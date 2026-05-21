La sorpresiva reacción de Franco Velazco con Héctor Cúper tras empate en Universitario vs Nacional por la Copa Libertadores 2026

Los 'cremas' igualaron sin goles con los 'albos' en Montevideo por la Copa Libertadores 2026. (L1 Max)

El empate sin goles entre Universitario de Deportes y Nacional de Uruguay en el estadio Gran Parque Central de Montevideo, por la quinta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2026, dejó abiertas las posibilidades de clasificación para el conjunto peruano. Este encuentro marcó además el debut oficial de Héctor Cúper al frente del equipo ‘merengue’.

El bloque defensivo de Universitario fue uno de los puntos altos de la noche. Williams Riveros se lució despejando pelotas tanto por arriba como por abajo, mientras que José Carabalí cumplió en la marca por su banda, aunque no logró precisión en los envíos al área rival.

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La oportunidad más clara llegó en tiempo de descuento, cuando Sekou Gassama, ingresado desde el banco, habilitó a Martín Pérez Guedes. El mediocampista quedó solo frente al portero, pero desperdició la chance de darle el triunfo a Universitario en Montevideo.

El cuadro 'crema' rescató un empate de visita y sueña con la clasificación a octavos de final - Crédito: ESPN.

¿Cómo reaccionó Franco Velazco con Héctor Cúper tras empate en Montevideo?

A pesar de la bronca por no haber ganado en Montevideo, Héctor Cúper recibió el respaldo de la administración. Se conoció que Franco Velazco tuvo una sorpresiva reacción con el DT tras el empate sin goles con Nacional de Uruguay por la Copa Libertadores 2026.

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“Héctor Cúper, cuando termina el partido junto a los jugadores saliendo, pudimos ver que fue aplaudido por la administración de Universitario. Él y su plantel, en una valoración, repetimos, de agradecimiento por el esfuerzo que se hizo. Claramente, todos querían ganar y era lo más importante, pero sienten que es un buen punto de partida con Héctor Cúper al mando, porque además, demoró hasta minutos antes de salir del hotel al estadio para dar el once. Ayer en la práctica no lo había, no había dado el once y hoy se demoró hasta el final“, contó Gustavo Peralta en L1 Max.

Héctor Cúper alista una formación equilibrada para su estreno con Universitario, en un partido decisivo que puede definir el futuro crema en la Copa Libertadores. (Universitario de Deportes)

Héctor Cúper se refirió al gol fallado de Martín Pérez Guedes

En el cierre del encuentro, Universitario dispuso de la oportunidad más propicia para quedarse con los tres puntos. Martín Pérez Guedes fue el encargado de finalizar la jugada, pero no logró definir de manera cómoda en el área rival.

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Consultado por la prensa, Héctor Cúper analizó lo sucedido y reconoció que a su equipo le faltó “un poquito más de claridad a la hora de llegar al área”. Aun así, el técnico respaldó la propuesta ofensiva mostrada por sus dirigidos, destacando que las limitaciones para ajustar detalles son propias del corto tiempo de trabajo.

Sobre la ocasión puntual, Cúper explicó: “En la última jugada que podía haber sido gol, estaba muy contracturado y muy cansado, Pérez Guedes, sino tal vez hubiéramos podido ganar”. Además, el entrenador remarcó la importancia del tiempo adicional disponible para trabajar: “Ahora tenemos un poco de tiempo y vamos a aprovechar en aquellas cosas que todavía nos faltan y poder mejorar”.

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El técnico argentino hizo análisis del empate en Uruguay y del trabajo que lleva en la 'U'. (Video: remandoporelmundo)

Universitario vs Deportes Tolima: programación del duelo por la clasificación a octavos de final

El enfrentamiento crucial entre Universitario de Deportes y Deportes Tolima se disputará el martes 26 de mayo a las 19:30 horas de Perú en el estadio Monumental de Ate. Se espera una concurrencia significativa de hinchas cremas, quienes acompañarán a su equipo en una jornada determinante para el destino en la Copa Libertadores.

El encuentro también podrá seguirse en distintos husos horarios: en México comenzará a las 18:30, mientras que en Colombia y Ecuador será a las 19:30. Para quienes se ubiquen en Estados Unidos, Chile, Bolivia y Venezuela, el pitazo inicial será a las 20:30, y en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil la acción arrancará a las 21:30.

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La transmisión estará a cargo de ESPN, que posee los derechos para la Copa Libertadores 2026 en Perú y Sudamérica. Además, el partido podrá verse vía streaming en Disney+, accesible para suscriptores tanto en dispositivos móviles como en computadoras, lo que permite a los aficionados seguir el encuentro sin importar su ubicación.