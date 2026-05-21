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Elecciones 2026: ¿Puedo votar si cumplí 18 años después de la primera vuelta?

A pocas semanas de los comiciones presidenciales del 07 de junio, Reniec respondió a una de las preguntas más frecuentes de los ciudadanos

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La segunda vuelta electoral se llevará a cabo este domingo 07 de junio - Créditos: Reniec.
La segunda vuelta electoral se llevará a cabo este domingo 07 de junio - Créditos: Reniec.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) recordó que no basta con cumplir 18 años ni con tramitar un DNI de adulto para votar en la segunda vuelta de las elecciones generales 2026, prevista para el domingo 7 de junio de 2026. La habilitación depende de aparecer en el padrón electoral aprobado dentro de los plazos legales y, en este proceso, ese registro solo incluyó a quienes alcanzaron la mayoría de edad hasta el 12 de abril de 2026.

La duda se instaló entre familias y estudiantes porque muchos ciudadanos asumen que el cambio de edad actualiza de forma automática la condición de elector. El procedimiento electoral opera con un corte fijo: la autoridad no incorpora nuevos votantes entre una vuelta y la otra, incluso si el cumpleaños ocurre antes del balotaje.

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En términos prácticos, una persona que cumplió 18 años el 13 de abril de 2026 o en cualquier fecha posterior no figura como votante en este proceso y, por lo tanto, no puede emitir su voto el 7 de junio. El criterio se define por inclusión en el padrón y no por la edad al día de la elección. La diferencia puede parecer mínima en el calendario, pero resulta decisiva en la lista oficial de electores.

Reniec precisó que el padrón electoral se aprueba con anticipación para garantizar logística, seguridad y orden en los comicios. Ese registro sirve para asignar locales de votación, distribuir mesas, elaborar material electoral y definir el universo de ciudadanos habilitados. Sin ese paso administrativo, la mayoría de edad no se traduce en derecho a sufragio dentro de la misma elección general.

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El sistema electoral no incorpora nuevos electores entre la primera vuelta y el balotaje, aunque el cumpleaños ocurra antes del 7 de junio - Créditos: Reniec.
El sistema electoral no incorpora nuevos electores entre la primera vuelta y el balotaje, aunque el cumpleaños ocurra antes del 7 de junio - Créditos: Reniec.

Cierre del padrón y cifras de electores habilitados

Reniec informó que el cierre del padrón electoral para las Elecciones Generales 2026 se realizó el 14 de octubre de 2025. Ese registro contempló como electores a las personas que cumplían 18 años hasta el 12 de abril de 2026, fecha de la primera vuelta.

Según la lista aprobada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), 27 325 432 ciudadanos quedaron habilitados para votar en las Elecciones Generales 2026. De ese total, 12 995 026 son hombres y 13 119 593 son mujeres que residen en el Perú. En el extranjero, esta nómina incluye a 549 300 hombres y 661 513 mujeres.

Solo pueden sufragar quienes figuran en el padrón electoral aprobado dentro de los plazos legales - Créditos: Reniec.
Solo pueden sufragar quienes figuran en el padrón electoral aprobado dentro de los plazos legales - Créditos: Reniec.

¿A partir de qué edad el voto es opcional en Perú?

En Perú, el voto es obligatorio hasta los 70 años y pasa a ser facultativo a partir de esa edad, según el artículo 31 de la Constitución y la Ley Orgánica de Elecciones. En el marco de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, prevista para el domingo 7 de junio, los adultos mayores pueden acudir a las urnas de forma voluntaria y sin sanción si deciden no sufragar.

Reniec señaló que 2,627 millones de peruanos figuran como votantes con sufragio opcional dentro del padrón que cerró en octubre. En ese grupo, 53,8 % son mujeres y 46,2 % hombres; además, 96,1 % reside en el país y 3,9 % vive en el extranjero. Por distribución territorial, el departamento de Lima concentra la mayor cantidad de electores facultativos con 895.032, seguido por La Libertad (152.505), Piura (139.899), Arequipa (123.402) y Cajamarca (118.703).

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