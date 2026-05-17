Perú

Jurado Nacional de Elecciones de Perú proclamó oficialmente a Roberto Sánchez y Keiko Fujimori como candidatos que pasan al balotaje

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, presidido por Roberto Burneo, oficializó este domingo los resultados de las elecciones generales en Perú y habilitó el inicio del balotaje, tras certificar que ningún candidato alcanzó la mayoría absoluta y que la diferencia entre los postulantes mejor posicionados es irreversible según el conteo final de la ONPE

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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anuncia formalmente que, al no haber un ganador absoluto en la primera vuelta, se procederá a una segunda elección presidencial. Los candidatos que pasan a la siguiente etapa son Keiko Fujimori de Fuerza Popular y Roberto Sánchez de Juntos por el Perú.

El Jurado Nacional de Elecciones de Perú proclamó este domingo que Keiko Fujimori y Roberto Sánchez serán los candidatos que disputarán la presidencia en la segunda vuelta electoral del 7 de junio, tras confirmarse oficialmente los resultados de las Elecciones Generales 2026 sin que ningún postulante alcanzara la mayoría absoluta.

La sesión de proclamación, presidida por Roberto Burneo en la sede institucional del organismo en el distrito limeño de Jesús María, oficializó que ningún candidato de los 35 alcanzó el 50 % de votos válidos, por lo que los dos primeros competirán en el balotaje. Keiko Sofía Fujimori Higuchi, lideresa de Fuerza Popular e hija del expresidente Alberto Fujimori, obtuvo 2.877.678 votos válidos (17,192 %), mientras que Roberto Helbert Sánchez Palomino, de Juntos por el Perú, alcanzó 2.015.114 votos válidos (12,039 %), según el conteo final de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

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El anuncio, realizado 35 días después de los comicios del 12 de abril, contó con la presencia de autoridades nacionales y observadores internacionales, como Alexander Gray, jefe de la misión de observación de la Unión Europea, y el Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez. También asistieron representantes de los partidos participantes, entre ellos la congresista Norma Yarrow de Renovación Popular, quien señaló posteriormente que ha presentado un pedido de nulidad de la proclamación.

Cinco personas con trajes oscuros y medallas ceremoniales sentadas detrás de una mesa roja con logo del JNE. Banderas de Perú y JNE detrás
Miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclaman los resultados oficiales de la primera vuelta de las Elecciones 2026 en una ceremonia formal ante el público. (Infobae Perú)

La ONPE concluyó el viernes 15 de mayo el escrutinio del 100 % de las actas electorales, confirmando que la diferencia de votos entre Sánchez y Rafael López Aliaga, candidato de Renovación Popular, es definitiva. López Aliaga, que sumó 1.993.905 votos, quedó fuera de toda posibilidad matemática de alcanzar la segunda vuelta, Los organismos electorales destacaron la transparencia del proceso, que incluyó la transmisión en directo de más de 2.300 audiencias y la revisión de más de 68.000 actas observadas.

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El proceso de verificación y recuento de actas fue seguido por la ciudadanía y las agrupaciones políticas, consolidando la legitimidad de la proclamación. Keiko Fujimori se posiciona como la candidata más votada, seguida por Roberto Sánchez, quienes definirán en segunda vuelta la presidencia para el periodo 2026-2031.

Montaje de Keiko Fujimori sonriendo ante multitudes urbanas y Roberto Sánchez levantando un sombrero ante paisajes rurales, con Alberto Fujimori y Pedro Castillo de fondo
Keiko Fujimori de Fuerza Popular y Roberto Sánchez de Juntos por el Perú se miden en el balotaje presidencial de 2026, con campañas que apelan a legados y geografías políticas opuestas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reclamos de Renovación Popular

El partido Renovación Popular, liderado por Rafael López Aliaga, emitió un comunicado el 14 de mayo expresando su rechazo a la Resolución N° 1122-2026-JNE y denunciando un supuesto fraude electoral. La agrupación sostiene que agotó todas las instancias legales y cuestiona la transparencia del proceso, señalando presuntas irregularidades en la cadena de custodia del material electoral y la actuación tanto del JNE como de la ONPE. El partido expresó solidaridad con sus votantes y subrayó que la diferencia de votos resulta ya insalvable para revertir el resultado.

Perspectivas para la segunda vuelta

La proclamación de Fujimori y Sánchez como finalistas abre un nuevo escenario político en Perú, marcado por la polarización y la expectativa nacional de cara al balotaje del 7 de junio. Figuras políticas como Pedro Pablo Kuczynski anticiparon que la candidata de Fuerza Popular “podría ganar esta vez”, en un contexto donde la vigilancia ciudadana y la observación internacional jugarán un papel determinante.

La segunda vuelta definirá quién asumirá la presidencia para el periodo 2026-2031, en un entorno donde los organismos electorales han reiterado el cumplimiento de los estándares de transparencia y legalidad, mientras sectores críticos mantienen la atención sobre el desarrollo del proceso y la garantía de la voluntad popular.

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