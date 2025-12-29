Diez sismos estremecen la costa norte del Perú en el último fin de semana de 2025: cómo debemos estar preparados

El sismo se originó en el mar, a 52 kilómetros al suroeste de Supe Puerto, y se percibió sobre todo en el litoral norte de Lima. Foto: composición Infobae Perú/123RF

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) registró un intenso movimiento telúrico en la costa norte del país durante el último fin de semana de 2025. Solo entre el sábado 27 y el domingo 28 de diciembre, se reportaron diez sismos de diferentes magnitudes, con epicentros en Áncash, Lima y La Libertad, y una secuencia particularmente preocupante en las cercanías de Chimbote.

El evento más fuerte se produjo la noche del 27 de diciembre: un sismo de magnitud 6.0, a 67 kilómetros al oeste de Chimbote, sacudió violentamente la provincia de Santa y fue percibido con intensidad V en la ciudad. Le siguieron réplicas de 4.1 y 4.3 de magnitud, además de movimientos adicionales de hasta 5.1 en las horas siguientes. Otros temblores se registraron en Mala (Cañete), Locumba (Tacna), Callao y San Vicente de Cañete, afectando a distintos puntos de la costa peruana.

En total, el IGP contabilizó cerca de 20 movimientos sísmicos en todo el territorio nacional entre el 21 y el 28 de diciembre, una racha que activó las alarmas entre autoridades, especialistas y la ciudadanía.

Una cámara de seguridad registra el momento de pánico que vivió una familia cuando un terremoto de 6.0 de magnitud los sorprendió en medio de una comida.

¿Por qué una cadena de sismos no disminuye el riesgo?

Ante esta serie de temblores, el presidente del IGP, Hernando Tavera, aclaró que los sismos de baja magnitud, lejos de ser un alivio, no contribuyen a liberar la energía acumulada en las profundidades de la corteza terrestre. “Un sismo menor a magnitud 6 no representa un alivio sísmico, y más bien debe ser una oportunidad para que las personas evalúen su nivel de preparación”, advirtió.

Tavera explicó que la mayoría de estos sismos tienen su origen en el choque constante entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana, una interacción que mantiene en vilo a toda la costa peruana. Sin embargo, solo los grandes terremotos, como el de Chile en 2010 (magnitud 8.8) o el de Japón en 2011 (magnitud 9.0), son capaces de liberar cantidades significativas de energía acumulada.

Por ello, la seguidilla de temblores pequeños, aunque inquietante, no reduce el riesgo de que ocurra un gran terremoto en el futuro. Más bien, debe ser entendida como una advertencia para reforzar la prevención y la vigilancia.

Sismo de 6.0 deja hospital afectado y viviendas colapsadas en La Libertad y Áncash. Video: Chimbote Perú Hace Noticia / Facebook

Pasos clave para estar listos

Ante esta seguidilla de sismos, la prevención debe comenzar en el hogar. “Revisar cómo están construidas las viviendas, qué materiales se usaron y si el suelo donde viven es seguro” son las primeras recomendaciones, según Tavera. En zonas de alta vulnerabilidad, como muchas áreas de Áncash, Lima y La Libertad, estas acciones pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Además, es fundamental que cada familia realice simulacros familiares de sismo. Bastan cinco minutos un domingo para que todos los miembros del hogar practiquen qué hacer y dónde refugiarse en caso de un movimiento fuerte. Saber cómo evacuar, identificar las rutas más seguras y tener a mano una mochila de emergencia con agua, alimentos, linterna, radio y botiquín, constituyen prácticas imprescindibles.

Los especialistas también recomiendan no colocar objetos pesados en repisas altas, asegurar estantes y muebles a las paredes, y mantener libres las salidas de emergencia. En edificios multifamiliares, es vital que la comunidad esté organizada y cuente con un plan de evacuación claramente comunicado.

EL COMBO DE SUPERVIVENCIA. La preparación de la Mochila de Emergencia y la Caja de Reserva debe ir acompañada de una asignación clara de roles. Cada integrante debe saber quién es el responsable de portar los suministros y quién brindará asistencia a los miembros más vulnerables del hogar.

Vigilancia sísmica

La seguidilla de diez sismos en la costa norte durante el último fin de semana del año no solo puso a prueba los nervios de la población, sino también la capacidad de respuesta de las autoridades y los sistemas de monitoreo. El IGP y el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) mantuvieron activos sus Centros de Operaciones de Emergencia, coordinando verificaciones de daños y recordando a la población la importancia de la calma y la información confiable.

A pesar de que no se registraron víctimas mortales ni daños catastróficos, sí se reportaron daños menores en viviendas, caída de objetos y episodios de crisis nerviosa en varias ciudades, especialmente en Chimbote y alrededores. Las autoridades de salud y defensa civil exhortaron a la ciudadanía a mantenerse vigilante y evitar la difusión de rumores o información falsa que pueda generar pánico.

Perú: un país sísmico que debe estar siempre preparado

La experiencia de este fin de semana es un recordatorio de la naturaleza sísmica del Perú y la necesidad de incorporar la prevención en la vida diaria. La acumulación de energía tectónica frente a nuestras costas es una realidad técnica que solo puede enfrentarse con preparación, educación y vigilancia continua.

El reto es grande, ante los sismos, la mejor defensa es estar preparados. La cultura de la prevención debe pasar del papel a la acción concreta, en cada familia, escuela y comunidad, para proteger lo más valioso: la vida.