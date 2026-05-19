Perú

MEF confirma que trabajadores CAS recibirán gratificación en julio, pero monto aún no está definido

Rodolfo Acuña Namihas, ministro de Economía y Finanzas, ha aclarado por qué se creía que el MEF llevaría la Ley de ‘grati’ y CTS al Tribunal Constitucional

Guardar
Google icon
trabajadores CAS revisando documento
Ojo, si eres trabajador CAS, tu gratificación podría no venir completa. Su aplicación sería gradual. - Crédito Andina

Luego de la Ley que habilita el pago de gratificación y CTS para los trabajadores CAS del sector público (en Contrato Administrativo de Servicios), se ha generado gran controversia por si el Gobierno la aplicará para que este julio estos empleados estatales reciban su primer pago.

“Ha habido una confusión. Yo señalé que se podría evaluar, después del proceso electoral. (...) Eso no le corresponde, sino al Consejo de Ministros, quien lleva las normas al Tribunal Constitucional, y si considera o no un escenario de una observación”, aclaró Rodolfo Acuña Namihas, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas en Exitosa.

PUBLICIDAD

Pero lo más relevante que señaló no es solo que desde el MEF no se llevará la norma ante el TC, sino que el tema actual es la definición del monto a pagarse en julio. Como se recuerda, la Ley aprobó que la gratificación que reciban los CAS sea equivalente al sueldo y remuneraciones que reciben estos trabajadores; es decir, no sería como el aguinaldo de S/300 que reciben otros regímenes de empleados en el Estado.

El mandatario afirmó que la puesta en marcha de estos beneficios no presentaría mayores dificultades, siempre y cuando se aseguren los recursos correspondientes

Monto de gratificación está por definirse

¿Todos los trabajadores CAS recibirán su gratificación de julio? “De hecho. Todos han tenido un monto de gratificación, el tema es la definición del monto, hasta dónde se puede...”, resalta el MEF en Exitosa.

PUBLICIDAD

Lo que resalta el ministro es que varias entidades ya han confirmado que tienen los fondos, pero esto no implica que todas tengan la posibilidad de hacer los pagos en su enteridad. Por eso, sugiere que el monto de la gratificación que se paga en julio podría no ser el que detalla la Ley aprobada. Señala también que la aplicación de la Ley sería gradual y se sugiere que el monto inicial que se pague sería menor para subir en el futuro a lo que señala la norma promulgada.

“Los mecanismo de gradualidad que estamos proponiendo seguro los van a ver en las normas que vamos a llevar al Congreso, para suavizar o implementar gradualmente las normas. Porque existen algunas entidades que pueden decir que tienen el espacio para atender [el pago de gratificación], pero no son todas”, aclaro Acuña Namihas.

MEF analiza llevar al Tribunal Constitucional la ley que amplía beneficios laborales a trabajadores CAS. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)
MEF analiza llevar al Tribunal Constitucional la ley que amplía beneficios laborales a trabajadores CAS. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

MEF no llevará Ley al TC

Ya el Ministerio de Economía y Finanzas reafirmó “su respeto irrestricto a los derechos de los trabajadores del sector público, así como a los espacios de diálogo y negociación colectiva establecidos en el marco de la Constitución y las leyes vigentes.”

“En ese sentido, el MEF precisa que no tiene previsto presentar demandas de inconstitucionalidad sobre las normas aprobadas por el Congreso de la República vinculadas a mejoras remunerativas, bonificaciones y derechos de los trabajadores del sector público”, agregó el comunicado del MEF.

Así, el ministerio reconoce la importante labor que realizan los trabajadores del país y ratifica su disposición permanente al diálogo técnico y responsable con las organizaciones sindicales, en el marco de la negociación colectiva centralizada y de los espacios institucionales correspondientes.

Fachada del Minedu y del Minsa
Los trabajadores CAS esperan comunicados de Minedu y Minsa para tener seguridad sobre el pago de la gratificación en julio. - Crédito Composición Infobae/Andina/Renato Pajuelo

Lo que sí evaluará esta entidad es que, junto con los sectores involucrados, mecanismos responsables y sostenibles que permitan “avanzar progresivamente en la mejora de las condiciones de los servidores públicos, preservando al mismo tiempo el equilibrio fiscal y la estabilidad económica del país.”

Temas Relacionados

Trabajadores CASMEFGratificaciónDecreto Legislativo 1057peru-economia

Más Noticias

Renato Rossini pide calma y aclara su salud tras postular a la alcaldía de Jesús María: “El Parkinson me dio más ganas de vivir”

El artista explicó en redes sociales que la enfermedad avanza lentamente con tratamiento y ratificó su compromiso con el distrito, agradeciendo el respaldo y las muestras de preocupación de los vecinos.

