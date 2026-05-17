Perú

Roberto Burneo: “La voluntad ciudadana se ha respetado con absoluta transparencia en las Elecciones 2026”

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones defendió la legitimidad de la primera vuelta, informó que se resolvieron 5.976 expedientes de actas observadas y anunció un comité internacional de expertos para reforzar la fiscalización de cara al 7 de junio.

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En conferencia de prensa, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Borneo, reafirma que el JNE es la máxima y única autoridad competente para definir los resultados de la elección presidencial. Borneo subraya que se han resuelto todas las incidencias y pedidos de nulidad, garantizando la transparencia y el debido proceso.

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE)Roberto Burneo, proclamó este 17 de mayo a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez como los candidatos que disputarán la segunda vuelta presidencial del 7 de junio, cerrando formalmente el cómputo oficial de la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026. En su mensaje, Burneo defendió la legitimidad del proceso, respondió a las denuncias de irregularidades y anunció medidas de refuerzo institucional para el balotaje.

“Hemos podido atender todas las denuncias, observaciones y pedidos presentados, los mismos que han sido evaluados de manera exhaustiva y dentro del marco del ordenamiento jurídico”, señaló Burneo. “No existieron elementos que sustentaran una nulidad del proceso ni la realización de elecciones complementarias”, afirmó, en referencia directa a las impugnaciones presentadas por el candidato Rafael López Aliaga tras conocerse su eliminación por un margen de 21.210 votos frente a Sánchez.

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Ilustración acuarela de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez sonrientes frente a un podio del JNE, con las banderas de Perú y del JNE a los lados.
Ilustración acuarela de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en el Jurado Nacional de Elecciones para su proclamación como ganadores de la primera vuelta electoral en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

5.976 actas observadas y 546 pedidos de nulidad

La elección presidencial generó 5.976 expedientes de actas observadas, todos atendidos por el sistema electoral. De ese total, 906 requirieron recuento de votos mediante audiencia pública. Burneo destacó la labor de los jurados electorales especiales, que trabajaron en “jornadas extenuantes” para garantizar que cada acta fuera procesada conforme a la ley antes de la proclamación.

El JNE también recibió 546 pedidos de nulidad, resueltos en su totalidad para la elección presidencial. Burneo fue enfático al separar las dificultades logísticas del 12 de abril de cualquier cuestionamiento sobre la integridad del resultado: “El proceso se ha conducido, no obstante las dificultades e incidencias, respetando el ordenamiento jurídico. Cada decisión que hemos tomado ha sido garantizando el derecho de los ciudadanos al voto”.

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Sobre el ausentismo registrado en la primera vuelta, el titular del JNE informó que hasta el 29 de abril el organismo recibió más de 46.000 solicitudes de dispensa, motivadas principalmente por viaje, enfermedad e impedimentos laborales. “El ausentismo es multicausal y no puede atribuirse únicamente a la demora en la instalación de mesas”, precisó Burneo, aunque reconoció que las incidencias logísticas del 12 de abril no deben minimizarse y serán corregidas de cara al balotaje.

La Secretaria General del Jurado Nacional de Elecciones, Yessica Clavijo, lee el acta de proclamación de los resultados oficiales de la primera vuelta, detallando el cómputo de votos para cada organización política.

Comité internacional de expertos y 2.500 fiscalizadores para el 7 de junio

El anuncio más relevante de la jornada fue la conformación del Comité Académico de Expertos y de Apoyo Electoral, un equipo multidisciplinario con trayectoria en ciberseguridad, auditoría e innovación tecnológica. El comité estará integrado por Lenecke María Schol Calle y Pedro Alfredo Astudillo Paredes (Perú), José Hinostroza Lara (Chile), José Glas Torni (Uruguay) y Vanessa Santo Domingo (Puerto Rico).

“Confío plenamente en que su independencia y compromiso permitirá fortalecer los procesos electorales del Perú y garantizar la legitimidad de las autoridades electas”, indicó Burneo. El comité operará de forma simultánea al proceso, emitiendo observaciones y recomendaciones en tiempo real durante la segunda vuelta.

En materia operativa, el JNE anunció el despliegue de más de 2.500 fiscalizadores de contingencia en todo el país, con capacidad de monitoreo durante las 24 horas del día. Se reforzará la fiscalización previa en locales de votación y se ajustarán los mecanismos de coordinación y supervisión territorial para reducir las incidencias registradas en la primera vuelta.

Burneo también defendió las denominadas “mesas 900”, cuestionadas por sectores políticos, y explicó que su existencia responde a una necesidad constitucional y legal: acercar el voto a ciudadanos de zonas alejadas o de difícil acceso. Recordó que el Perú cuenta con cerca de 100.000 centros poblados, incluidos más de 5.000 solo en Lima, lo que exige un despliegue logístico de alta complejidad en cada jornada electoral.

Un llamado a la paz democrática en una fecha con peso histórico

Burneo eligió el 17 de mayo para la proclamación con plena conciencia de su carga simbólica. En su mensaje, recordó el impacto que tuvo la violencia terrorista sobre la democracia peruana y subrayó que el acto de proclamación es, en sí mismo, una respuesta institucional a esa historia. “La democracia ha superado muchos obstáculos y hoy vence los mismos. El estado de derecho siempre prevalece frente a esas dificultades”, afirmó.

El titular del JNE cerró su intervención con un llamado directo a los candidatos y a la ciudadanía: “El país necesita serenidad, diálogo y una campaña basada en propuestas. El centro del proceso electoral es y seguirá siendo el ciudadano. Ese es nuestro compromiso con el país y con la democracia”.

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