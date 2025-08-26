Peruanos pagaron hasta mil dólares por promesas de sueldos europeos: así operaba la falsa agencia que ofrecía empleo en España

La organización exigía depósitos a nombre de una mujer identificada como Diana Carolina Meléndez Oliveira. Ella fue intervenida junto a otros dos cómplices en Lima. | América Noticias

Treinta y seis ciudadanos de distintas regiones del país llegaron a Lima convencidos de que viajarían a España con un contrato laboral seguro. La agencia que les ofreció esa oportunidad se hacía llamar Talento Grupo Internacional y exigió un pago de 1.000 dólares a cada postulante como parte del trámite. Las víctimas renunciaron a empleos estables, vendieron pertenencias y confiaron en la promesa de salarios que superarían los 3.900 euros.

El sueño se desmoronó cuando, tras hospedarse en un hotel del Cercado de Lima y esperar las supuestas gestiones de viaje, descubrieron que todo era falso. El contacto principal, que se presentó con el nombre de Erick Añacate, desapareció sin dar explicaciones. La Policía confirmó que se trataba de una organización dedicada a captar personas con el ofrecimiento de trabajos en el extranjero.

Captación a través de redes sociales

La modalidad comenzó con anuncios en internet y mensajes en grupos de WhatsApp. Los interesados eran contactados por un hombre que usaba el nombre falso de Erick Añacate, quien aseguraba tener convenios con empresas en España. Con esa versión, convencía a los postulantes de depositar dinero en cuentas peruanas a cambio de la promesa de un contrato legal y documentación de viaje.

Los agraviados, procedentes de distintas regiones del país, denunciaron haber perdido sus ahorros y la posibilidad de continuar en sus empleos. | América Noticias

El pago solicitado alcanzaba los mil dólares por persona y estaba justificado como “inscripción” y gastos administrativos. Tras realizar las transferencias, las víctimas recibían indicaciones para trasladarse a Lima, donde supuestamente partirían en conjunto hacia Europa. El viaje estaba fijado para el 25 de agosto, fecha que reforzaba la credibilidad del fraude.

Las sospechas en Lima

Los afectados llegaron el fin de semana previo a la fecha señalada y fueron instalados en el hotel World Perú. Allí comenzaron las dudas: no recibieron información clara sobre los boletos ni sobre la supuesta empresa contratante. La ausencia de Añacate generó mayor alarma, pues solo se comunicaba a través de mensajes de texto y nunca se presentó en persona.

La situación se tornó crítica cuando el hotel advirtió que el grupo debía abandonar las habitaciones por falta de pago. Recién en ese momento los afectados comprendieron que habían sido engañados. Ante la desesperación, acudieron a la Policía Nacional para denunciar los hechos y evitar que más personas resultaran perjudicadas.

Intervención policial y detenidos

La División de Estafas de la Dirincri intervino a tres personas vinculadas con el caso. | América Noticias

Agentes de la División de Estafas de la Dirincri acudieron al hotel y lograron detener a tres personas vinculadas con el caso. Entre ellas se encontraba Diana Carolina Meléndez Oliveira, titular de la cuenta bancaria utilizada para recibir los depósitos. Junto a ella fueron arrestados otros dos presuntos colaboradores de la organización.

Según la investigación preliminar, Meléndez era la encargada de canalizar el dinero que las víctimas enviaban con la esperanza de obtener empleo. Aunque fue intervenida de inmediato, el hombre que usó el nombre falso de Erick Añacate no fue ubicado y la Policía lo considera el principal responsable del fraude.

Testimonios de las víctimas

Los afectados expresaron su indignación tras perder sus ahorros y la posibilidad de continuar en sus puestos de trabajo. Algunos declararon que confiaron en la agencia porque les prometieron sueldos superiores a los 4.000 euros, con alojamiento incluido y estabilidad en el extranjero. Otros señalaron que abandonaron actividades económicas en sus ciudades para dedicarse de lleno a la supuesta oportunidad.

Los agraviados, procedentes de distintas regiones del país, denunciaron haber perdido sus ahorros | América Noticias

En entrevistas con la prensa, varios de ellos exigieron que la detenida no sea liberada y que se investigue a fondo a la red delictiva. Pese al perjuicio económico, mantienen la esperanza de recuperar el dinero entregado. La Policía indicó que continúa con las diligencias para identificar a todos los implicados y verificar si existen más víctimas en otras regiones del país.