A qué hora juega Cienciano vs Atlético Mineiro HOY: partido en Brasil por fecha 5 de la Copa Sudamericana 2026

A qué hora juega Cienciano vs Atlético Mineiro por Copa Sudamericana 2026.

Hoy, jueves 21 de mayo, Cienciano visitará a Atlético Mineiro en el Arena MRV de Belo Horizonte. Este enfrentamiento corresponde a la fecha 5 del grupo B de la Copa Sudamericana 2026 y podría definir la clasificación a los octavos de final para ambos equipos.

El conjunto peruano llega como líder de la zona, con siete puntos obtenidos en cuatro partidos. Su campaña se ha visto marcada por victorias ajustadas y una reciente derrota ante Academia Puerto Cabello, que cortó su invicto en el certamen. La consistencia defensiva (cuatro dianas en contra) ha sido el sello del equipo, aunque la caída local más reciente genera dudas sobre su capacidad para sostener el primer lugar.

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A ello se le suma que el ‘papá’ cuenta con el envión anímico de mantenerse en la pelea por el Torneo Apertura junto al líder Alianza Lima y al otro adversario, Los Chankas.

Cienciano es el líder del grupo B de la Copa Sudamericana 2026, aunque tiene dos partidos por delante. - créditos: Opta / Conmebol

Atlético Mineiro, por su parte, se presenta como colista del grupo con cuatro puntos, por lo que está obligado a ganar para mantener sus aspiraciones en el torneo, ya que cualquier otro resultado lo dejaría prácticamente fuera de la competencia. La presión es alta, y el rendimiento reciente no ha sido favorable: el ‘galo’ viene de empatar y perder en sus últimos partidos de Copa Sudamericana.

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Las bajas de Gustavo Scarpa y Patrick complican aún más el panorama para los locales. Ambos futbolistas han sido piezas habituales en la alineación y su ausencia merma las opciones ofensivas del cuadro brasileño. En su lugar, se espera que el entrenador Eduardo Domínguez ajuste el mediocampo y ataque, aunque no se han confirmado reemplazantes fijos.

Historial de enfrentamientos

Cienciano y Atlético Mineiro se han visto las caras en tres ocasiones a lo largo de la historia del fútbol sudamericano. Y el balance resulta ligeramente favorable para el equipo peruano con un triunfo y dos empates en total.

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El último enfrentamiento se dio el 29 de abril del presente año en el marco de la jornada 3 del grupo B de la Copa Sudamericana. El estadio Inca Garcilaso de la Vega fue testigo de una victoria del ‘papá’ por 1-0 con el gol de Neri Bandiera a los 30 minutos.

El cuadro 'papá' se impuso 1-0 y lidera su grupo en el torneo internacional - Crédito: Conmebol.

Cienciano vs Atlético Mineiro: posibles alineaciones

Cienciano: Ítalo Espinoza, Claudio Núñez, Maximiliano Amondarain, Rotceh Aguilar, Marcos Martinich, Gerson Barreto, Ademar Robles, Cristian Souza, Neri Bandiera, Alejandro Hohberg y Carlos Garcés. DT: Horacio Melgarejo

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Atlético Mineiro: Éverson, Natanael, Ruan Tressoldi, Júnior Alonso, Tomás Cuello, Alan Franco, Maycon, Renan Lodi, Alan Minda, Bernard y Mateo Cassierra. DT: Eduardo Domínguez

A qué hora juega Cienciano vs Atlético Mineiro por Copa Sudamericana 2026

El Cienciano vs Atlético Mineiro tendrá lugar el jueves 21 de mayo en el Arena MRV de Belo Horizonte. El inicio está programado para las 17:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador. En Venezuela, Bolivia, Chile y Estados Unidos (Miami), el partido comenzará a las 18:00 horas.

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Para Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, el horario de inicio será a las 19:00 horas, mientras que en México el cotejo dará comienzo a las 16:00 horas. En España, la transmisión está prevista para la medianoche.

Canal TV de Cienciano vs Atlético Mineiro por Copa Sudamericana 2026

El partido entre Cienciano y Atlético Mineiro, correspondiente a la quinta jornada del grupo B de la Copa Sudamericana 2026, contará con transmisión en Perú y el resto de países latinoamericanos a través de DSports, disponible también por streaming en DGO. En Brasil, la señal estará a cargo de Paramount+.

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En México, la cobertura se realizará por Disney+, mientras que en Estados Unidos el encuentro podrá verse a través de Fubo TV y beIN Sports.

Asimismo, Infobae Perú ofrecerá cobertura digital con información previa, actualizaciones minuto a minuto, declaraciones de los protagonistas y detalles sobre el desarrollo del partido.

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Canal TV del Atlético Mineiro vs Cienciano por Copa Sudamericana 2026. - créditos: Conmebol