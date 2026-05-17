La toma en San Marcos desata alerta por amenazas y agresiones: reportan "matones" en la puerta 5

La Federación Universitaria de San Marcos denunció la agresión de estudiantes por parte de personas sin identificación en la puerta 5 del campus.

La tensión se incrementó en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) este domingo 17 de mayo, tras la denuncia de la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM) sobre la presencia de “matones” que intentaron agredir a estudiantes en la puerta 5 del campus, mientras la toma estudiantil permanece activa.

Las primeras horas de la mañana estuvieron marcadas por la llegada de personas sin identificación que, de acuerdo con los denunciantes, habrían lanzado piedras a los estudiantes congregados en la zona. El hecho ocurrió cerca de las 7 a. m., en el acceso al estadio universitario, donde más tarde se programó un evento de carácter religioso.

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La protesta estudiantil en la UNMSM inició el martes 12 de mayo, coincidiendo con el aniversario 475 de la universidad, en rechazo al Proyecto de Ley N.° 12736, presentado en el Congreso de la República. Dicha propuesta habilitaría la reelección inmediata de rectores y vicerrectores en las universidades públicas del país, situación que la actual Ley Universitaria prohíbe.

La protesta comenzó alrededor de las 5 de la tarde del pasado 12 de mayo dentro de la ciudad universitaria. Composición: Infobae

La iniciativa, impulsada por el legislador Edgar Tello y respaldada por José Luna, Isabel Cortez, Digna Calle, Guido Bellido y Francis Paredes, ha generado un amplio rechazo no solo en San Marcos, sino también en al menos 20 universidades nacionales y en la Junta Nacional de Rectores de Universidades Públicas.

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Los estudiantes, representados por la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM), consideran que la iniciativa busca beneficiar de manera directa a la rectora Jeri Ramón, permitiéndole postular de nuevo al cargo.

El cronograma electoral de la universidad convierte la semana en curso en un periodo clave, pues el plazo para la inscripción de candidaturas vence el sábado 16 de mayo, y la posible aprobación exprés de la ley podría modificar el escenario electoral.

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Denuncias de agresiones

Durante la jornada del domingo, la FUSM emitió un comunicado urgente en el que convocó a la comunidad universitaria, sindicatos, colectivos sociales, prensa nacional y organismos de derechos humanos a presentarse en el campus para resguardar la integridad física de los estudiantes.

Estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos tomaron las instalaciones del campus el 12 de mayo en señal de protesta, con pancartas visibles en la entrada. ( CHNM Perú en X.com)

En el documento, la federación afirmó: “Hemos recibido amenazas y, durante la mañana, se ha evidenciado el despliegue de un amplio contingente policial en los exteriores del campus. Asimismo, personas de civil con actitudes matonescas han intentado agredir a estudiantes en la puerta 5”.

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A través de redes sociales, se difundieron imágenes y videos que muestran la presencia de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de individuos vestidos de civiles sin identificación en las inmediaciones del campus. Según denunció la FUSM, la autoridad no intervino para detener las agresiones ni para identificar a los responsables, permitiendo que los hechos ocurrieran sin impedimentos.

Acusaciones de soborno

En el mismo comunicado, la Federación Universitaria de San Marcos aseguró que la organización del evento religioso previsto para la jornada ofreció una suma considerable de dinero a la federación estudiantil como supuesto mecanismo de soborno y para quebrantar la protesta.

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Alumnos percnotaron en San Marcos para mantener la toma por la gratituidad de la educación: veían películas en un proyector para distraerse. Foto: Stifs Paucca Suárez

La FUSM rechazó esta oferta y alertó sobre intentos de quebrar la unidad del movimiento estudiantil. En palabras de la federación: “Exhortamos al presidente de la República del Perú, José María Balcázar, a cumplir el compromiso asumido en la última reunión sostenida en Palacio de Gobierno, a continuar respetando la autonomía universitaria y la inviolabilidad del campus universitario”.

Además, reclamaron la ausencia de respuestas tanto de la rectora Jeri Ramón como de los organizadores del evento religioso frente a los requerimientos de diálogo.

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Llamado a la comunidad

La FUSM responsabilizó al Gobierno, al Congreso de la República, al Consejo Universitario, a los organizadores del evento y, principalmente, a la rectora Jeri Ramón por cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de los estudiantes.

En el comunicado, enfatizaron: “Observamos que los efectivos policiales no actúan frente a las agresiones e intimidaciones realizadas por parte de agentes de seguridad de dicho evento”.

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Alumnos cubrieron sus rostros durante la toma de San Marcos por temor a represalias y procesos disciplinarios posteriores. Foto: Stifs Paucca Suárez

La federación convocó a toda la comunidad sanmarquina a acudir al campus universitario para resguardar la seguridad y la autonomía institucional. El mensaje final del comunicado resalta: “¡San Marcos no se vende, San Marcos se defiende!”.

La toma de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos continúa este domingo 17 de mayo, en un contexto marcado por la incertidumbre ante la posible aprobación del proyecto de ley, la presencia de personas externas al campus y las denuncias de violencia e intimidación contra los estudiantes, informa Infobae Perú.

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