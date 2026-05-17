Yaco Eskenazi revela que quiso reaccionar cuando Giacomo Bocchio le dijo “te falta humildad de aprendiz” en El Gran Chef Famosos

El exchico reality recordó la vez que cambió de canal luego de muchos años en América Televisión y recibió una crítica en vivo que no fue de su agrado | YouTube

Después de varios años en América Televisión, el conductor y actor Yaco Eskenazi sorprendió en mayo de 2024 al sumarse a Latina Televisión para integrar la nueva temporada de El Gran Chef Famosos. El cambio de canal representó un desafío profesional y personal para el artista, quien reveló que el inicio en el programa culinario no fue como esperaba y estuvo marcado por un tenso cruce con el chef Giacomo Bocchio.

Según compartió Eskenazi durante una reciente función de stand up comedy junto al Loco Wagner, la primera jornada en el set de Latina fue más incómoda de lo previsto.

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“Era mi primer día en el Gran Chef. Era la primera vez en mi vida que yo estaba en un canal que no era América Televisión. Era un set nuevo, no conocía a nadie. Yo en, en América me creía Pablo Escobar, te lo juro, porque todo el mundo era amigo mío”, relató ante el público.

Yaco Eskenazi, el conductor y exchico reality, confesó su reacción interna tras recibir la crítica de "te falta humildad de aprendiz" de Giacomo Bocchio en el popular programa "El Gran Chef Famosos".

La llegada a un espacio desconocido resultó un reto adicional para el también exfutbolista, quien debía adaptarse a nuevas reglas y rostros. Yaco Eskenazi detalló que, durante la primera competencia, preparó una zarza de criadilla. Al momento de recibir la evaluación del jurado, la situación se tornó tensa.

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“Me estaba calificando, ¿no? Diciéndome y no sé qué me estaba diciendo. Y yo estaba tipo respondiéndole: ‘Ah, sí, que me faltó no sé qué’. O sea, no estaba cuestionando lo que me estaba diciendo, pero sí estaba opinando con él, ¿no? Tratando de entender”.

Yaco Eskenazi compartió públicamente que deseó reaccionar a la observación de Giacomo Bocchio sobre su "falta de humildad de aprendiz" durante El Gran Chef Famosos.

La crítica que elevó la tensión

La interacción entre Yaco y el chef Giacomo Bocchio escaló cuando el jurado le hizo un comentario que el conductor consideró fuera de lugar. “Me dijo: ‘No, no sé qué, bueno, te falta humildad de aprendiz’. Y en ese momento le quería pegar con toda mi alma. Se me subió la temperatura”, confesó el artista frente a los asistentes del show.

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El propio Eskenazi reconoció que debió contenerse por la situación y el contexto.

“Ya respiré y dije: ‘Bueno, ya es mi primer día acá’. Y felizmente usó la palabra aprendiz. O sea, no me dijo: ‘Te falta humildad’. Porque si me decía solamente te falta humildad, ahí sí creo que hubiese cortado las cámaras y le hubiese dicho: ‘Weón, tú no me conoces. ¿Por qué chu*** me dices que no soy humilde?’”, explicó.

Giacomo Bocchio le pide mayor humildad a Yaco Eskenazi en ‘El Gran Chef Famosos’. Latina TV.

La experiencia marcó el estreno de Yaco Eskenazi en el reality de cocina y evidenció el desafío de comenzar desde cero en un entorno distinto. El conductor admitió que la frase final de Bocchio ayudó a que la tensión no pasara a mayores: “Como no me dijo eso y me dijo solamente de aprendiz, respiré, respiré, respiré, me hizo tomarlo mejor”.

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La anécdota, compartida ante su público, expone la presión que sienten los famosos al presentarse en nuevos formatos televisivos y la dificultad para gestionar los comentarios negativos cuando se está en un escenario desconocido. El Gran Chef Famosos, transmitido por Latina Televisión, sigue sumando episodios de alta exposición y momentos inesperados entre figuras del espectáculo nacional.