendemos que se debe construir poco a poco esa credibilidad, esa confianza en torno a lo que es la segunda vuelta”, afirmó.

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Buscan reforzar confianza para la segunda vuelta

Burneo explicó que el sistema electoral trabaja actualmente de manera articulada para fortalecer la transparencia del proceso y ofrecer tranquilidad a la ciudadanía en medio del clima de polarización y cuestionamientos surgidos tras la primera vuelta.

Asimismo, indicó que el JNE viene acompañando permanentemente el desarrollo del proceso electoral y fortaleciendo los mecanismos de fiscalización y supervisión.

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“Lo que venimos trabajando es fortalecer la fiscalización, reforzar mecanismos de supervisión y acompañando permanentemente el desarrollo del proceso electoral. Por eso, nuestra presencia busca darle tranquilidad y mensaje a la ciudadanía con gestos y hechos concretos y ratificar que seguimos trabajando para que esta segunda vuelta se desarrolle con las garantías que el país necesita y reclama”, declaró.

Miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) supervisan el cargamento de material electoral en un camión para la segunda vuelta de las elecciones en Perú. (JNE)

Las palabras del presidente del JNE se producen luego de semanas marcadas por denuncias de presuntas irregularidades, retrasos en la instalación de mesas de sufragio y acusaciones de fraude impulsadas desde distintos sectores políticos tras el ajustado resultado de la primera vuelta.

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Inicia envío de material electoral al extranjero

El pronunciamiento de Burneo ocurrió durante el inicio oficial del despliegue internacional de cédulas y material electoral destinado a los peruanos residentes en el exterior.

El titular del JNE explicó que ya se logró la impresión de un importante lote de cédulas y que, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, comenzará el envío hacia distintos países del mundo.

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“Hay peruanos en todas las localidades del mundo y el material electoral permitirá que puedan ejercer su derecho al voto en esta segunda elección presidencial”, indicó.

La ceremonia contó con la presencia del viceministro de Relaciones Exteriores, Eric Anderson Machado; del jefe interino de la ONPE, Gerardo Pacha Serrano; así como magistrados y funcionarios del sistema electoral.

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JNE pide responsabilidad a actores políticos

En la parte final de su intervención, Roberto Burneo hizo un llamado a los actores políticos y a la ciudadanía a contribuir con el desarrollo pacífico y responsable de la segunda vuelta electoral.

El titular del JNE destacó además el trabajo conjunto entre el sistema electoral y Cancillería para garantizar el traslado seguro del material electoral hacia el exterior.

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“Sabemos que es una tarea sensible”, señaló sobre el despliegue logístico internacional.

Un proceso electoral bajo tensión

La segunda vuelta presidencial enfrentará a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en un contexto marcado por la polarización política y la desconfianza de parte de la población hacia las instituciones electorales.

La ONPE culminó recientemente el conteo oficial al 100% de las Elecciones Generales 2026 tras más de cinco semanas de controversia política, denuncias de irregularidades y acusaciones de fraude que elevaron la tensión alrededor del proceso electoral peruano.