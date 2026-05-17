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Suheyn Cipriani en el MGI All Stars: ¿Cómo votar para que la peruana pase al Top 18?

La representante nacional se ha convertido en una de las favoritas a llevarse la corona internacional, sin embargo el voto del público podría acelerar su pase

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Composición con Suheyn Cipriani en traje oscuro y guantes rojos a la izquierda, y una tarjeta de votación de MGI All Stars con su foto a la derecha
La representante peruana Suheyn Cipriani busca un lugar en el Top 18 del MGI All Stars, y el público puede apoyarla con su voto.

Suheyn Cipriani avanza en el Miss Grand International All Stars 2026 y se posiciona entre las candidatas que más atención generan. La representante peruana busca asegurar su lugar en la final y depende en parte del apoyo del público, que puede ser determinante para su clasificación al Top 18.

El certamen mantiene su sistema de votación popular, permitiendo que dos concursantes accedan al Top 18 gracias a los votos de los seguidores. La participación ciudadana se convierte en un elemento decisivo durante esta etapa de la competencia.

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¿Cuándo y cuánto cuesta la votación?

La votación para el Miss Grand International All Stars 2026 está abierta desde el 16 hasta el 30 de mayo de 2026. El sistema define dos formas de avanzar al Top 18 mediante el voto popular:

  • Premio World’s Choice (Fast Track to Top 18): La candidata con más votos obtiene automáticamente un lugar entre las 18 finalistas.
  • Votación preliminar: Los resultados de los votos del público se combinan con las puntuaciones del jurado para elegir a 15 concursantes que también integrarán el Top 18.
Una mujer en un elegante vestido negro se muestra entre dos pantallas de móvil que exhiben interfaces de votación para el MGI All Stars con su imagen
Suheyn Cipriani, representante de Perú, aparece en un anuncio de MGI All Stars invitando a los espectadores a votar por ella para clasificar al Top 18.

El costo del voto estándar es de 35 THB (baht tailandés), equivalentes a aproximadamente un dólar. Existe además la opción de voto criptográfico, que admite pagos de un USDT o un USDC por cada voto, con un valor similar.

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La votación cierra inmediatamente después del espectáculo inaugural de la final y, en el caso de la votación preliminar, se interrumpe a las 18:00 horas del 30 de mayo.

¿Cómo votar?

Para votar por Suheyn Cipriani, el proceso inicia en el sitio web oficial de Miss Grand International. Es necesario buscar el nombre de la candidata o seleccionar Perú en la lista de países. Antes de emitir el voto, el usuario debe estar registrado, lo que puede hacerse creando una cuenta nueva o vinculando una cuenta de Google. Se requiere aceptar los términos y condiciones para completar el registro.

Retrato de Suheyn Cipriani en vestido strapless brillante y pendientes. A la derecha, información de votación MGI All Stars: Perú, Suheyn Cipriani, 0%
Suheyn Cipriani, representante de Perú en el MGI All Stars, posa elegantemente con un vestido strapless brillante mientras el público puede votar para que avance en la competencia.

Al momento de votar, cada persona puede elegir la cantidad de votos que desea otorgar y realizar el pago mediante tarjeta de crédito o débito, según la cantidad seleccionada. La plataforma digital permite seguir el progreso de cada candidata en tiempo real y asegura la transparencia del proceso.

El periodo de votación permanece activo hasta el cierre oficial, momento en el que se definen las posiciones finales y se anuncia a las candidatas que avanzan a la siguiente etapa.

Suheyn Cipriani se robó las miradas en su llegada al Miss Grand International All Stars

La peruana impactó en su llegada a Tailandia. Suheyn salió de Lima el 14 de mayo con las esperanzas de traer la corona, su llegada a Asia se dio el pasado 16 de mayo, cuando desde el aeropuerto fue ovacionada.

Suheyn se lució con un traje muy asiático de dos piezas que causó impacto y más de uno quedó deslumbrado con ella. Además, más tarde, apareció con un imponente vestido negro de encajes y vuelos que dejó boquiabiertos a muchos y ha sido viral en redes sociales.

La peruana está entre las favortias en llevarse esta corona internacional por primera vez. Desde su salida de nuestro país más de un missólogo ha hablado de ella | TikTok

El nombre de Suheyn se perfila entre las 10 favoritas a llegar a la final de la corona internacional que premiará por primera vez a una reina con experiencia en otras competencias. Aunque la contienda es dura, Cipriani ha dejado claro que está dispuesta a darlo todo por ganar.

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