Ignacio Buse pisa fuerte en Alemania: entró al cuadro principal del ATP 500 de Hamburgo y ahora enfrentará a un top 20

Ignacio Buse entró al cuadro principal del ATP 500 tras superar la fase clasificatoria con autoridad.

Ignacio Buse continúa consolidándose como una de las grandes realidades del tenis sudamericano. Este domingo 17 de mayo, el peruano cumplió un importante objetivo en Alemania al clasificar al cuadro principal del ATP 500 de Hamburgo, luego de firmar una contundente victoria sobre el francés Hugo Gaston (118° ATP) y completar una fase previa impecable sobre la arcilla germana.

La primera raqueta nacional necesitó apenas una hora y 11 minutos para imponerse por 6-1 y 6-2 ante su rival galo, en un encuentro donde mostró mucha solidez desde el fondo de la cancha, agresividad en los intercambios y gran contundencia en los momentos decisivos. El limeño de 22 años prácticamente no pasó sobresaltos y dominó el partido de principio a fin.

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Desde el arranque de la contienda, ‘Nacho’ marcó diferencias con un tenis preciso y ofensivo, controlando el ritmo del juego y aprovechando cada oportunidad para quebrar el servicio de su rival. Gracias a ello, cerró el duelo en sets corridos y aseguró su presencia en el ‘main draw’ del certamen alemán.

El camino de Buse en la clasificación ya había comenzado de manera brillante. En la ronda inicial derrotó con autoridad al alemán Niels McDonald (1003° ATP) por 6-2 y 6-0, resultado que ratificó el gran momento que atraviesa actualmente en la gira europea de arcilla.

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Ignacio Buse derrotó en sets corridos al francés Hugo Gastón. Crédito: Tenis al Máximo

Un error administrativo lo obligó a jugar la clasificación

Lo llamativo de esta historia es que Ignacio Buse tenía ranking suficiente para ingresar directamente al cuadro principal del torneo alemán. Actualmente ubicado en el puesto 62 del ranking ATP, el peruano olvidó inscribirse a tiempo en la lista principal y terminó disputando la ‘qualy’.

Pese al contratiempo, el ‘Colorado’ supo convertir la situación en algo positivo. Lejos de incomodarse, aprovechó la clasificación para sumar más rodaje competitivo en canchas europeas, algo fundamental pensando en los grandes desafíos que se aproximan en la temporada.

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Un gran reto por delante en Hamburgo: enfrentará a un top 20

Tras asegurar su presencia en el cuadro principal, el siguiente desafío para Ignacio Buse será enorme. El peruano enfrentará al italiano Flavio Cobolli (12° ATP), cuarto preclasificado del certamen y uno de los jugadores más en forma del circuito en este 2026.

El italiano atraviesa una temporada sobresaliente. Este año conquistó el ATP 500 de Acapulco sobre cancha dura, alcanzó la final del ATP 500 de Múnich en arcilla y llegó hasta las semifinales del Masters 1000 de Madrid.

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El encuentro entre Buse y Cobolli se jugará el martes 19 de mayo en horario todavía por confirmar. Será además el primer enfrentamiento oficial entre ambos tenistas en el circuito profesional. Quien avance de ronda se enfrentará posteriormente al ganador del duelo entre el checo Jakub Mensik (28° ATP) y el alemán Jan-Lennard Struff (83° ATP).

Ignacio Buse enfrentará al italiano Flavio Cobolli (12° ATP) en su debut en el 'main draw' de Hamburgo. Crédito: ATP

Roland Garros aparece en el horizonte

Más allá de lo que suceda en Hamburgo, Ignacio Buse ya tiene otro gran objetivo marcado en el calendario: Roland Garros 2026. El peruano disputará por primera vez en su carrera el cuadro principal de un Grand Slam de manera directa, un enorme paso en su evolución profesional y una noticia muy importante para el tenis nacional.

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La temporada pasada ya había tenido su estreno absoluto en un torneo grande durante el US Open, aunque en aquella oportunidad necesitó superar las tres rondas de clasificación para ingresar al main draw. Ahora, gracias a su notable ascenso en el ranking ATP, el ‘Colorado’ llegará directamente al cuadro principal en París, consolidando así el mejor momento de su joven carrera deportiva.