DNI electrónico gratis: ¿Por qué Reniec lanza nuevas jornadas sin cobrar el derecho de adquisición?

Diversas generaciones de ciudadanos, incluyendo niños, adolescentes y adultos mayores, hacen fila para acceder a los servicios digitales de Reniec en una jornada de modernización de trámites institucionales en una sede municipal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lima será escenario de una nueva campaña en mayo de 2026 para la entrega gratuita del DNIe la cual busca reducir la brecha de indocumentación y promover la identidad digital en el país. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que el próximo 21 de mayo llevará a cabo una jornada gratuita para la obtención del DNI electrónico, dirigida exclusivamente a menores de 0 a 17 años y adultos mayores de 60 años.

La actividad, organizada en conjunto con autoridades locales, representa un paso más en el proceso de modernización de los documentos de identidad.

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¿Por qué RENIEC lanza campañas gratuitas de DNIe?

El RENIEC lanza campañas gratuitas de DNI electrónico (DNIe) con el objetivo principal de reducir la brecha de indocumentación en el país. Existen sectores de la población, como menores de edad y adultos mayores, que presentan mayores dificultades para acceder a los servicios de identificación debido a barreras económicas, geográficas o de desconocimiento. Al ofrecer jornadas sin costo, la entidad facilita el acceso al documento y garantiza que más personas puedan ejercer sus derechos ciudadanos y acceder a servicios públicos esenciales.

Un adulto mayor y un niño interactúan con un moderno tótem digital de autoservicio que muestra el logo de Reniec en un hall municipal, simbolizando la modernización y accesibilidad de los servicios públicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra razón fundamental es impulsar la transición hacia la identidad digital, en línea con las políticas nacionales de modernización del Estado. El DNIe proporciona una plataforma segura para la autenticación de identidad y permite a los ciudadanos realizar trámites en línea, evitar desplazamientos y mejorar la protección contra la suplantación de identidad. Esta modernización resulta clave en un contexto donde la digitalización de servicios públicos y privados avanza de manera acelerada.

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Una mano adulta y una infantil sostienen un DNI electrónico de Reniec, simbolizando la adopción de la identidad digital en diferentes generaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, las campañas gratuitas buscan preparar a la población ante el próximo cambio normativo que establece el fin de la expedición de documentos tradicionales. A partir de agosto de 2025, solo se emitirá el DNI electrónico, por lo que estas iniciativas permiten a los ciudadanos adaptarse a tiempo y evitar quedar excluidos de la nueva modalidad. Así, el RENIEC refuerza su compromiso con la inclusión y la igualdad de oportunidades en el acceso a la identidad legal.

Nueva campaña de DNIe gratuito

La iniciativa se desarrollará en la sede municipal, con la disponibilidad de 50 cupos que se asignarán en estricto orden de llegada, tal como lo detalló Reniec en su comunicación oficial. Los trámites estarán habilitados entre las 10:00 y las 12:30 horas, permitiendo a los beneficiarios actualizar el tradicional DNI amarillo (para menores de edad) o el DNI azul (para adultos) y migrar al formato electrónico sin costo alguno. Uno de los principales atractivos de esta jornada es la gratuidad de la fotografía, que será tomada en el momento y elimina el requisito habitual de presentar imágenes impresas.

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La campaña se enmarca en la estrategia nacional de digitalización y tiene un carácter prioritario, ya que Reniec ha establecido que desde agosto de 2025 dejará de expedir documentos tradicionales. De esta manera, solo se podrá acreditar la identidad de manera presencial o a través de medios electrónicos, según puntualizó el organismo en sus redes sociales oficiales. “A partir de agosto de 2025, solo se emitirá el DNI electrónico y dejarán de tramitarse los documentos físicos convencionales”, precisó la entidad en su anuncio.

El evento responde a la necesidad de facilitar el acceso a la identificación formal de los sectores más vulnerables, como la infancia y la tercera edad. Según datos de Reniec, la región de Lima concentra uno de los mayores porcentajes de personas indocumentadas, con especial incidencia en distritos periféricos y zonas rurales. En ese contexto, la campaña de Chaclacayo se suma a otras iniciativas desplegadas en diferentes puntos del país, bajo el objetivo de garantizar que la población cuente con documentación válida para ejercer sus derechos y acceder a servicios públicos.

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Beneficios del DNIe

Entre los beneficios del DNI electrónico se encuentra

El acceso a servicios digitales estatales,

Mayor seguridad en la autenticación de identidad y la

Posibilidad de realizar trámites en línea, evitando desplazamientos innecesarios.

“El nuevo documento permite a los ciudadanos hacer uso de servicios digitales y reducir los riesgos de suplantación de identidad”, destacó un funcionario de Reniec. Esta innovación cobra relevancia en un contexto donde la digitalización avanza de manera acelerada y la identidad electrónica se convierte en un requisito para la inclusión social y económica.

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Una fila diversa de personas, desde un niño hasta un adulto mayor, avanza sonriente hacia un dispositivo digital que muestra el logo de Reniec, simbolizando la transición inclusiva a la identidad digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La jornada contará con personal especializado de Reniec, encargado de orientar a los asistentes durante el proceso de inscripción y toma de datos biométricos. Las autoridades locales de Chaclacayo han coordinado acciones logísticas para garantizar el orden y la seguridad durante el evento, con la finalidad de evitar aglomeraciones y asegurar la atención prioritaria de niños y adultos mayores.

Proceso para acceder al DNI electrónico

Además de la actualización al formato electrónico, los participantes podrán resolver consultas sobre trámites pendientes, rectificaciones y otros servicios ofrecidos por Reniec. Según la entidad, se espera que la campaña tenga un impacto directo en la reducción de la indocumentación y la mejora de los indicadores de acceso a la identidad en el distrito.

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La ilustración presenta el DNI electrónico peruano como el eje central que conecta a los ciudadanos con diversos servicios digitales, incluyendo trámites gubernamentales, banca y voto electrónico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso para acceder al DNI electrónico durante esta campaña será sencillo. Los padres o tutores de menores de edad deberán presentar el acta de nacimiento y, en el caso de los adultos mayores, solo se requerirá el documento anterior. Tanto la toma de fotografía como el llenado de formularios se realizarán en el punto de atención, sin necesidad de trámites previos ni pagos adicionales.

Ilustración del DNI electrónico peruano (DNIe) conectando digitalmente con íconos que representan servicios en línea como computadoras, móviles, seguridad y voto electrónico, simbolizando su función como llave de acceso digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este tipo de jornadas, forman parte de una estrategia más amplia implementada por Reniec para cumplir con las metas de inclusión establecidas en el Plan Nacional de Identidad. De acuerdo con cifras oficiales, hasta el cierre del primer trimestre del año, más de 1,2 millones de peruanos ya habían tramitado el DNI electrónico, aunque persisten brechas notables en los extremos de edad y zonas rurales.

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Transformación digital

Ante la cercanía del plazo para la eliminación del DNI físico tradicional, el énfasis de las autoridades está en sensibilizar a la población sobre la importancia de adoptar el formato electrónico y aprovechar las facilidades ofrecidas en estas campañas. “Queremos que la ciudadanía esté preparada para la transición digital, sin dejar a nadie atrás”, afirmó un vocero de Reniec.

El evento programado para el 21 de mayo en Chaclacayo se perfila como una oportunidad clave para que niños y adultos mayores accedan al documento que será obligatorio en menos de dos años. En palabras del organismo, “la identidad digital es el futuro y con el DNI electrónico todos podrán ejercer sus derechos con mayor seguridad y eficiencia”.

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