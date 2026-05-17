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Pedido de Renovación Popular para anular la proclamación presidencial “no va a cambiar en nada”, afirma presidente del JNE

La congresista y candidata a la vicepresidencia por Renovación Popular, Norma Yarrow, presentó una solicitud para que se anule la proclamación de los resultados de la primera vuelta

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La congresista y candidata a la vicepresidencia por Renovación Popular, Norma Yarrow, presentó una solicitud para que se anule la proclamación de los resultados de la primera vuelta. (Video: JNE)

Luego de proclamar los resultados oficiales de las Elecciones presidenciales, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, afirmó durante una conferencia de prensa que las decisiones en torno a esta etapa ya están tomadas y no podrán revertirse.

Al ser consultado sobre la iniciativa de la congresista y candidata a la vicepresidencia por Renovación Popular, Norma Yarrow, quien indicó que presentará una solicitud de nulidad de la proclamación de resultados presidenciales, Burneo afirmó que, aunque se le dará trámite, “no va a cambiar en nada cualquier pedido o formulación que se plantee en torno a lo que ya hemos decidido”.

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Por otro lado, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones también indicó que ningún candidato -en este caso Rafael López Aliaga- puede influir en los tiempos que le tome al organismo atender a las solicitudes. “Tomamos las decisiones conforme al ordenamiento, conforme a los tiempos que tiene el pleno y la independencia, profesionalismo, objetividad que tiene”, sostuvo.

El candidato presidencial de Perú, Rafael López Aliaga, habla mientras la gente se reúne fuera de la sede electoral de Perú en medio de preocupaciones sobre el proceso de votación durante las elecciones generales del país, en Lima, Perú, 14 de abril de 2026. REUTERS/Manuel Orbegozo
El candidato presidencial de Perú, Rafael López Aliaga, habla mientras la gente se reúne fuera de la sede electoral de Perú en medio de preocupaciones sobre el proceso de votación durante las elecciones generales del país, en Lima, Perú, 14 de abril de 2026. REUTERS/Manuel Orbegozo

Al referirse a versiones sobre presiones políticas, el presidente del JNE manifestó: No estamos presionados o no nos sentimos presionados bajo ninguna circunstancia ni por nadie, subrayando que las decisiones se toman por consenso, mayoría o unanimidad en el pleno del organismo.

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Respecto al clima postelectoral, Burneo dirigió un llamado a la ciudadanía y a las organizaciones políticas para mantener la tranquilidad y la responsabilidad en las siguientes etapas del proceso, recordando: Vamos a garantizar el derecho de todos los ciudadanos y que las etapas se sigan produciendo conforme al ordenamiento jurídico.

Norma Yarrow presentará recurso para anular resultados

Norma Yarrow, representante de la bancada que postuló a Rafael López Aliaga a la presidencia, sostuvo que Renovación Popular impugna la proclamación por considerar que hubo “sabotaje” y “fraude” durante el proceso electoral.

Según declaró a la prensa, el partido realizó la impugnación apenas culminó la proclama y calificó el ambiente político como adverso para la transparencia.

Norma Yarrow

“Nosotros vamos a solicitar la nulidad como Renovación Popular de esta acta de proclamación. Esta impugnación se ha realizado apenas ha culminado esta proclama”, afirmó la congresista.

La candidata a diputada con el número 1 por la bancada celeste cuestionó que solo algunos partidos hayan mostrado conformidad con los resultados y expresó su escepticismo sobre la legitimidad del proceso.

“Qué casualidad que de los únicos partidos parece que todos están contentos, a nadie le ha afectado tremendo sabotaje y fraude, como dicen, ¿no?”, dijio.

La legisladora añadió que la agrupación política mantendrá su postura crítica desde el Congreso, donde Renovación Popular es una de las bancadas con mayor número de representantes electos.

Norma Yarrow
Norma Yarrow

La parlamentaria también convocó a la ciudadanía a movilizarse y remarcó que el partido considera que se ha vulnerado el derecho al voto libre, protegido por el artículo 31 de la Constitución.

“Todos aquellos peruanos que se sientan afectados en estas elecciones, que claramente se vulneró el artículo 31 de la Constitución, que es nuestro deber y derecho a ejercer el voto libre, están invitados”, señaló Yarrow.

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