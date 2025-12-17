OEFA denuncia red de estafas: rechazan recibir pagos para mantener empleos. Foto: Andina

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) emitió una alerta pública tras detectar la circulación de información falsa relacionada con supuestos cobros de dinero a cambio de asegurar la permanencia laboral dentro de la entidad. Según el pronunciamiento oficial, “personas inescrupulosas” estarían utilizando el nombre del organismo para engañar a trabajadores o postulantes, solicitando pagos irregulares bajo la promesa de mantener o garantizar un puesto de trabajo.

La institución precisó que no realiza ningún tipo de cobro para contratar, renovar vínculos laborales ni asegurar permanencia en la entidad. Asimismo, rechazó de manera categórica estas prácticas, advirtiendo que se trataría de posibles estafas que buscan aprovecharse de la incertidumbre laboral o del desconocimiento de los procedimientos administrativos.

Difusión de mensajes falsos

El OEFA señaló que este tipo de mensajes falsos suelen difundirse por vías informales, como llamadas telefónicas, mensajes de texto o redes sociales, con el objetivo de presionar a las víctimas para realizar depósitos o transferencias. En ese sentido, exhortó a la ciudadanía a verificar cualquier comunicación relacionada con procesos laborales únicamente a través de sus canales oficiales.

La entidad recordó que cuenta con la Certificación ISO 37001, correspondiente al Sistema de Gestión Antisoborno, que establece mecanismos de prevención frente a actos de corrupción, soborno o conductas contrarias a la integridad institucional. Este sistema, según indicó, busca fortalecer una cultura ética y de transparencia en el ejercicio de la función pública.

Canales para denunciar de forma anónima

Ante cualquier indicio de cobros indebidos o intentos de extorsión, el organismo exhortó a reportar los hechos a través de la Unidad Funcional de Integridad Institucional (UFII), utilizando los siguientes canales:

Teléfono: (01) 204 9900, anexo 2110, o el número 936 309 184

Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano

Correo electrónico: denunciasanticorrupcion@oefa.gob.pe

Mesa de partes virtual o presencial

Las denuncias pueden realizarse de manera anónima o solicitando reserva de identidad, según precisó la institución.

Finalmente, el OEFA reiteró que ningún trabajador, funcionario o intermediario está autorizado a solicitar pagos vinculados a procesos laborales. Asimismo, recomendó no compartir información personal ni realizar depósitos ante este tipo de mensajes, y reportarlos de inmediato para evitar nuevas víctimas.

Otro caso de cobros ilícitos

La advertencia del OEFA se produce en un contexto en el que otros casos recientes de presunta corrupción han puesto en evidencia modalidades de cobros ilícitos dentro del aparato público. Uno de los más recientes ocurrió en Lima Este, donde la Fiscalía Provincial Corporativa Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios ejecutó un megaoperativo que culminó con la detención preliminar de 12 personas vinculadas a la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), adscritas a la Municipalidad Distrital de Ate.

Según la investigación fiscal, los intervenidos integrarían una presunta organización criminal conocida como “Los Elegantes de Lima Este”, que desde 2024 habría solicitado pagos indebidos a conductores y representantes de empresas de transporte para evitar multas o sanciones administrativas. El modus operandi incluía cobros directos y transferencias digitales mediante aplicativos como Yape y Plin, lo que habría permitido ocultar la trazabilidad del dinero.

Fuente: TV Perú

Tras el operativo, la ATU aclaró que los detenidos no forman parte de su planilla, sino que eran inspectores municipales contratados por el municipio. No obstante, informó que las acreditaciones otorgadas fueron canceladas de manera definitiva, y reiteró su rechazo a cualquier uso indebido de los procedimientos de fiscalización.