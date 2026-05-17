CTS 2026: Conoce paso a paso cómo transferirla a una entidad financiera que te genere mejores intereses

Una mano deposita billetes peruanos en la ventanilla de un banco, con un contrato de CTS visible y el logo de una entidad financiera en el fondo, simbolizando la gestión de fondos para empleados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas que reciben la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) en el sistema financiero peruano tienen la posibilidad de trasladar este fondo a la entidad de su elección. Según reportes recientes y datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), este proceso responde al interés de los trabajadores por acceder a mejores tasas de crecimiento, que varían de manera significativa entre bancos tradicionales, cajas municipales y financieras. El último plazo para el depósito de la CTS correspondiente al periodo laboral noviembre 2025-abril 2026 el cual vence hoy 15 de mayo.

Compensación por Tiempo de Servicios

La CTS es un beneficio social obligatorio que busca proteger al trabajador ante el cese laboral. El depósito se realiza dos veces al año y debe abonarse en una cuenta especial de una entidad financiera autorizada. De acuerdo con la normativa vigente, existe libertad para elegir el banco, caja o financiera donde se depositará este fondo. Según datos de la SBS, los trabajadores pueden solicitar el traslado de su CTS a cualquier entidad del sistema supervisado en cualquier momento del año.

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El proceso de traslado inicia con la comunicación formal del trabajador a su empleador, indicando la nueva entidad y los datos correspondientes. El área de Recursos Humanos de la empresa debe gestionar la solicitud ante la entidad financiera donde se encuentra actualmente la CTS. El trámite puede demorar cerca de un mes y requiere que tanto el monto acumulado como los intereses sean transferidos íntegramente a la nueva cuenta designada. La entidad depositaria dispone de hasta quince días hábiles para completar la operación, una vez notificada oficialmente por el empleador.

Una ilustración conceptual muestra fajos de billetes peruanos y la sigla CTS dentro de una urna de cristal protegida por dos manos estilizadas en azul, simbolizando la seguridad del fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tasas de rentabilidad

Según la SBS, la rentabilidad de la CTS depende de la política de cada entidad financiera. Detalla que bancos tradicionales como Interbank, BBVA, Banco de Crédito del Perú (BCP) y Scotiabank ofrecen tasas que oscilan entre 0,25% y 3,5% anual. Los productos de ahorro de estas instituciones resultan menos atractivos frente a las opciones que brindan las cajas municipales y las financieras. Un análisis señala que: Financiera Proempresa, Caja Los Andes, Caja Piura, Caja Del Santa y Financiera Oh! presentan tasas que superan el 6,5% anual para depósitos en soles.

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En el ranking actualizado al 7 de mayo de 2026 por la SBS, se detalla que:

Caja Los Andes lidera con una tasa promedio anual del 7%.

A continuación, figuran Financiera Proempresa (6,9%),

Caja del Santa, Caja Piura y Financiera Oh! (6,5% cada una).

Entre las cajas municipales destacan también Caja Cusco y Caja Huancayo, con tasas competitivas dentro del sistema financiero peruano. El mismo reporte menciona que

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Caja Metropolitana de Lima y Caja Rural Prymera mantienen tasas por encima del 5,5%.

Una urna de cristal cerrada contiene fajos de billetes peruanos y un letrero 'CTS', simbolizando la protección legal de este beneficio laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La importancia del crecimiento de intereses

El atractivo de estas instituciones se debe a que, al enfocarse en micro y pequeños empresarios, requieren captar recursos ofreciendo tasas más elevadas al ahorrista. Así, la diferencia de rentabilidad puede representar una variación importante en el crecimiento del fondo CTS a mediano plazo. Se señala que, frente a un banco tradicional, depositar la CTS en una caja municipal puede duplicar los intereses anuales generados.

Para quienes consideran trasladar su CTS, los especialistas recomiendan analizar no solo la tasa de interés ofrecida, sino también la solidez de la entidad, la cobertura del Fondo de Seguro de Depósitos (FSD) y las condiciones de acceso al dinero. El FSD respalda los depósitos hasta S/ 117,200 por persona y por entidad, cubriendo a bancos, cajas y financieras autorizadas. Esto significa que un trabajador que traslada su CTS a una caja municipal o financiera cuenta con el mismo respaldo legal que si la mantiene en un banco grande.

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Un joven empleado en Perú sonríe mientras sostiene soles peruanos, feliz tras cobrar su Compensación por Tiempo de Servicios y con ideas para invertir en educación, un negocio o una vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Proceso para el traslado de la CTS

El procedimiento para cambiar de entidad es sencillo, pero implica ciertas etapas. El trabajador debe presentar una solicitud escrita a su empleador, quien tiene hasta ocho días hábiles para informar a la entidad financiera actual sobre el cambio. Luego, la entidad debe transferir el monto a la nueva cuenta dentro de los quince días hábiles siguientes. El incumplimiento de estos plazos puede acarrear sanciones para la empresa.

La decisión de trasladar la CTS puede realizarse en cualquier momento, aunque muchos optan por hacerlo antes de la fecha límite de depósito semestral para maximizar el rendimiento de los intereses. La SBS mantiene actualizados los listados de tasas de interés en su portal del usuario, permitiendo comparar en tiempo real las distintas opciones del mercado.

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Una billetera de cuero marrón abierta muestra billetes de soles peruanos y ramas verdes que simbolizan crecimiento, rodeada de logotipos de bancos peruanos como BCP, Scotiabank y Caja Los Andes, que representan oportunidades de inversión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un contexto donde las tasas de interés varían ampliamente, la posibilidad de cambiar la CTS a una entidad más rentable representa una alternativa concreta para los trabajadores que buscan optimizar este fondo de seguridad laboral. “Los trabajadores pueden solicitar el traslado de su CTS de una entidad financiera a otra que ofrezca mejores condiciones”. El especialista en finanzas Jorge Luis Ojeda recomienda tomar en cuenta la rentabilidad, pero también la solidez y la cobertura del seguro de depósitos.

El sistema financiero peruano, bajo la supervisión de la SBS, permite a los trabajadores mejorar la rentabilidad de su CTS sin perder respaldo legal ni cobertura frente a contingencias. Las cajas municipales y financieras presentan las mejores tasas, mientras que los bancos tradicionales ofrecen menores rendimientos, aunque cuentan con mayor presencia y servicios integrados. La decisión final dependerá de las prioridades y perfil de cada trabajador, así como de su evaluación sobre los riesgos y beneficios de cada entidad.

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