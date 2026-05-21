Podemos Perú disuelve su bancada y sus congresistas quedan como independientes: “Nadie se va a atrincherar”

El congresista Guido Bellido indicó que respetará la decisión del Comité Ejecutivo Nacional del partido de José Luna Gálvez. Video: Canal N

El partido político Podemos Perú anunció la disolución de su bancada parlamentaria, medida que dejará a sus congresistas pasen a las filas de indepedientes o no agrupados.

“Nosotros (quedamos) abandonados”, bromeó el congresista Guido Bellido, quien buscó sin éxito la reelección al Parlamento con Podemos Perú. “Nosotros como congresistas (quedamos) igual, no hay problema”, indicó.

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“La bancada se disuelve y nosotros quedamos como independientes todos”, agregó. El parlamentario aseguró que son “respetuosos de la decisión” del Comité Ejecutivo Nacional del partido. “Nadie se va a atrincherar acá”, apuntó.

Integraban hasta su disolución la bancada de Podemos Perú los congresistas José Arriola Tueros, Guido Bellido Ugarte, Juan Burgos Oliveros, Digna Calle Lobatón, Darwin Espinoza Vargas, Heidy Juárez Calle, Judith Laura Rojas, José Luna Gálvez, Ariana Orué Medina, Francis Paredes Castro, Luis Picón Quedo y Nivardo Tello Montes.

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Fiscalía solicita impedimento de salida del país contra José Luna Gálvez. (Foto: Infobae Perú/Congreso/FB: Podemos Perú)

Reestructuración de Podemos Perú

El partido Podemos Perú anunció este jueves la disolución inmediata de su bancada en el Congreso de la República y el inicio de un proceso de reestructuración total de la organización, luego del rotundo fracaso de la agrupación fundada por José Luna Gálvez en las elecciones generales 2026.

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) comunicó la medida mediante un pronunciamiento oficial fechado en Lima el 21 de mayo de 2026, en el que precisó que la resolución responde a un pedido de las bases partidarias a nivel nacional. La bancada, que hasta hoy estaba integrada por 12 legisladores, quedará disuelta tras el pésimo desempeño del partido en las elecciones generales del 12 de abril, en las que Luna Gálvez obtuvo apenas 266.768 votos, equivalentes al 1,59% del total de votos válidos.

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El proceso de reestructuración contempla tres acciones concretas. La primera es la disolución inmediata del grupo parlamentario. La segunda es la apertura de procesos disciplinarios contra los militantes sobre quienes pesan denuncias por presuntos actos de corrupción, investigaciones que, según el partido, podrían derivar en su expulsión definitiva. La tercera medida es la elección de un nuevo secretario general nacional, a quien se encargará la conducción del proceso de renovación interna “con total independencia”, con miras a lograr la reinscripción de la agrupación ante los organismos electorales.

Comunicado de Podemos Perú

El anuncio generó reacciones inmediatas entre los propios legisladores. La congresista Digna Calle fue la primera en pronunciarse y confirmó a través de su cuenta de X su salida voluntaria del grupo: “Siendo consecuente con la decisión asumida por el partido, he presentado mi renuncia irrevocable al Grupo Parlamentario Podemos Perú”, escribió. Los 12 exintegrantes de la bancada pasarán a engrosar el bloque de congresistas sin agrupación parlamentaria, que ya contaba con 7 legisladores independientes.

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Podemos Perú llegó al Congreso en 2021 con apenas cinco escaños y amplió su representación en los años siguientes al reclutar parlamentarios provenientes de Somos Perú, Renovación Popular, Acción Popular, Perú Libre, Juntos por el Perú y el Bloque Magisterial.

El partido no especificó cuántos militantes serán sometidos a procesos disciplinarios ni identificó a los implicados por su nombre. Cabe precisar que Luna Gálvez enfrenta un pedido de 22 años de prisión por el denominado caso Los Gánsters de la Política.

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Presunta organización criminal liderada por José Luna Gálvez