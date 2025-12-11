Perú

ATU pone fin a convenio con Municipalidad de Ate tras caída de inspectores ligados a red de cobro de cupos

La decisión se tomó después de que siete fiscalizadores municipales fueran detenidos por extorsión a transportistas en Lima Este. ATU anunció el inicio de acciones legales contra los involucrados y canceló sus acreditaciones de manera definitiva

Guardar
El Día del Fiscalizador de
El Día del Fiscalizador de la ATU, celebrado el 23 de octubre, rinde homenaje a quienes velan por la legalidad y el buen servicio en el transporte público urbano de Lima y Callao. (Andina)

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció la cancelación definitiva de su acuerdo de cooperación con la Municipalidad de Ate, luego de la detención de siete inspectores acusados de pertenecer a una organización criminal dedicada a la extorsión de transportistas en Lima Este. Las acciones legales se dirigirán contra los funcionarios municipales involucrados, en medio de un operativo que derivó en allanamientos y la incautación de dinero producto de actividades ilícitas.

Esta decisión surge tras un operativo policial que permitió capturar a doce presuntos miembros de la banda “Los Elegantes de Lima Este”, entre ellos servidores públicos encargados de regular el transporte en la capital, quienes habrían exigido pagos ilegales a cambio de no imponer sanciones en el marco del Reglamento Nacional de Tránsito.

Doce detenidos y allanamientos en Lima Este

Fuente: TV Perú

La Policía Nacional del Perú (PNP) coordinó la intervención que permitió la desarticulación de la supuesta red criminal. Doce personas fueron aprehendidas, de las cuales siete ejercían funciones de fiscalización en la Municipalidad de Ate bajo convenio interinstitucional con la ATU. Los operativos incluyeron trece allanamientos, distribuidos en domicilios ubicados en Ate, Chosica y una oficina del municipio, donde las autoridades hallaron más de 100 mil soles en efectivo atribuidos a la extorsión.

La investigación de la Fiscalía Corporativa Transitoria Especializada en Corrupción de Funcionarios de Lima Este señala que este grupo habría amasado cerca de un millón de soles mediante la coacción a conductores y empresarios del sector transporte en el sector este de Lima.

El modus operandi de la organización

Según el fiscal provincial Richter Rengifo Ramírez, “Los Elegantes de Lima Este” solicitaban pagos ilegales a transportistas a cambio de omitir sanciones previstas en la normativa vigente. Los cobros se habrían realizado tanto en efectivo como a través de transferencias digitales a terceros, utilizando aplicaciones de billeteras electrónicas. Parte de los implicados cumplía labores de fiscalización al interior de la municipalidad, lo que facilitó la comisión de estos delitos.

El coronel José Manuel Cruz Chamba, jefe de la División de Investigación Contra el Crimen Organizado de la PNP, explicó que los miembros de la banda exigían cupos a transportistas, incluso cuando cumplían con todos los requisitos legales para circular, y ejercían amenazas para lograr sus propósitos.

Reacción de ATU y cese del convenio

Tras conocerse el operativo, la ATU aclaró mediante un comunicado que los siete detenidos pertenecían exclusivamente a la Municipalidad de Ate, sin relación contractual directa con la entidad. Añadió que su participación se limitaba a la capacitación y acreditación dispuesta por el convenio de cooperación firmado entre ambas instituciones, suspendido de manera inmediata luego de los hechos reportados.

La ATU puntualizó que ha iniciado las acciones legales pertinentes contra los funcionarios responsables y que ha anulado de forma permanente las acreditaciones de los inspectores implicados, quienes quedan excluidos de cualquier tarea de supervisión del transporte en la jurisdicción.

Avances en la investigación y nuevas medidas

El Ministerio Público destacó que la labor coordinada con la Policía Nacional facilitó la identificación de los involucrados, la incautación de dinero y la obtención de documentación clave para las siguientes fases del proceso investigativo. Entre los detenidos figuran servidores públicos y otros colaboradores, identificados plenamente durante el despliegue.

