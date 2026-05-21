Perú Mucho Gusto regresa a Lima, Ayacucho, Tacna y hasta Madrid: Las fechas confirmadas en 2026

El jueves 30 de octubre del 2025, Lima fue escenario de la feria gstronómica Perú Mucho Gusto en la explanada de la Costa Verde de Magdalena del Mar. - Crédito Composición Infobae

Las ferias Perú Mucho Gusto de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) han significado un éxito de asistencia en las ediciones que han celebrado en el territorio nacional e inclusive en el extranjero.

Ya el presidente ejecutivo de Promperú, Freddy Solano, reveló cuáles serían los siguientes destinos de esta, que significará un regreso a las regiones que ya vivieron una de estas ediciones. Así se ordena el calendario de estos eventos:

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Perú Mucho Gusto llegará a Ayacucho del 27 al 29 de junio

Tacna será la sede de la feria gastronómica del 25 al 28 de julio

Piura recibirá al evento del 7 al 9 de agosto

Lima tendrá su edición del 30 de octubre al 1 de noviembre

Perú Mucho Gusto también volverá a España y tendrá sede en Madrid, del 18 al 20 de septiembre.

Directora de Promoción de Turismo de PROMPERU, Maria del Sol Velásquez. resaltó el trabajo logístico, la sostenibilidad y la accesibilidad universal como ejes del evento.

Un rol para el turismo

Ahora las ferias gastronómicas “Perú, Mucho Gusto” se han consolidado como una herramienta clave para impulsar el turismo interno, receptivo y fronterizo, favoreciendo a toda la cadena de valor, según consideró el presidente ejecutivo Promperú, Freddy Solano.

Así, señaló que “estas ferias gastronómicas se han consolidado como una herramienta clave para impulsar el turismo interno, receptivo y fronterizo; pues generan oportunidades para productores, cocineros, artesanos, emprendedores y operadores turísticos de todo el país”.

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Ahora, en esta oportunidad Promperú presentó oficialmente el calendario 2026 de las ferias gastronómicas Perú, Mucho Gusto, la principal plataforma de promoción del turismo gastronómico del país, que este año desarrollará cinco ediciones: serán cuatro ferias nacionales y una internacional en Madrid, España.

Feriada gastronómica Perú Mucho Gusto llegará a Lima a fines de octubre. - Crédito PROMPERÚ

Este lanzamiento reunió a autoridades nacionales y regionales, chefs y representantes del sector gastronómico, gremios turísticos, líderes de opinión y medios de comunicación, quienes conocieron las novedades de las próximas ediciones que se realizarán en Ayacucho, Tacna, Piura y Lima, además de la edición internacional en Madrid.

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Estuvieron presentes en este lanzamiento oficial el Ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Reyes Llanos, el presidente ejecutivo de Promperú, Freddy Solano, así como el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima Núñez y el alcalde de Magdalena del Mar, Francis Allison Oyague.

Convocarian a medio millón de asistentes

Si bien en el 2025 las ferias Perú, Mucho Gusto lograron importantes resultados con tres ediciones nacionales y tres ediciones internacionales que congregaron a miles de asistentes y generaron un significativo movimiento económico, así como fortalecerino el posicionamiento de la cocina peruana a nivel nacional y en mercados estratégicos como España, Estados Unidos y Brasil, este año habrán menos ediciones.

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PROMPERÚ confirmó el recorrido nacional 2026 de la feria gastronómica “Perú, Mucho Gusto”, uno de los principales eventos de promoción culinaria del país.

Sin embargo, para el 2026 las cuatro ferias nacionales proyectan convocar a más de 560 mil asistentes y generar un movimiento económico superior a los S/37 millones.

Se detalló que Ayacucho abrirá el circuito gastronómico del 27 al 29 de junio, mientras que Tacna será sede del 25 al 28 de julio y Piura recibirá la feria del 7 al 9 de agosto. Para Lima, se desarrollará su edición del 30 de octubre al 1 de noviembre.

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De igual manera, Madrid volverá a ser sede internacional de Perú, Mucho Gusto del 18 al 20 de setiembre, evento que tendrá como ejes principales la cocina arequipeña, la ruta del pisco y la promoción del café y cacao peruano.