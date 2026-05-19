Perú

Corte de agua para este 20 de mayo: conoce cuáles son las zonas afectadas

La interrupción del servicio alcanzará a numerosos usuarios y se realizará en distintos horarios, según la ubicación de las áreas incluidas en las labores programadas

Guardar
Google icon
corte de agua
La compañía sugirió a los vecinos verificar si su sector figura entre los afectados y tomar las precauciones correspondientes - Créditos: Andina.

El servicio de agua potable experimentará una interrupción parcial este miércoles 20 de mayo en diversos sectores de Villa María del Triunfo, Puente Piedra y Pueblo Libre, según informó Sedapal.

La empresa estatal indicó que la medida resulta imprescindible para ejecutar labores de limpieza en reservorios y empalmes de tuberías, tareas esenciales que buscan preservar la calidad y la continuidad del suministro en Lima Metropolitana.

PUBLICIDAD

La suspensión, que afectará a un amplio grupo de usuarios, se aplicará en horarios diferenciados de acuerdo con la zona donde se programaron los trabajos. La institución aseguró que esta organización permitirá reducir las molestias para los vecinos y facilitar una intervención eficiente en cada sector.

Ante la restricción, Sedapal recomendó a los residentes de los distritos involucrados almacenar agua previamente y hacer un uso racional durante el corte. Además, destacó que estas acciones forman parte de su plan de mantenimiento preventivo, el cual tiene como objetivo disminuir riesgos y prevenir futuras afectaciones en el servicio.

PUBLICIDAD

El corte de agua programado para el 20 de mayo afectará zonas específicas en varios distritos de Lima - Créditos: Magnific.
El corte de agua programado para el 20 de mayo afectará zonas específicas en varios distritos de Lima - Créditos: Magnific.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Villa María del Triunfo

Sector 308

  • A. H. José C. Mariátegui
  • P. J. San Gabriel Alto
  • A. H. Brilla el Sol
  • A. H. Brilla el Sol Ampliación
  • A. H. Horacio Zevallos Gómez
  • A. H. El Paraíso
  • A. H. Villa Limatambo
  • A. H. 1ro de Enero
  • A. H. Las Lomas
  • A. H. Las Malvinas
  • A. H. Caminos de la Hermandad
  • A. H. 3 de Mayo
  • A. H. Las Américas
  • A. H. Monte Bektu

Sector 309

  • Sector Vallecito Bajo
  • Sector Vallecito Alto
  • A. H. 30 de Agosto

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

  • P. J. Virgen de Lourdes
  • A. H. Virgen de Lourdes Comité 10 Norte
  • A. H. Virgen de Lourdes Comité 13
  • A. H. Virgen de Lourdes
  • A. H. Virgen de Lourdes - Comité 16 Norte - A
  • A. H. Virgen de Lourdes Ampliación - Comité 2 Sur
  • P. J. Nueva Esperanza
  • A. H. Virgen de Lourdes Comité 14 Sur

Cuadrante: av. Paruro, jr. San Pedro, av. 26 de noviembre, área libre, límite Cementos Lima y límite Cementerio Municipal Virgen de Lourdes.

Hora: 8 a. m. - 5 p. m.

corte de agua
Sedapal resaltó que estas medidas corresponden a su programa de mantenimiento preventivo, orientado a reducir riesgos y evitar problemas en el servicio a futuro - Créditos: Andina.

Puente Piedra

  • A. H. Proyecto Integral Libertad - San Juan Cuadrante
  • Asoc. Prop. Los Portales de Puente Piedra
  • Asoc. Prop. Virgen de Copacabana
  • Asoc. Resid. Las Viñas del Norte I y II etapa
  • Asoc. Viv. Las Brisas de Copacabana
  • Asoc. Viv. Santa Fe
  • Asoc. de Viv. Los Frutales
  • Asoc. Viv. Los Frutales del Norte
  • Asoc. Viv. Los Manzanos de Copacabana
  • Asoc. Viv. Señor de la Soledad
  • Asociación - sector 365

Hora: 12 m - 8 p. m.

Pueblo Libre

  • Cercado
  • Urb. Colmenares
  • Urb. Cueva
  • Urb. Co. Aduaneros
  • Urb. Del Zuta
  • Urb. Bolívar
  • Urb. La Estancia
  • Urb. Los Bambús
  • Urb. Santa María
  • Urb. Matzuda

Cuadrante: av. José de la Riva Agüero, calle Los Tulipanes, av. Universitaria, av. Simón Bolívar, av. Egúsquiza, av. La Mar y jr. Urubamba.

Hora: 10 a. m. - 10 p. m.

