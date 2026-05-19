Corte de agua para este 20 de mayo: conoce cuáles son las zonas afectadas

La compañía sugirió a los vecinos verificar si su sector figura entre los afectados y tomar las precauciones correspondientes - Créditos: Andina.

El servicio de agua potable experimentará una interrupción parcial este miércoles 20 de mayo en diversos sectores de Villa María del Triunfo, Puente Piedra y Pueblo Libre, según informó Sedapal.

La empresa estatal indicó que la medida resulta imprescindible para ejecutar labores de limpieza en reservorios y empalmes de tuberías, tareas esenciales que buscan preservar la calidad y la continuidad del suministro en Lima Metropolitana.

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La suspensión, que afectará a un amplio grupo de usuarios, se aplicará en horarios diferenciados de acuerdo con la zona donde se programaron los trabajos. La institución aseguró que esta organización permitirá reducir las molestias para los vecinos y facilitar una intervención eficiente en cada sector.

Ante la restricción, Sedapal recomendó a los residentes de los distritos involucrados almacenar agua previamente y hacer un uso racional durante el corte. Además, destacó que estas acciones forman parte de su plan de mantenimiento preventivo, el cual tiene como objetivo disminuir riesgos y prevenir futuras afectaciones en el servicio.

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El corte de agua programado para el 20 de mayo afectará zonas específicas en varios distritos de Lima - Créditos: Magnific.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Villa María del Triunfo

Sector 308

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A. H. José C. Mariátegui

P. J. San Gabriel Alto

A. H. Brilla el Sol

A. H. Brilla el Sol Ampliación

A. H. Horacio Zevallos Gómez

A. H. El Paraíso

A. H. Villa Limatambo

A. H. 1ro de Enero

A. H. Las Lomas

A. H. Las Malvinas

A. H. Caminos de la Hermandad

A. H. 3 de Mayo

A. H. Las Américas

A. H. Monte Bektu

Sector 309

Sector Vallecito Bajo

Sector Vallecito Alto

A. H. 30 de Agosto

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

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P. J. Virgen de Lourdes

A. H. Virgen de Lourdes Comité 10 Norte

A. H. Virgen de Lourdes Comité 13

A. H. Virgen de Lourdes

A. H. Virgen de Lourdes - Comité 16 Norte - A

A. H. Virgen de Lourdes Ampliación - Comité 2 Sur

P. J. Nueva Esperanza

A. H. Virgen de Lourdes Comité 14 Sur

Cuadrante: av. Paruro, jr. San Pedro, av. 26 de noviembre, área libre, límite Cementos Lima y límite Cementerio Municipal Virgen de Lourdes.

Hora: 8 a. m. - 5 p. m.

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Sedapal resaltó que estas medidas corresponden a su programa de mantenimiento preventivo, orientado a reducir riesgos y evitar problemas en el servicio a futuro - Créditos: Andina.

Puente Piedra

A. H. Proyecto Integral Libertad - San Juan Cuadrante

Asoc. Prop. Los Portales de Puente Piedra

Asoc. Prop. Virgen de Copacabana

Asoc. Resid. Las Viñas del Norte I y II etapa

Asoc. Viv. Las Brisas de Copacabana

Asoc. Viv. Santa Fe

Asoc. de Viv. Los Frutales

Asoc. Viv. Los Frutales del Norte

Asoc. Viv. Los Manzanos de Copacabana

Asoc. Viv. Señor de la Soledad

Asociación - sector 365

Hora: 12 m - 8 p. m.

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Pueblo Libre

Cercado

Urb. Colmenares

Urb. Cueva

Urb. Co. Aduaneros

Urb. Del Zuta

Urb. Bolívar

Urb. La Estancia

Urb. Los Bambús

Urb. Santa María

Urb. Matzuda

Cuadrante: av. José de la Riva Agüero, calle Los Tulipanes, av. Universitaria, av. Simón Bolívar, av. Egúsquiza, av. La Mar y jr. Urubamba.

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Hora: 10 a. m. - 10 p. m.

Consejos para cuidar el agua

Cierra la llave mientras te cepillas los dientes o enjabonas los platos.

Reúne suficiente ropa antes de usar la lavadora y úsala siempre con carga completa.

Repara cualquier fuga en grifos o cañerías apenas las detectes.

Opta por duchas breves en lugar de llenar la bañera.

Riega las plantas en horas de menor calor para evitar evaporación rápida.

Utiliza un vaso para enjuagarte la boca al lavarte los dientes.

Junta agua de lluvia para regar jardines o limpiar pisos.

No arrojes basura al inodoro, úsalo solo para desechos sanitarios.

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Entender el recibo de agua es fundamental para controlar el consumo, detectar posibles fugas y evitar pagos excesivos (Créditos: Sedapal)