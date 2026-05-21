MEF presentará espacio fiscal para la negociación colectiva a fines de mayo

El MEF acordó solo un aumento de sueldo de S/100 para el sector público. Este año los gremios confían en un mayor espacio fiscal para validar su pedido de incrementar en S/700 las remuneraciones. - Crédito Andina/Jhonel Rodríguez Robles

La negociación colectiva no puede continuar. Los gremios estatales revelaron que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aún no presenta el documento del espacio fiscal, el cual revela cuánto puede destinar el Gobierno para los aumentos, bonos y otras medidas económicas que piden el sector trabajador.

Pero ya fuentes de la Confederacion de Trabajadores Estales del Perú (CTE Perú) revelaron a Infobae Perú que el Primer Ministro recibió a las centrales sindicales, exactamente, por la movilización que realizaron dado que el MEF no cumplió con hacer entrega el espacio fiscal para la Negociación colectiva centralizada 2026-2027 en el tiempo establecido (primera semana de mayo).

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Así, apuntaron que “el Gobierno aduce que están en proceso de elaboración y que posiblemente estarían enviando al Consejo de Ministros [este documento del espacio fiscal] para su aprobación a fines del mes de mayo 2026″.

Así se dio el aAumento de sueldo en el sector público el año pasado. - Créditos America Noticias

Lo que permitirá el espacio fiscal

En base al monto que defina el espacio fiscal, se podrán discutir y negociar las medidas económicas que buscan los gremios estatales en esta negociación colectiva.

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Como se recuerda, las dos grandes medidas con las que abre el nuevo proyecto de convenio colectivo para el 2027 es el aumento de S/700 para todos los trabajadores del sector público, bajo todos los regímenes y el pedido de instaurar un sueldo mínimo en el Estado.

Se empiezan a conocer los primeros detalles de la negociación colectiva de este 2026. Lo primero: un aumento de S/ 700 para todos los trabajadores públicos. - Crédito Captura de Infobae Perú

En general, estas son las cláusulas que se buscan aprobar desde los trabajadores y que incluye a varios régimenes del sector público:

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Aumento de S/700 mensual al sueldo para todos los trabajadores públicos. Sueldo mínimo de S/3.500 para todos los trabajadores públicos de todos los regímenes del Estado Para los del 276, 1057 y 29709: aguinaldo igual al monto de una remuneración o ingreso por todos los conceptos que reciba el trabajador, más un 9% de este importe como bonificación extraordinaria Para los del 728, 1057 y 29709: Subsidio por fallecimiento y gastos de sepelio, el cual asciende a S/1.500 por el concepto del fallecimiento y S/1.500 por el concepto de los gastos de sepelio Para los 276, 1057 y 29709: Pago de vacaciones no gozadas, incluyendo una indemnización adicional igual al monto del ingreso total de un trabajador por todo concepto Para los 276, 728, 1057 y 29709: Pago de asignación por años de servicio, al cumplir 25 años de servicio, se entrega el monto equivalente a dos remuneraciones; 30 años, tres; 35 años, cuatro; y 40 años, cinco remuneraciones Para los 276, 1057 y 29709: Dar CTS (Compensación por Tiempo de Servicios) equivalente al 100% de los ingresos totales Incremento de la bonificación por escolaridad: Las partes acuerdan en incrementarla bonificación de escolaridad, que se otorga en el mes de enero de cada año, a S/1.000. La presenta cláusula es de aplicación para las entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales Bono extraordinario para enero de 2027 para todos (monto depende de lo que ganen) Reconomiento de pensión digna mínima para los servidores del Estado: El Poder Ejecutivo se compromete a otorgar a todos los trabajadores del Estado, al momento del cese, una pensión no menor a S/1.500 Bono de 20% de los ingresos totales por zonas de frontera y menor desarrollo para DL 276, 1057, 728, 29709 y regímenes especiales.

El MEF tendría listo el 'espacio fiscal' a fines de mayo. De esto depende el aumento de S/700 para el sector público. - Crédito MEF

Medidas para los CAS

Asimismo, como se recuerda, también se piden medidas económicas dirigidas a un solo régimen. En el caso de los trabajadores CAS estas son:

DL 1057: Bono de escolaridad de S/1.000 DL 1057. Considerar como indefinidos a los CAS con más de un año trabajando en funciones de naturaleza permanente DL 1057: Incremento adicional para los trabajadores del Decreto Legislativo 1057 que ganen menos de S/2.500. El gobierno conviene con la representación sindical que, a partir del 1 de enero de 2027, se dará un incremento adicional de S/500 (sobre los S/700 ya pedidos en la primera cláusula), para el personal del D. L. 1057, que gana menos de S/2.500 DL 1057: Nivelación de remuneración asegurable. Se busca establecer nivelación progresiva de la remuneración para los CAS, igualándola a las nuevas escalas aprobadas para cada entidad DL 1057: Incorporación del personal al decreto legislativo 728. Se acuerda incorporar a los trabajadores CAS al régimen 728 mediante concurso interno de méritos DL 1057: Nombramiento de de trabajadores CAS al DL 276, mediante concurso interno de méritos. Se acuerda que se impulse este proceso DL 1057: Nombramiento del 100% de trabajadores CAS en el marco de la Ley 32059.