Consejos para cuidar el agua

  • Cierra la llave mientras te cepillas los dientes o enjabonas los platos.
  • Reúne suficiente ropa antes de usar la lavadora y úsala siempre con carga completa.
  • Repara cualquier fuga en grifos o cañerías apenas las detectes.
  • Opta por duchas breves en lugar de llenar la bañera.
  • Riega las plantas en horas de menor calor para evitar evaporación rápida.
  • Utiliza un vaso para enjuagarte la boca al lavarte los dientes.
  • Junta agua de lluvia para regar jardines o limpiar pisos.
  • No arrojes basura al inodoro, úsalo solo para desechos sanitarios.

Video relacionado

Entender el recibo de agua es fundamental para controlar el consumo, detectar posibles fugas y evitar pagos excesivos (Créditos: Sedapal)

Temas Relacionados

Sedapalcorte de aguaVilla María del TriunfoPueblo LibrePuente Piedraperu-noticias

Más Noticias

Programación de la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Esta jornada podría definir al nuevo ganador de la primera fase del campeonato peruano. Conoce todos los detalles

Programación de la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Partidos de hoy, martes 19 de mayo de 2026: programación, horarios, canales TV y resultados en vivo

Jornada cargada de fútbol internacional con la Premier League inglesa, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana como protagonistas. Boca Juniors, São Paulo, Fluminense y Chelsea son algunos de los equipos en acción este martes. Aquí la guía completa de partidos, horarios en hora peruana y dónde verlos

Partidos de hoy, martes 19 de mayo de 2026: programación, horarios, canales TV y resultados en vivo

Cronograma de pagos del Banco de la Nación para mayo 2026 para el sector público

La quinta remuneración de 2026 para los trabajadores públicos se pagará luego de la quincena del mes de mayo

Cronograma de pagos del Banco de la Nación para mayo 2026 para el sector público

Universitario vs CD Moquegua: día, hora y canal TV del duelo por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Los ‘cremas’ buscarán levantarse frente el recién ascendido de visita, un choque que marcará el debut de Héctor Cúper en el campeonato nacional. Conoce todos los detalles del vital cotejo

Universitario vs CD Moquegua: día, hora y canal TV del duelo por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

A cuatro meses de su extraña muerte, el crimen de un adolescente peruano en un bosque en Inglaterra sigue sin resolverse

El entorno más cercano del menor de 15 años asesinado cuestiona el estancamiento de las diligencias oficiales en el caso, mientras la ausencia de resultados mantiene viva la preocupación

A cuatro meses de su extraña muerte, el crimen de un adolescente peruano en un bosque en Inglaterra sigue sin resolverse
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga vuelve a llamar a la insurgencia luego de proclamación de resultados: “Tenemos derecho a rebelarnos”

Rafael López Aliaga vuelve a llamar a la insurgencia luego de proclamación de resultados: “Tenemos derecho a rebelarnos”

PJ admite demanda de Renzo Reggiardo contra el JNE, pero programa audiencia para luego de segunda vuelta

Ahora Nación se suma a Rafael López Aliaga en negarle apoyo a Keiko Fujimori y exige “compromisos claros” a Roberto Sánchez

PPK confirma que Keiko Fujimori le pidió disculpas y anuncia que votará por quien “va a poner orden”, el lema de la candidata

¿Las fallas de la ONPE alteraron las Elecciones 2026? Universidad de Stanford revisó 87 mil actas y reveló su conclusión

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina reacciona al beso de Onelia Molina y Kevin Díaz en EEG: “Esas bocas ya se conocían”

Magaly Medina reacciona al beso de Onelia Molina y Kevin Díaz en EEG: “Esas bocas ya se conocían”

Carlos Gassols abre su corazón a Infobae Perú: el arte como destino y una vida dedicada a la escena

Katy Jara anuncia su tercer embarazo: “La medicina dijo que no, pero Dios me ha hecho volver a sonreír”

Yaco Eskenazi celebra el casting de Victoria’s Secret de Natalie Vértiz: “Ya eres un angelito”

Melcochita enfrenta rechazo del padre de su novia de 22 años: “Esto es una payasada”

DEPORTES

Partidos de hoy, martes 19 de mayo de 2026: programación, horarios, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, martes 19 de mayo de 2026: programación, horarios, canales TV y resultados en vivo

Universitario vs CD Moquegua: día, hora y canal TV del duelo por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Yadhira Anchante, armadora de la selección, revela que recibió 2 ofertas de la Liga Peruana de Vóley y confirma su futuro

Carlos Galván descartó el regreso de Raúl Ruidíaz a Universitario por presencia de Edison Flores, Andy Polo y Alex Valera: “No fue por temas económicos”

Programación de la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV