¿Arándanos de Ica en Egipto, o granadas de Arequipa en Taiwán? Estos 9 productos peruanos podrían cruzar el ‘charco’ en 2026

Senasa facilitó la apertura de 23 nuevos destinos fitosanitarios en 14 países durante el último año, ampliando la presencia global de productos peruanos.

Pese a los aranceles impuestos por Estados Unidos, el Perú debe continuar robusteciendo el trabajo conjunto entre los sectores público y privado para consolidar y diversificar su presencia en el mercado estadounidense y otros destinos estratégicos.

Así lo señaló el vicepresidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), Rafael del Campo Quintana, durante el taller “Las plagas y su importancia en el comercio agrícola”, organizado por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) en el marco del Día Internacional de la Sanidad Vegetal.

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Del Campo destacó que la innovación y una mayor articulación sanitaria y comercial permitirán que los productos peruanos accedan a mercados cada vez más exigentes, subrayando que “debemos trabajar mucho más de cerca para implementar protocolos que nos permitan seguir llegando a mercados importantes como Estados Unidos”.

“Pero también a otros destinos que demandan no solo arándanos o paltas, sino una oferta cada vez más amplia y diversificada”, agregó el especialista.

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Uvas frescas, arándanos, mangos, café y espárragos lideraron las agroexportaciones peruanas a Estados Unidos en el primer trimestre de 2026.

Protocolos sanitarios y nuevos accesos internacionales

El representante de ADEX resaltó los avances en materia sanitaria alcanzados recientemente con países de alta exigencia como Japón y Singapur, lo que evidencia el fortalecimiento del trabajo técnico y fitosanitario del Perú a nivel internacional.

Sin embargo, subrayó que cada nueva apertura comercial implica mayores requisitos en trazabilidad, control sanitario y capacidad de respuesta, haciendo énfasis en el papel fundamental que cumple Senasa.

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En el 2025, Perú exportó 362 partidas del sector agro a Estados Unidos, aunque solo dos superaron los USD 1,000 millones. El resto de la canasta exportadora se distribuyó entre partidas de menor valor, reflejando la necesidad de diversificar y potenciar la presencia de más productos en el mercado norteamericano.

Durante el año pasado, Senasa logró concretar 23 nuevos accesos fitosanitarios en 14 destinos para 19 productos peruanos, entre ellos granada, espárrago, fresa, arándano, papa, pitahaya, café, cebolla y flores.

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Actualmente, gestiona otros accesos relevantes: aguaymanto a Estados Unidos; uva de mesa y naranja a Chile; arándano a Egipto; limón y arándano a Nueva Zelanda; limón y pitahaya a Argentina; chirimoya a Brasil; pitahaya a Bolivia; arándano y granada a Tailandia; granada y mango a Malasia; granada a Taiwán; y arándano a Vietnam.

La diversificación de la oferta exportadora es vista como clave para aumentar la participación de Perú en el mercado agrario de Estados Unidos.

Crecimiento sostenido de las agroexportaciones peruanas

En el primer trimestre de 2026, las agroexportaciones peruanas —tanto tradicionales como no tradicionales— a EE.UU. sumaron USD 1,109 millones, lo que representa un crecimiento de 8% respecto al mismo periodo del año anterior.

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La agroindustria concentró el 96% del total, superando los USD 1,061 millones, mientras que los envíos agrícolas primarios alcanzaron los USD 48 millones, con aumentos de 6% y 81%, respectivamente.

Según el sistema ADEX Data Trade, las uvas frescas encabezaron la oferta agroexportadora (USD 427 millones), seguidas por arándanos (USD 218 millones), mangos (USD 94 millones), café sin descafeinar ni tostar (USD 48 millones) y espárragos (USD 30 millones).

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La región peruana con mayores exportaciones agrícolas a Estados Unidos fue Ica, seguida de La Libertad, Lima, Piura y Lambayeque.

En opinión de ADEX, la integración público-privada y la articulación sanitaria seguirán siendo claves para mantener la competitividad y responder a los desafíos de los mercados internacionales.

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