El convenio de cooperación entre la ATU y la Municipalidad de Ate, iniciado para promover el transporte formal y combatir la corrupción y la informalidad, llega así a su fin tras el descubrimiento de estos hechos. La ATU reafirmó su compromiso de perseguir la transparencia en el sector y proteger los intereses de los ciudadanos que utilizan el transporte urbano en Lima y Callao.

Temas Relacionados

ATUPNPcrimen organizadoMunicipalidad de AteAteperu-noticias

Más Noticias

Eddie Fleischman cuestionó a Christian Cueva tras su fichaje por Juan Pablo II: “Mancha al futbolista peruano de exportación”

El periodista deportivo se refirió al traspaso del volante peruano al conjunto de chongoyape e hizo un análisis sobre sus salidas de otros clubes

Eddie Fleischman cuestionó a Christian

Universitario lanzó ultimátum a Jorge Fossati para definir su permanencia rumbo al 2026: “Se hartaron de la situación”

La ‘U’ le puso fecha límite al técnico uruguayo para que decida si se queda o se va. Hay malestar en la directiva por la situación con el DT y se conoció el monto que deberá pagar si se acaba el contrato

Universitario lanzó ultimátum a Jorge

Alianza Lima vs Universitario: día, hora y canal TV confirmado de la final vuelta por la Liga Femenina 2025

Las ‘blanquiazules’ sacaron una ventaja importante en el triunfo por 3-1 ante la ‘U’ en el duelo de ida que se jugó en Matute. Y todo se definirá en VIDU. Entérate de los detalles del crucial duelo

Alianza Lima vs Universitario: día,

Tren Lima–Chosica: Todo sobre cómo será su implementación, estaciones, recorridos, horarios y paraderos

Antes de renunciar a la alcaldía de Lima para postular como candidato, Rafael López Aliaga gestionó la donación de trenes de la empresa Caltrain, cuyo traslado tuvo un costo aproximado de 22 millones de dólares

Tren Lima–Chosica: Todo sobre cómo

Magaly Medina critica show de Gabriel Calvo por burlas a Keiko Fujimori: “Chabacano, sin creatividad”

La conductora de espectáculos rechazó que hayan invitado a la candidata presidencial para hacer mofa de ella en vivo

Magaly Medina critica show de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026: Conoce la lista

Elecciones 2026: Conoce la lista completa de los 37 candidatos oficiales a la presidencia de todos los partidos políticos

Frepap y Ciudadanos por el Perú, partido vinculado a Nicanor Boluarte, no tendrán candidatos presidenciales

Congreso impone que TV Perú y Radio Nacional transmitan dos horas diarias de plenos durante campaña electoral

Tomás Gálvez oficializa la reincorporación de Luis Arce Córdova al Ministerio Público

El fin de los equipos especiales: Tomás Gálvez disolverá Lava Jato, EFICCOP y Cuellos Blancos en las próximas semanas

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina critica show de

Magaly Medina critica show de Gabriel Calvo por burlas a Keiko Fujimori: “Chabacano, sin creatividad”

Paolo Guerrero destaca apoyo de Ana Paula Consorte tras su incursión digital: “Mi mujer ha sido importante en esa decisión”

Usuarios reaccionan al encuentro de Karina Rivera y María Pía Copello: “El real Civil War”

Santi Lesmes explica por qué Pol Deportes no narró partido de Real Madrid vs Manchester City en vivo: “Fue imposible”

María Pía Copello celebró la preventa de su nuevo canal y presentó a Peter Fajardo como su brazo derecho: “Es un nuevo comienzo”

DEPORTES

Eddie Fleischman cuestionó a Christian

Eddie Fleischman cuestionó a Christian Cueva tras su fichaje por Juan Pablo II: “Mancha al futbolista peruano de exportación”

Universitario lanzó ultimátum a Jorge Fossati para definir su permanencia rumbo al 2026: “Se hartaron de la situación”

Alianza Lima vs Universitario: día, hora y canal TV confirmado de la final vuelta por la Liga Femenina 2025

Paulo Autuori no dio conferencia pese a victoria de Sporting Cristal vs Cusco FC: el motivo de su decisión

Paolo Guerrero se lanzó como ‘streamer’ y competirá con Jefferson Farfán: “Es el inicio de un nuevo partido”