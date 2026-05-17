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Así será la cédula de votación para la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Representantes de los organismos electorales estuvieron presentes en la prueba de impresión y color de la nueva cédula de sufragio

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JNE prueba la nueva cédula de votación para la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. (Foto: JNE)
JNE prueba la nueva cédula de votación para la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. (Foto: JNE)

Con la promulgación oficial de resultados de las elecciones presidenciales por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), los organismos electorales han iniciado la preparación del material electoral de cara a la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, que fueron los candidatos con más votos en la primera etapa de sufragio.

Inmediatamente luego de promulgar los resultados, los representantes del JNE, de la ONPE y de la Defensoría del Pueblo realizaron las primeras pruebas de impresión y color de la nueva cédula de sufragio para las elecciones del 7 de junio, la que tendrá dimensiones significativamente menores a las que se vieron el pasado 12 y 13 de abril.

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Características de la nueva cédula de sufragio

Según la información oficial del JNE, esta nueva cédula -en la que solo estarán Keiko Fujimori y Roberto Sánchez- tendrá las siguientes medidas: 21 centímetros de ancho y 15 centímetros de alto.

Ya que solo será utilizada para la elección presidencial, el espacio al interior de la cédula está dividido únicamente en dos: a la izquierda se encuentra el símbolo del partido Fuerza Popular, junto a la foto de Keiko Fujimori; mientras que a la derecha estará el símbolo del partido Juntos por el Perú y la foto de Roberto Sánchez.

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Acuarela de Keiko Fujimori a la izquierda y Roberto Sánchez a la derecha, ambos sonriendo y saludando, con la bandera de Perú de fondo.
Ilustración acuarela de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez sonriendo y saludando, candidatos a la segunda vuelta presidencial de Perú, con la bandera peruana de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Debates entre Fujimori y Sánchez aún sin fecha

De cara a esta segunda vuelta, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aún no ha definido cuántos debates presidenciales se organizarán y tampoco se conoce cuáles podrían ser las fechas en las que se puedan llevar a cabo. Sin embargo, esta semana se definirán esos detalles en reuniones con representantes de Fuerza Popular y Juntos por el Perú.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, anunció en conferencia de prensa del organismo electoral que ya se ha coordinado una ronda de negociaciones con representantes de ambas agrupaciones políticas y que se realizará entre el lunes 18 y el martes 19 de mayo.

Según indicó el representante del Jurado Nacional de Elecciones, el encuentro con los partidos políticos estará centrado específicamente en discutir cuáles serán las fechas, los lugares, las posibilidades logísticas para realizar más de un debate, además de la metodología del debate presidencial.

Proclamación oficial del JNE
Proclamación oficial del JNE - Foto / Carlos Díaz

De acuerdo con la programación del organismo electoral, el objetivo es que la exposición de planes de gobierno de ambos postulantes ocurra “como máximo una semana antes de los comicios, programados para el domingo 7 de junio”. Esto significa que, en caso de que solo se pacte un encuentro oficial, este podría realizarse hasta el domingo 31 de mayo, dentro de dos semanas.

El titular del JNE subrayó que, una vez establecidas las reglas y fechas del debate, estos acuerdos serán informados “de manera inmediata a la ciudadanía, como parte de las políticas de transparencia” que impulsa el organismo electoral.

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