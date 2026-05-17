“Sporting Cristal está con respirador artificial, traigan refuerzos″: Alan Diez advirtió a la dirigencia ‘celeste’ por difícil presente en Liga 1 2026

Alan Diez explotó contra la dirigencia de Sporting Cristal tras rozar la zona de descenso.

La derrota de Sporting Cristal ante FC Cajamarca por la jornada 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 dejó al equipo ‘cervecero’ en una posición comprometida: el puesto 12, con 16 puntos y apenas tres de diferencia respecto al último lugar. Este presente contrasta de manera notoria con el rendimiento del club en la Copa Libertadores, donde aún mantiene la posibilidad de avanzar a octavos de final.

Alan Diez fue una de las voces más duras tras la caída en Cajamarca. “No puede ser posible que Cristal haya perdido tan feo en Cajamarca. El golazo de Yotún va a quedar en el olvido por una derrota catastrófica de Cristal”, fueron sus primeras palabras en el programa Vamos Al VAR.

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El periodista deportivo recordó que en 2007, tras la destitución de Jorge Sampaoli, la institución afrontó una grave crisis deportiva que puso en riesgo su permanencia en la máxima categoría. Aquella temporada, el club necesitó del apoyo masivo de sus hinchas para superar el mal momento y evitar el descenso.

Resumen completo de la victoria de FC Cajamarca sobre Sporting Cristal por la Fecha 15. Mira todos los goles y las jugadas más destacadas de una remontada que complica las aspiraciones del equipo celeste.

“Cristal está con respirador artificial. No digan ‘qué exagerado’, porque así fue en el 2007”, afirmó, evocando el clima de tensión que vivía el vestuario y la directiva en aquella época. Recordó además que la movilización de la hinchada en las tribunas del estadio Alberto Gallardo resultó decisiva para que el equipo reaccionara en el tramo final de la campaña.

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Al referirse al presente, el comunicador pidió a la afición no subestimar la gravedad del momento. “Le pido a la hinchada de Cristal juntarse, así como se juntó en el 2007 para no descender, este año Cristal juega la baja, ya no falta ningún partido. A tres puntos de quedar último en el Apertura. Y eso quiere decir que juega el descenso en el Clausura”, sostuvo.

Sporting Cristal peleó el descenso el 2007 y quedó antepenúltimo con 52 puntos, apenas cuatro encima del penúltimo, Deportivo Municipal. - créditos: Difusión

Alan Diez lanzó potente mensaje a la dirigencia de Sporting Cristal

La crítica de Alan Diez no se limitó al análisis del partido ni a la comparación histórica. También se dirigió directamente a los integrantes de la dirigencia, con pedidos y nombres propios. “¿Qué tendrá que cambiar la historia? Señor Raffo, Gustavo Zeballos, Julio César Uribe, ‘Chalaquita’, traigan refuerzos, sino nos vamos a ‘La Habana’ (descenso). Cristal va a descender si no se pone las pilas”, precisó.

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“Joel Raffo, yo sé que no estás apareciendo mucho, no sé por qué. Usted, señor Carlos Gonzales, no sé, tómate un café con tu viejo (‘Chalaca’ Gonzales) para que te enseñe un poco de fútbol. Julio César, por favor, todo lo que sabes de fútbol muéstralo en el club. Gustavo Zevallos, trae refuerzos”, acotó.

De la misma manera, el periodista deportiv refirió a la necesidad de reforzar posiciones clave en el plantel. “Mi admiración y te amo al ‘Cholo’ Ávila, pero no podemos jugar con él y con Vizeu. ¡Traigan un ‘9′, un enganche, a Beto da Silva! ¡Traigan a todos los que aman a Cristal! Tenemos que cambiar el equipo”, pidió.

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El comentarista deportivo precisó que el 'Pirata' estaría cerca del Rímac la segunda mitad del año. (Movistar Deportes)

Alan Diez y su mensaje al plantel de Sporting Cristal

Las críticas también incluyeron al grupo de jugadores que hoy integra Sporting Cristal. “La cabeza del jugador no sé dónde está, con el respeto a los jugadores, pero Cristal está hoy desdibujado ante un muy buen equipo de FC Cajamarca que hace tiempo no jugaba así”, expresó.

Alan Diez subrayó que equipos como Atlético Grau y FC Cajamarca se han motivado especialmente cuando enfrentaron al elenco ‘rimense’, logrando sus mejores actuaciones. “Hoy el jugador de Cristal, basta ya, de hoy ver al rival ‘ah, sí, hoy día ganamos’. No, tienes que trasladarlo a la cancha”, agregó.

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De acuerdo con el comunicador, la actitud del plantel en la Liga 1 contrasta con el entusiasmo que despierta la Copa Libertadores. “La Copa Libertadores bien, todos nos emocionamos dejando de lado a 2 de Mayo, a Carabobo, a Cerro Porteño, a Junior; pero en el campeonato local, ¡guarda!”, remarcó. Además, advirtió que un traspié más podría dejar al equipo cerca del último lugar: “Si Sport Boys le gana a Cusco FC (fue triunfo ‘rosado’ por 1-0), el Apertura lo terminas casi último. ¡Una vergüenza!”.