Renato Rossini pide calma y aclara su salud tras postular a la alcaldía de Jesús María: “El Parkinson me dio más ganas de vivir”

La postura de Roberto Sánchez sobre los aviones F-16 y la futura relación con Estados Unidos si gana el balotaje

El candidato de Juntos por el Perú evitó comprometerse a respetar íntegramente el contrato de compra de cazas F-16 a Estados Unidos y dejó abierta la posibilidad de una revisión. El excanciller Manuel Rodríguez Cuadros, quien integrará su equipo técnico, aseguró que el Perú tendrá “la mejor relación posible” con Estados Unidos

La postura de Roberto Sánchez sobre los aviones F-16 y la futura relación con Estados Unidos si gana el balotaje

Sorteo de la Tinka del domingo 17 de mayo: resultados y la jugada ganadora

Después de que el Pozo Millonario quedara sin ganador el pasado domingo 10, La Tinka vuelve a captar la atención de los apostadores con un nuevo sorteo

Sorteo de la Tinka del domingo 17 de mayo: resultados y la jugada ganadora

Ataque armado en Huaycán: dos sicarios se infiltraron en asamblea de propietarios y desataron el terror entre vecinos

Dos hombres armados se infiltraron en una reunión de la Asociación de Viviendas Las Viñas de Huaycán, en Ate Vitarte, y dispararon a quemarropa contra los asistentes. El presidente de la asociación recibió cuatro impactos de bala y fue trasladado en estado crítico al hospital Hipólito Unanue. La policía no descarta el tráfico de terrenos como móvil

Ataque armado en Huaycán: dos sicarios se infiltraron en asamblea de propietarios y desataron el terror entre vecinos

Tragedia en Cusco: Cinco muertos y más de 20 heridos tras la caída de un camión al abismo

Un camión que transportaba a familias de escasos recursos cayó a un abismo en Japu, en la Nación Q’eros, provincia de Paucartambo, Cusco. Heridos fueron trasladados al Hospital Regional del Cusco, donde reciben atención médica. El vehículo no contaba con SOAT

Tragedia en Cusco: Cinco muertos y más de 20 heridos tras la caída de un camión al abismo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

La postura de Roberto Sánchez sobre los aviones F-16 y la futura relación con Estados Unidos si gana el balotaje

La postura de Roberto Sánchez sobre los aviones F-16 y la futura relación con Estados Unidos si gana el balotaje

Presidente José María Balcázar prometió el indulto a Pedro Castillo, según abogado del exmandatario

¿Qué vinculación tiene Roberto Sánchez con el gobierno de Pedro Castillo?

JNE confirma multa de más de S/175 mil contra Juntos por el Perú por aportes prohibidos

Problemas durante las elecciones del 12 de abril afectaron la credibilidad del sistema, según el presidente del JNE

ENTRETENIMIENTO

Renato Rossini pide calma y aclara su salud tras postular a la alcaldía de Jesús María: “El Parkinson me dio más ganas de vivir”

Renato Rossini pide calma y aclara su salud tras postular a la alcaldía de Jesús María: “El Parkinson me dio más ganas de vivir”

Rosaly Canario, vocalista de Amor Rebelde, anuncia su retiro temporal de los escenarios tras diagnóstico de cáncer

Jorge Benavides y Carlos Álvarez se reencontraron para imitar a Alejandro Toledo y Eliane Karp: “Revivió el cine”

‘Cachay’ denunciará a su agresor tras violento ataque durante show: “Que se vaya preso”

Diana Sánchez abre su corazón y expresa y temor a no ser mamá: “Tengo miedo que mi cuerpo no lo reciba”

DEPORTES

Se reveló el futuro de Ángela Leyva en medio de interés de Alianza Lima y San Martín por ficharla

Se reveló el futuro de Ángela Leyva en medio de interés de Alianza Lima y San Martín por ficharla

¿Qué resultados necesita Universitario para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores 2026?

Ignacio Buse destaca su triunfo ante Flavio Cobolli, top 12 del mundo, en ATP 500 de Hamburgo: “Sabía que podía ganarle”

Se confirmó que la selección peruana de vóley disputará cuadrangular amistoso previo a la Copa América 2026

Angélica Aquino rechazó convocatoria a la selección peruana y explica sus motivos: “Son mis vacaciones”