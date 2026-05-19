MEF confirma que trabajadores CAS recibirán gratificación en julio, pero monto aún no está definido

Ojo, si eres trabajador CAS, tu gratificación podría no venir completa. Su aplicación sería gradual. - Crédito Andina

Luego de la Ley que habilita el pago de gratificación y CTS para los trabajadores CAS del sector público (en Contrato Administrativo de Servicios), se ha generado gran controversia por si el Gobierno la aplicará para que este julio estos empleados estatales reciban su primer pago.

“Ha habido una confusión. Yo señalé que se podría evaluar, después del proceso electoral. (...) Eso no le corresponde, sino al Consejo de Ministros, quien lleva las normas al Tribunal Constitucional, y si considera o no un escenario de una observación”, aclaró Rodolfo Acuña Namihas, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas en Exitosa.

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Pero lo más relevante que señaló no es solo que desde el MEF no se llevará la norma ante el TC, sino que el tema actual es la definición del monto a pagarse en julio. Como se recuerda, la Ley aprobó que la gratificación que reciban los CAS sea equivalente al sueldo y remuneraciones que reciben estos trabajadores; es decir, no sería como el aguinaldo de S/300 que reciben otros regímenes de empleados en el Estado.

El mandatario afirmó que la puesta en marcha de estos beneficios no presentaría mayores dificultades, siempre y cuando se aseguren los recursos correspondientes

Monto de gratificación está por definirse

¿Todos los trabajadores CAS recibirán su gratificación de julio? “De hecho. Todos han tenido un monto de gratificación, el tema es la definición del monto, hasta dónde se puede...”, resalta el MEF en Exitosa.

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Lo que resalta el ministro es que varias entidades ya han confirmado que tienen los fondos, pero esto no implica que todas tengan la posibilidad de hacer los pagos en su enteridad. Por eso, sugiere que el monto de la gratificación que se paga en julio podría no ser el que detalla la Ley aprobada. Señala también que la aplicación de la Ley sería gradual y se sugiere que el monto inicial que se pague sería menor para subir en el futuro a lo que señala la norma promulgada.

“Los mecanismo de gradualidad que estamos proponiendo seguro los van a ver en las normas que vamos a llevar al Congreso, para suavizar o implementar gradualmente las normas. Porque existen algunas entidades que pueden decir que tienen el espacio para atender [el pago de gratificación], pero no son todas”, aclaro Acuña Namihas.

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MEF analiza llevar al Tribunal Constitucional la ley que amplía beneficios laborales a trabajadores CAS. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

MEF no llevará Ley al TC

Ya el Ministerio de Economía y Finanzas reafirmó “su respeto irrestricto a los derechos de los trabajadores del sector público, así como a los espacios de diálogo y negociación colectiva establecidos en el marco de la Constitución y las leyes vigentes.”

“En ese sentido, el MEF precisa que no tiene previsto presentar demandas de inconstitucionalidad sobre las normas aprobadas por el Congreso de la República vinculadas a mejoras remunerativas, bonificaciones y derechos de los trabajadores del sector público”, agregó el comunicado del MEF.

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Así, el ministerio reconoce la importante labor que realizan los trabajadores del país y ratifica su disposición permanente al diálogo técnico y responsable con las organizaciones sindicales, en el marco de la negociación colectiva centralizada y de los espacios institucionales correspondientes.

Los trabajadores CAS esperan comunicados de Minedu y Minsa para tener seguridad sobre el pago de la gratificación en julio. - Crédito Composición Infobae/Andina/Renato Pajuelo

Lo que sí evaluará esta entidad es que, junto con los sectores involucrados, mecanismos responsables y sostenibles que permitan “avanzar progresivamente en la mejora de las condiciones de los servidores públicos, preservando al mismo tiempo el equilibrio fiscal y la estabilidad económica del país.”

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