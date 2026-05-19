Corte de agua para este 20 de mayo: conoce cuáles son las zonas afectadas

El servicio de agua potable experimentará una interrupción parcial este miércoles 20 de mayo en diversos sectores de Villa María del Triunfo, Puente Piedra y Pueblo Libre, según informó Sedapal.
La empresa estatal indicó que la medida resulta imprescindible para ejecutar labores de limpieza en reservorios y empalmes de tuberías, tareas esenciales que buscan preservar la calidad y la continuidad del suministro en Lima Metropolitana.
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La suspensión, que afectará a un amplio grupo de usuarios, se aplicará en horarios diferenciados de acuerdo con la zona donde se programaron los trabajos. La institución aseguró que esta organización permitirá reducir las molestias para los vecinos y facilitar una intervención eficiente en cada sector.
Ante la restricción, Sedapal recomendó a los residentes de los distritos involucrados almacenar agua previamente y hacer un uso racional durante el corte. Además, destacó que estas acciones forman parte de su plan de mantenimiento preventivo, el cual tiene como objetivo disminuir riesgos y prevenir futuras afectaciones en el servicio.
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¿Cuáles son las zonas afectadas?
Villa María del Triunfo
Sector 308
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- A. H. José C. Mariátegui
- P. J. San Gabriel Alto
- A. H. Brilla el Sol
- A. H. Brilla el Sol Ampliación
- A. H. Horacio Zevallos Gómez
- A. H. El Paraíso
- A. H. Villa Limatambo
- A. H. 1ro de Enero
- A. H. Las Lomas
- A. H. Las Malvinas
- A. H. Caminos de la Hermandad
- A. H. 3 de Mayo
- A. H. Las Américas
- A. H. Monte Bektu
Sector 309
- Sector Vallecito Bajo
- Sector Vallecito Alto
- A. H. 30 de Agosto
Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
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- P. J. Virgen de Lourdes
- A. H. Virgen de Lourdes Comité 10 Norte
- A. H. Virgen de Lourdes Comité 13
- A. H. Virgen de Lourdes
- A. H. Virgen de Lourdes - Comité 16 Norte - A
- A. H. Virgen de Lourdes Ampliación - Comité 2 Sur
- P. J. Nueva Esperanza
- A. H. Virgen de Lourdes Comité 14 Sur
Cuadrante: av. Paruro, jr. San Pedro, av. 26 de noviembre, área libre, límite Cementos Lima y límite Cementerio Municipal Virgen de Lourdes.
Hora: 8 a. m. - 5 p. m.
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Puente Piedra
- A. H. Proyecto Integral Libertad - San Juan Cuadrante
- Asoc. Prop. Los Portales de Puente Piedra
- Asoc. Prop. Virgen de Copacabana
- Asoc. Resid. Las Viñas del Norte I y II etapa
- Asoc. Viv. Las Brisas de Copacabana
- Asoc. Viv. Santa Fe
- Asoc. de Viv. Los Frutales
- Asoc. Viv. Los Frutales del Norte
- Asoc. Viv. Los Manzanos de Copacabana
- Asoc. Viv. Señor de la Soledad
- Asociación - sector 365
Hora: 12 m - 8 p. m.
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Pueblo Libre
- Cercado
- Urb. Colmenares
- Urb. Cueva
- Urb. Co. Aduaneros
- Urb. Del Zuta
- Urb. Bolívar
- Urb. La Estancia
- Urb. Los Bambús
- Urb. Santa María
- Urb. Matzuda
Cuadrante: av. José de la Riva Agüero, calle Los Tulipanes, av. Universitaria, av. Simón Bolívar, av. Egúsquiza, av. La Mar y jr. Urubamba.
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Hora: 10 a. m. - 10 p. m.
Consejos para cuidar el agua
- Cierra la llave mientras te cepillas los dientes o enjabonas los platos.
- Reúne suficiente ropa antes de usar la lavadora y úsala siempre con carga completa.
- Repara cualquier fuga en grifos o cañerías apenas las detectes.
- Opta por duchas breves en lugar de llenar la bañera.
- Riega las plantas en horas de menor calor para evitar evaporación rápida.
- Utiliza un vaso para enjuagarte la boca al lavarte los dientes.
- Junta agua de lluvia para regar jardines o limpiar pisos.
- No arrojes basura al inodoro, úsalo solo para desechos sanitarios.