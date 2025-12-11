ATU pone fin a convenio con Municipalidad de Ate tras caída de inspectores ligados a red de cobro de cupos

El Día del Fiscalizador de la ATU, celebrado el 23 de octubre, rinde homenaje a quienes velan por la legalidad y el buen servicio en el transporte público urbano de Lima y Callao. (Andina)

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció la cancelación definitiva de su acuerdo de cooperación con la Municipalidad de Ate, luego de la detención de siete inspectores acusados de pertenecer a una organización criminal dedicada a la extorsión de transportistas en Lima Este. Las acciones legales se dirigirán contra los funcionarios municipales involucrados, en medio de un operativo que derivó en allanamientos y la incautación de dinero producto de actividades ilícitas.

Esta decisión surge tras un operativo policial que permitió capturar a doce presuntos miembros de la banda “Los Elegantes de Lima Este”, entre ellos servidores públicos encargados de regular el transporte en la capital, quienes habrían exigido pagos ilegales a cambio de no imponer sanciones en el marco del Reglamento Nacional de Tránsito.

Doce detenidos y allanamientos en Lima Este

Fuente: TV Perú

La Policía Nacional del Perú (PNP) coordinó la intervención que permitió la desarticulación de la supuesta red criminal. Doce personas fueron aprehendidas, de las cuales siete ejercían funciones de fiscalización en la Municipalidad de Ate bajo convenio interinstitucional con la ATU. Los operativos incluyeron trece allanamientos, distribuidos en domicilios ubicados en Ate, Chosica y una oficina del municipio, donde las autoridades hallaron más de 100 mil soles en efectivo atribuidos a la extorsión.

La investigación de la Fiscalía Corporativa Transitoria Especializada en Corrupción de Funcionarios de Lima Este señala que este grupo habría amasado cerca de un millón de soles mediante la coacción a conductores y empresarios del sector transporte en el sector este de Lima.

El modus operandi de la organización

Según el fiscal provincial Richter Rengifo Ramírez, “Los Elegantes de Lima Este” solicitaban pagos ilegales a transportistas a cambio de omitir sanciones previstas en la normativa vigente. Los cobros se habrían realizado tanto en efectivo como a través de transferencias digitales a terceros, utilizando aplicaciones de billeteras electrónicas. Parte de los implicados cumplía labores de fiscalización al interior de la municipalidad, lo que facilitó la comisión de estos delitos.

El coronel José Manuel Cruz Chamba, jefe de la División de Investigación Contra el Crimen Organizado de la PNP, explicó que los miembros de la banda exigían cupos a transportistas, incluso cuando cumplían con todos los requisitos legales para circular, y ejercían amenazas para lograr sus propósitos.

Reacción de ATU y cese del convenio

Tras conocerse el operativo, la ATU aclaró mediante un comunicado que los siete detenidos pertenecían exclusivamente a la Municipalidad de Ate, sin relación contractual directa con la entidad. Añadió que su participación se limitaba a la capacitación y acreditación dispuesta por el convenio de cooperación firmado entre ambas instituciones, suspendido de manera inmediata luego de los hechos reportados.

La ATU puntualizó que ha iniciado las acciones legales pertinentes contra los funcionarios responsables y que ha anulado de forma permanente las acreditaciones de los inspectores implicados, quienes quedan excluidos de cualquier tarea de supervisión del transporte en la jurisdicción.

Avances en la investigación y nuevas medidas

El Ministerio Público destacó que la labor coordinada con la Policía Nacional facilitó la identificación de los involucrados, la incautación de dinero y la obtención de documentación clave para las siguientes fases del proceso investigativo. Entre los detenidos figuran servidores públicos y otros colaboradores, identificados plenamente durante el despliegue.

El convenio de cooperación entre la ATU y la Municipalidad de Ate, iniciado para promover el transporte formal y combatir la corrupción y la informalidad, llega así a su fin tras el descubrimiento de estos hechos. La ATU reafirmó su compromiso de perseguir la transparencia en el sector y proteger los intereses de los ciudadanos que utilizan el transporte urbano en Lima y Callao.